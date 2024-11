La actriz Laura de León confesó la razón por la que nunca ha estado de acuerdo con los reinados: “Soy de Cartagena, pero me parecía fuerte”

La razón por la que Laura de León nunca aceptó ser reina de belleza en Cartagena - crédito @lauradeleonc/IG

La actriz recordada por la producción Rojo Carmesí, Laura Londoño reveló en una entrevista para La sala de Laura Acuña la razón por la que rechazó varias veces participar en reinados de belleza, esto después de que su madre intentara inscribirla en reinados cuando era una niña.

Teniendo en cuanta que Colombia ha sido un país interesado en los reinados de belleza, Laura además comentó que era tradición en su casa ver los certámenes de las reinas, momento en el que decidió que no le interesaba ser calificada por su belleza.

La madre de Laura tenía el sueño de convertirla en una reina de belleza - crédito @lauradeleonc / Instagram

“Me parece que las reinas son bien admirables... Yo crecí en Cartagena y en el periódico me llegaban los chismes de la niña Dulia, y yo no entendía como le veían celulitis en la rodilla de la reina, me parecía demasiado fuerte que te definieran por un puntaje”, explicó.

Además, la familia de la actriz tenía como tradición ver los reinados de belleza e incluso confesó que su familia anotaba los puntajes que les daban a las reinas para empezar a hacer predicciones de las finalistas.

“Yo veía que la niña era divina y le ponían ocho puntos, pero era considerada mala porque otra niña ya tenía nueve puntos, y cuando yo vi eso me di cuenta de que no quería esa exposición en mi vida .. y si hoy no tengo ganas de sonreír, qué pereza, porque además tenían eventos de todo”, añadió.

Además, confesó que se sentía preparada para enfrentarse a las críticas: consideraba que les exigían mucho a las niñas de su edad, pues tenían que aprender a caminar en tacones altos y a manejar la pasarela.

Estuvo en el reinado del café

Contra sus propios gustos, la madre de la actriz fue la encargada de inscribirla en el reinado del Café; sin embargo, confesó que tuvo problemas para ser maquillada como las otras concursantes, incluso aseguró que las reinas comían muy poco, una razón más para negarse a los deseos de su mamá.

“Mi mamá me dijo que era su sueño verme en eso, pero yo le dijo que no me veía en eso ni caminando en esos zapatos tan altos y me hicieron 15 millones de propuestas y mi mamá contra todo me llevó al reinado del café y me metió en eso, ellas se tenían que ir a maquillar a las 7 de mañana... Ninguna comía nada y yo comía un montón, no puedo pasar hambre”, explicó.

La actriz habló de su experiencia en los reinados - crédito @lauradeleonc / Instagram

La actriz, que también participó en La ley del corazón, aseguró que siendo Señorita Bolívar se sentía perdida en el reinado del Café, e incluso confesó que en medio de uno de los desfiles de carroza tradicionales rompió el protocolo y se quitó los tacones.

“Tenía que asistir a todos los eventos, esos que me parecen horribles, a ellas les gusta, que es lo importante, pero a mí no y recuerdo que en una de las carrozas yo me mamé de los tacones y pasé todo a pie descalzo. Mi mamá me regañó”, dijo la actriz cartagenera.

Como parte de los eventos que cumplen las reinas, Laura habló de una fiesta a la que tuvo que ir para hacer contactos con otras personas con las que debía bailar, situación que también la molestó porque no es de su agrado bailar con desconocidos.

“En una oportunidad nos llevaron a club porque organizaban fiestas, y me parecía horrible que tuviera que bailar con gente que no conocía, yo todo el tiempo estaba sentada, yo no conocía a esos señores y después empiezan a manosear y que fastidió, pero ante todo eso que pasé quede de tercera princesa en ese reinado, me fue bien”, confesó Laura de León.

La madre de la actriz la inscribió a un reinado de Cartagena contra su voluntad - crédito @lauradeleonc / Instagram

Aunque la cartagenera le había demostrado su desagrado por los reinados a su madre, tan solo meses después del reinado del Café le informó que ya la había inscrito a un nuevo reinado, certamen que aceptó contra su voluntad para darle gusto a su madre.