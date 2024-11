Yoreli Rincón lanzó indirecta a referentes de la selección Colombia femenina: “Fueron todas por una”

Yoreli Rincó firmó a mediados de 2024 con Palmeiras de Brasil procedente de Atlético Nacional - crédito EM Dash-USA TODAY Sports

Yoreli Rincón, una destacada figura del fútbol colombiano, ha vuelto a ser el centro de atención tras su última publicación en su cuenta de X. Cabe recordar que, la santandereana en repetidas ocasiones a manifestado su descontento por no volver a vestir los colores de la selección Colombia.

La controversia en torno a Rincón no es nueva. A pesar de su buen rendimiento en el campo, su exclusión de la selección ha sido atribuida a un supuesto veto por parte de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF). Sin embargo, más allá de esta teoría.

Yoreli Rincón y nostalgia tras ver documental de la selección española

La actual jugadora del Palmeiras ha dejado claro que existen diferencias con algunas jugadoras, como Catalina Usme, que en el pasado negó la existencia de vetos dentro del equipo, lo que generó un debate público.

Rincón ha sido vocal sobre estos temas en varias ocasiones, y sus declaraciones recientes no son una excepción. La jugadora ha utilizado sus plataformas para abordar cuestiones que, según ella, han manchado su carrera. Este tipo de declaraciones han mantenido viva la discusión sobre la dinámica interna en el combinado cafetero y las razones detrás de su ausencia.

“Me despierto hoy por qué me llevaban días diciendo que debía ver el Documental de la Selección Española #SeAcabo. Me puso bastante sentimental hoy, revive muchas emociones vividas Lucharon TODAS realmente un grupo de Mujeres que fueron todas Por una”, escribió desde su cuenta de X la jugadora, 31 de años.

La situación de Rincón refleja las tensiones que pueden surgir en el ámbito deportivo, en el que las decisiones sobre la selección de jugadores a menudo están rodeadas de controversia. La falta de claridad sobre los criterios de selección y las posibles influencias externas son temas recurrentes en el debate sobre la gestión del fútbol en Colombia.

Reacciones

El post de la ex Atlético Nacional generó todo tipo de comentarios por parte los usuarios que expresaron su descontento con la ausencia de Rincón en a Tricolor, que en dos partidos amistosos cayó ante Brasil sumó un empate y una derrota, respectivamente.

“Ustedes debieron pasarla muy mal años atrás cuando estaban abriendo el camino del fútbol femenino, sos una valiente y una crack!! Admirable!!”.

“Para mi y para muchos más Tu eres nuestra eterna capitana Te amamos y así como tú, esperamos mucho por verte en la selección te amamos crack”.

“Estoy de acuerdo. Pero desde que sucedió el primer veto con Daniela Montoya en el 2015, se debió iniciar esa unión, porque al fin al cabo, cualquier otra podía pasar por lo mismo, como finalmente sucedió”.

Yoreli con las puertas cerradas de la selección Colombia

Después de salir del Sampdoria en Italia, Rincón decidió regresar a la Liga BetPlay Femenina, firmando con Atlético Nacional. Su objetivo era claro: tener el suficiente tiempo de juego y rendir a un nivel que capturara la atención de los seleccionadores nacionales.

La mediocampista tuvo una destacada participación en la Copa Libertadores 2023 y se destacó en el torneo continental con la camiseta del conjunto antioqueño.

Rincón limó las asperezas con Álvaro González Álzate, presidente de la Difútbol y vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, buscando allanar el camino para un posible regreso a la Tricolor.

Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, el técnico Ángelo Marsiglia decidió no incluirla en la lista para los amistosos previos a los Juegos Olímpicos. Esta decisión desató una serie de polémicas y discusiones, incluyendo señalamientos de Catalina Usme sobre la ausencia de Rincón y la consolidación del actual grupo de jugadoras.

“Yo no desconozco que Yoreli Rincón es una gran jugadora, pero tuve un corto tiempo de preparación, y preferí llevar las que ya conocía”, dijo en su momento Marsiglia durante una entrevista con el Supercombo RCN de Cali.