Con memes reaccionaron los fanáticos a la canción de Feid, J Balvin, Maluma, Karol G, Blessd, Ryan Castro y DFZM

Qué dijo el público de '+57', la canción Feid, Karol G, Maluma, J Balvin, Blessd, Ryan Castro y DF - crédito @jbalvin

El jueves 7 de noviembre, Maluma, J Balvin, Karol G, Feid, Blessd, Ryan Castro, DFZM y el reconocido productor Ovy on the Drums, lanzaron la canción titulada +57, nombre que le pusieron como homenaje al prefijo telefónico de Colombia.

La colaboración, que muchos han descrito como “histórica”, marca la primera vez que tantas figuras prominentes de la música urbana colombiana se unen en un solo proyecto.

Por eso, cientos de fanáticos estaban a la espera de ver el trabajo que habían logrado hacer juntos, pues cada uno de ellos hace parte de la lista de artistas más importantes del país.

La canción fue presentada con un video en el que aparecen todos los interpretes en medio del proceso de grabación, y allí se puede ver que en diferentes oportunidades se dieron cita en el estudio para afinar detalles y para compartir entre ellos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La canción promete cerrar el año con millones de visualizaciones - crédito Blessd / Instagram

Como era de esperarse, la canción ha causado un gran revuelo entre los fanáticos en las redes sociales, pues se esperaba que fuera un éxito rotundo, pero las opiniones no fueron unánimes. Algunos seguidores recibieron con entusiasmo la canción, hubo otros que aseguraron que tenían las expectativas más altas para una colaboración de esta magnitud y no las cumplieron.

Por ejemplo, un usuario dijo: “Un muy buen junte, pero esperaba algo más”. Los internautas aseguraron haber quedado satisfechos, sin embargo, muchos esperaban una propuesta diferente para una ocasión tan especial y por la campaña de publicidad tan amplia que le hicieron.

Oleada de memes por +57 en las redes sociales - crédito @@organista_mateo/X

El clip muestra la complicidad y energía de los artistas, reflejando un trabajo en equipo que ha sido la clave del éxito de la escena urbana colombiana. En menos de 40 minutos, después de su estreno en YouTube, +57 ya había superado las 350 mil reproducciones, reflejando el entusiasmo y el respaldo de los seguidores.

Esa energía y relación hizo parte de los elogios que el tema recibió, así como también se evidenció el aprecio por ver a sus ídolos juntos y el hecho de que se pudiera disfrutar una colaboración que para muchos representa “el verdadero sabor del reguetón colombiano”.

Nueva canción de Feid y Karol G junto a J Balvin, Maluma y otros colombianos causó opiniones divididas - crédito @jbalvin/IG

Sin embargo, hubo quienes opinaron que la canción no logró impactar tanto como esperaban y criticaron que mencionaran en muchas oportunidades el licor y el consumo de psicoactivos. De hecho, hubo una oleada de memes en donde los fans expresaron su descontento.

Dentro de los comentarios en contra también está el cambio de imagen que tuvo Maluma, pues en varias oportunidades aparece fumando, al parecer, marihuana y algunas personas imaginaban, según los textos en X, que él era de los pocos cantantes que estaban lejos de las adicciones.

“Maluma, mi amor, ¿qué pasó?”, “Dan apertura a la temporada de diciembre, acaban de prender los alumbrados”, “En la disco nunca está en la silla, pa’ la buena suerte tanguita amarilla. Qué temazo”, “A mí me gustó, amé verlos juntos”, “+57 fue aburrida, el ritmo está cansón, las voces feas. Lo único que tienen esos cantantes ahí es plata, porque talento ni en las curvas”, “Lo mismo de siempre, solo saben hablar de las drogas”, “Colombia es más que narcotráfico”, “Yo le rescato que no hablen solo de Medellín porque me lo esperaba”, dicen algunos de los mensajes.

Critican la canción +57 de los reguetoneros colombianos - crédito @imelanniesanchz/X

Así como también uno de los aspectos que más llamó la atención fueron las románticas escenas que protagonizaron Karol G y Feid. Los artistas colombianos aprovecharon la una unión histórica del género urbano colombiano y se dejaron ver por primera vez en una canción juntos.

Allí aparecen enamorados y evidenciando la relación sentimental que sostienen desde hace varios meses, pues salen besándose, abrazados y hasta bailando juntos, gestos con los que enamoraron al público, pues muchos seguidores anhelaban ver detalles de su noviazgo.