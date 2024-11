Germán Vargas Lleras prometió enviarle a María José Pizarro dulces “para la amargura” y la congresista arremetió

El excandidato presidencial arremetió contra la senadora - crédito @German_Vargas/X

El 31 de octubre, cuando de manera tradicional se celebra Halloween y los menores de edad recorren las calles para pedir dulces, en Colombia se generó una polémica por la publicación que realizó el excandidato presidencial Germán Vargas Lleras, que en su cuenta de X compartió unas fotografías entregando caramelos a menores de edad.

“Me dio mucha alegría ver a estos niños disfrazados, recordé mi infancia cuando salía con tranquilidad por varias cuadras a recoger dulces. En ese entonces Bogotá era una ciudad bastante segura. Ojalá volvieran esas épocas”, escribió el político en la descripción de la publicación.

En las imágenes solo se observaba un plástico verde que era entregado por Lleras, por lo que la senadora María José Pizarro respondió la publicación preguntándose: “¿En serio les dio azúcar del tinto?”, lo que provocó el inicio de varios cruces entre figuras de la derecha y la congresista; sin embargo, el bogotano no se pronunció.

“Durante todo el año recoge las bolsitas de azúcar que no consume por la diabetes y las entrega en Halloween”, “Al menos les dio azúcar y no coscorrones” o “Yo también caí en lo del azúcar, pero me regalaron estos dulces hoy. Me retracto en mi mal pensamiento”, fueron algunos de los comentarios al respecto en redes sociales.

Precisamente, haciendo alusión al último comentario mencionado, los asesores de Lleras confirmaron que no había entregado sobres de azúcar a los menores, sino que se trataba de una nueva presentación de la barra masticable de la marca Bom bon bum.

En la tarde del 8 de noviembre, luego de siete días desde la polémica, Germán Vargas Lleras le respondió de manera tajante a María José Pizarro.

“Se preguntaron por ahí si en Halloween les di bolsitas de azúcar de tinto a los niños… Pues no, senadora @PizarroMariaJo Lo que repartí fue el clásico masticable de Bon bon bum, mi dulce favorito, que ahora viene en barra. Estoy por mandar algunos cuantos para la amargura”, escribió el excandidato presidencial en su cuenta de X.

Pero esto no fue todo, puesto que también agregó un video en el que nuevamente explicó que tipo de dulce entregó a los menores y afirmó que está a punto de enviarle algunos a Pizarro.

“Se pregunta esta senadora con la usual mala leche, cargada de odio. Lo que le di a los niños en Halloween fue el masticable del clásico Bon bon bum. Estoy que le envió unos para que se quite tanta acidez”, fueron las palabras de Vargas Lleras.

Lejos de terminar con el conflicto en redes sociales, la congresista le agradeció a Vargas Lleras por su respuesta y le indicó que teniendo su atención, ahora le gustaría hablar sobre “a crisis de agua en Bogotá y las inundaciones, usted y su partido tienen responsabilidad y le deben varias explicaciones a la ciudad, le enumero algunas”, señalando cinco puntos que le gustaría discutir con él.

Venta de agua en bloque. Modelo expansivo de la ciudad. Pavimentación de humedales. Tala de árboles. Oposición al MEPOT.

Debido a la respuesta de la senadora, múltiples usuarios le solicitaron seguir el consejo de Germán Vargas Lleras y no discutir más por redes sociales.

“Lleras le respondió con un chiste y ella sigue peleando, en serio que no se cansa de buscar polémicas”, “Pero si no le dijeron nada malo, además, Lleras no tiene nada que ver con la Alcaldía de Bogotá, no entiendo por qué buscar más peleas” o “Señora de verdad cómase un dulce, está como muy amargada últimamente”, fueron algunos de los comentarios en la publicación de María José Pizarro.