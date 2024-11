Mateo Carvajal conmovió a sus seguidores con la historia de amor de Salvador: “Le terminaron”

El paisa entregó detalles del avance del menor en materia sentimental - crédito @chismescalientescol/IG

Mateo Carvajal ganó reconocimiento en el mundo del entretenimiento gracias al paso que tuvo por el programa Desafío superhumanos, donde se coronó campeón, además, consolidándose como una figura fitness en el mundo digital.

Además de sus habilidades deportivas, el antioqueño demostró que el romanticismo es lo suyo, al ganarse el corazón de Melina Ramírez como presentadora del reality.

En sus redes sociales, Carvajal suele ser muy activo mostrando algunas de actividades cotidianas, así como su vida privada en lo que se refiere al cuidado de su hijo Salvador.

En una reciente publicación, Mateo respondió algunas inquietudes de sus seguidores en una ronda de preguntas y respuestas donde quisieron conocer más sobre la “amiguita” que tenía el menor.

Mateo Carvajal comparte todos sus planes con su hijo Salvador - crédito @mateoc17/Instagram

Según dijo el paisa, decidió hacer pública la situación que vive a diario su pequeño retoño en el colegio, pues el romance que tenía con una de sus compañeritas no ha sido tan próspera como quisiera.

Ya en julio de 2024 Carvajal presumió con sus seguidores la primera cita que había tenido su hijo con Isabella, nombre de la pequeña de la que Salvador estaría enamorado.

“Es una niña del salón de Salvador y es la que le gusta, pero todos los días le terminan, entonces todos los días me cuenta una historia diferente de que hoy sí lo querían, después no lo quieren y esa es su historia de amor del hombre, a él por eso es que le gusta ir al colegio”, dijo el creador de contenido entre risas.

Hijo de Melina Ramírez y Mateo Carvajal va tras su tercera medalla en Miami - crédito @mateoc17/Instagram

Esta no fue la única pregunta que respondió el paisa en lo que se refiere a su hijo, pues en la dinámica que hizo con sus millones de seguidores, hubo uno en particular que cuestionó su situación sentimental al decirle “¿Qué se siente tenerlo todo, pero no tener una mujer que te ame por quien eres?”. A lo que Carvajal respondió tiernamente que ya lo ha experimentado todo desde la llegada de su hijo Salvador.

Y agregó: “Desde que nació mi hijo, yo experimenté algo que a mí me llena por completo. Yo me puedo ir mañana y logré experimentar como ser humano la cosa más poderosa que yo creo que uno pueda sentir y es ese amor por ese hijo. Y yo adquirí de manera natural (...) un compromiso que va con mi hijo hasta el día que yo me muera. Entonces es como mi prioridad y todo lo más importante es él”.

Así fue la primera cita de Salvador

Fue a mediados que julio en que Salvador tuvo su primera cita con una de sus compañeras del salón que le llamaba la atención. Los preparativos estaban listos, previo al encuentro, pero hacía falta un pequeño detalle que no pasó desapercibido por los internautas.

El paisa enterneció las redes sociales con la publicación del video - crédito @chismescalientescol/Instagram

Aunque Carvajal puede mostrarse como una persona irreverente, previo al encuentro de Salvador con la pequeña con quien tendría la cita, le recalcó que debía comportarse como todo un caballero. Adicionalmente, destaca que en la publicación se aprecia que el menor estuvo siempre acompañado por su papá y los padres de la menor con la que se encontró.

“Voy a acompañar a Salvador a tener una cita y quiero que sea perfecta para el hombrecito”, grabando desde el momento en que se encontraron en la casa, hasta el recorrido que hicieron por el centro comercial. En el clip replicado por las diferentes cuentas de entretenimiento, se pudo ver que los pequeños estuvieron agarrados de sus manitos, disfrutando de una película en el cine, disfrutando hasta las risas de una zona de juegos infantiles y otras actividades que tuvieron en cuenta sus padres para el disfrute de la velada.