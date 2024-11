J Balvin explicó cuál es, para él, el verdadero significado del sencillo ‘+57’: “Demostrar que sumamos todos”

Así lo dejó evidenciado en sus redes sociales - crédito @jbalvin/IG

El 7 de noviembre se estrenó una de las canciones que prometía convertirse en el éxito de la temporada, en la que colaboraron artistas como Karol G, Maluma, Ryan Castro y Ovy on the drums por nombrar algunos. El tema que llevó por nombre +57 despertó la ira de algunos de sus oyentes, debido al contenido sexualizado que esta tenía sobre los menores de edad: “Mamacita desde los fourteen (14)”, fue la frase más polémica.

Desde su lanzamiento, el tema acumuló más de 10 millones de visualizaciones en la plataforma de YouTube y en el listado global de Spotify ocupando la posición número 15, mientras que en Colombia continúan liderando la primera posición. De esta colaboración también formó parte J Balvin, que recientemente a través de sus redes sociales se pronunció sobre las críticas que tuvo la canción desde su lanzamiento.

El paisa no dudó en reflexionar sobre el impacto que tuvo el “junte” del talento colombiano en el género urbano, celebrando su rápido ascenso en los listados de música. Además, para Balvin el sencillo +57 esta unión va más allá de la música demostrando que el potencial que tienen como equipo se vuelven inspiradores para otros artistas que van en camino a convertirse en estrellas de la música internacional.

Según dijo el paisa se siente orgullo del apoyo que sus seguidores le han dado a la canción ubicándola en las primeras posiciones, y agregó: “Creo que eso muestra es la unión, como cuando nos conectamos con un mismo propósito de seguir dando entretenimiento, pero a la vez dejar cualquier tipo de ego que podamos tener y poder reunirnos para demostrar que cuando estamos juntos hacemos la diferencia, creo que ese es el mensaje de la canción”.

Después de esto, no dudó en agradecer a Karol G el poder reunir a varios artistas en un mismo tema en estudio “algo que no iba a pasar, sino en este momento, te agradezco Karol por la visión”. Agregó que esta unión de talentos colombianos permite que otras industrias apliquen la misma visión de reunirse en un mismo disco y romperla.

Las reacciones por sus declaraciones no tardaron en aparecer, por lo que algunos de sus seguidores comentaron: “Se juntaron para ser apología a la ped*filia. ¡ESTÁN ROMPIENDO!”; “lo siento mucho, pero qué canción tan horrorosa”; “la verdad no fue lo que se esperaba con tanto talento en ese junte la verdad no me llamo la atención les falto muchachos esta vez”, entre otros.

Así reaccionaron Julio Correal y Mónica Rodríguez

Fueron varias las reacciones que se produjeron en redes sociales con el lanzamiento del tema, entre políticos, periodistas e incluso, grupos sociales que no compartieron la sexualización de menores en la canción. Entre esas críticas al sencillo destacaron Julio Correal, pues el creador de Rock al parque, Estéreo Picnic y muchos más eventos musicales expresó su desagrado ante el nuevo sencillo: “Ustedes son una berraquera, ¿pero qué es eso de +57? Un bodrio de canción, ustedes pueden ser mejores reguetoneros colombianos. Traten, lean las letras y tomen conciencia!!”, escribió a través de la red social X.

Asimismo, Mónica Rodríguez también se despachó en contra de la composición musical, criticando que ninguno se dio cuenta de lo ocurrido con la letra: “8 cantantes y ninguno se dio cuenta del mensaje espantoso sobre sexualizar menores de edad. 😡”, es el trino de Mónica Rodríguez publicó en Instagram, calificando como una vergüenza.

Varios seguidores de los artistas también se despacharon en contra de la canción que, para muchos, no representa los ideales de la cultura colombiana, especialmente por el mal momento que atraviesa Medellín con los casos de prostitución infantil.