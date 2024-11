Cris Valencia dio detalles de los retos que ha sobrellevado en su vida: casi fue víctima de abuso

El joven cantante casi fue víctima de un depredador sexual - crédito @soycrisvalenciaoficial / Instagram

Cris Valencia se ha convertido en una de las sorpresas en las redes sociales este año, pues con un simple video en donde interpretó un cover de una canción, logró desatar en los internautas un interés por el talento de la joven promesa.

Sin embargo, tal como lo expresó el joven desde su cuenta de Instagram, el rápido reconocimiento le jugó una mala pasada, por lo que fue cuestionado por la humildad que manejaba, siendo tan solo un personaje recién descubierto.

Pese a esto, y las excusas que él mismo presentó a sus nuevos seguidores, Valencia no había revelado detalles de su vida privada, hasta que en una reciente entrevista con La Red abrió su corazón para confesar que su infancia no fue sencilla.

Cris Valencia aseguró que su madre su inexperta, razón por la que le tenía miedo - crédito @soycrisvalencia/IG

“Mi mamá fue una madre joven, ella tenía como 20 años cuando quedó embarazada de mí... Fue una madre inexperta y como toda mamá colombiana da rejo, por eso yo más que respeto le tenía miedo, por eso fue que me quedé con mis tías”, dijo Cris.

En la entrevista reveló que años después de estar con sus tías, empezó a visitar su abuelo, razón por la que cada semana caminada hasta su casa y se devolvía para los fines de semana para ir a la escuela, fue en uno de esos trayectos en los que se encontró de frente con un depredador sexual del que casi fue víctima a los 9 años.

“En un momento que mi abuelo salió y yo me quedé en la casa, fue que este caballero vino... Es un depredador, porque yo fui al pueblo y estaba haciendo lo mismo, yo lo vi viendo a los niños, y él se aprovechaba de la amabilidad de mi familia, mi abuelo siempre hacía pasar las visitas, en una de esas él llegó y me pedía que le abriera la puerta”, dijo el creador de contenido.

Cris confesó en la entrevista para La Red que al final le dio pena no dejar entrar al hombre, pues se trataba de un conocido de su abuelo, por lo que se dejó convencer y abrió la puerta, momento en que el personaje no dudó en irse encima de Cris, cargarlo y empezarlo a tocar.

El joven artista confesó que casi fue víctima de un depredador sexual - crédito @crisvalenciamusic / Instagram

“En un momento me convencí porque es conocido, no pensaba que pasara nada malo, de repente me cargó y empezó a tocarme y manosearme... Yo me le estaba moviendo para quitarme, él me soltó en ese momento y yo le dije que se fuera, me asusté y no dije nada nunca”, añadió, asegurando que le dio miedo lo que le pudiera hacer el personaje.

Incluso Valencia confesó en la entrevista que ese tipo de episodios no dé se deben guardar, por lo que aconsejó a sus seguidores encontrar personas de confianza para poder hablar, pues según explicó, eso ayuda a que otros no sean víctimas de personas como su depredador.

“No se guarden las cosas, siempre hay alguien, por eso traten de buscar personas en las que ustedes confían mucho, hablen de sus problemas, eso es importante, hable de las cosas que tiene guardas, para que eso después no estalle en otra cosa, cosas que al final no son buenas para nadie”, dijo Cris Valencia.

Vendió tintos para sobrevivir

El joven, que se ha convertido en una de las nuevas caras de las redes sociales, confesó que antes de llegar a ser viral, vivió duros momentos mientras trataba de sobrevivir con la venta de tintos en un semáforo.

“Nos iba bien vendiendo tintos... Yo estaba estudiando en ese momento, pero ya llego cuarentena paila, todo dejar de estudiar. Vendíamos entre cuatro o cinco termos a los que se le podían sacar entre 40 o 50 mil pesos, a veces solo 30 mil pesos”, dijo Cris

Cris Valencia vendió tintos en un semáforo antes de estar en redes sociales - crédito @crisvalenciamusic/ Instagram

Después de los duros momentos de su infancia, Cris Valencia se convirtió en una de las nuevas figuras del internet, y aunque ha sido blanco de críticas por un tiempo, sus seguidores esperan que de detalles de su proceso en la música y los nuevos contenidos para sus redes sociales.