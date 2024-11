Yina Calderón se pronunció sobre el nuevo ‘look’ de Maluma: “Me trae recuerdos”

En video quedó registrado el beso entre los famosos - crédito YouTiube

Yina Calderón es una de las creadoras de contenido más polémicas de país, debido a los constantes comentarios salidos de tono que publica en sus redes sociales. La huilense es recordada por haber formado parte de una de las temporadas de Protagonistas de nuestra tele, donde provocó en varias oportunidades críticas por su apariencia.

En medio del programa, además de los enfrentamientos con sus compañeros, Calderón fue una de las más comentadas en su momento por el beso que protagonizó junto a Maluma, cuando el Pretty boy ofreció una presentación en la casa estudio. El paisa interpretaba uno de sus éxitos y por la euforia del momento, no dudó en acercarse a la huilense y sorprenderla con la acción que dejó a más de uno con la boca abierta y con comentarios como “el momento más humilde de Maluma”.

Yina Calderón se pronunció sobre el nuevo corte de Maluma desbloqueando un recuerdo - crédito @yinacalderontv/IG

La DJ no pudo ocultar su sorpresa cuando fue abordada por el intérprete de Borró casete además con un efusivo abrazo, agradeciéndole por el apoyo que le daba en ese momento dejándole un recuerdo para que la acompañara durante la competencia. Aunque Calderón se sentía apenada por la situación, el momento quedó grabado para la posteridad junto con la reacción de sus compañeros en la casa estudio.

Después de 11 años y con la petición de los seguidores de Maluma que volviera al corte de cabello con el que se catapultó a la fama, a la empresaria y creadora de contenido se le desbloqueó un recuerdo con el cantante. A través de una publicación en sus InstaStories, Yina compartió su opinión al respecto del nuevo look de Maluma: “Yo no sé, pero a mí él con este corte me trae recuerdos”.

Yina Calderón participó en la edición 2013 de "Protagonistas de Nuestra Tele" - crédito Canal RCN

Rápidamente, los comentarios no tardaron en aparecer y los seguidores de la empresaria reaccionaron a la publicación y dejaron mensajes como: “Claramente, te trae recuerdos porque fue uno de los momentos más épicos de la televisión”; “Yina Calderón no se olvida de ese beso y nosotros tampoco”; “nadie se olvida tampoco de ese abrazo que le dio y de las palabras que le dijo antes de”, entre otros.

Así presumió Maluma su nuevo cambio de ‘look’

El paisa escuchó las peticiones de sus seguidores y se despidió de su cabello para iniciar una nueva era musical - crédito @maluma / Instagram

Después de que los seguidores de Maluma elevaran la petición para que el cantante regresara a su apariencia de 2015, Maluma compartió en sus redes sociales el momento en que se cortó el cabello, el estilo de su era Pretty Boy, Dirty Boy donde estaba rapado. Además, sus seguidores expresaron su deseo de que sus canciones regresen a esos tiempos en los que su música era diferente.

En el clip, Maluma utiliza una máquina de afeitar para cortar su cabello y acompaña la publicación promocionando su próximo sencillo titulado Cosas Pendientes, que se lanzará el 22 de noviembre, considerado una versión moderna de su proyecto del 2015, esto según lo que escribió el paisa en su post. “Lo que ustedes pidieron... Cosas pendientes, 21/11 +Pretty + Dirty”.

El cantante de reguetón aprovechó el cambio de look para anunciar una nueva era musical - crédito @maluma / Instagram

Esta publicación estuvo ambientada en un baño que tenía una apariencia desagradable, ya que parecía sucio, además, el antioqueño apareció con su cara golpeada cubierta en sangre, desatando una ola de comentarios de quienes aseguraron que se viene una nueva etapa en la carrera musical del artista.

“Se me secó la canoa”; “por qué todo te queda tan bien, yo me rapo y me veo enfermo”; “modo calvito súper divi”; “Maluma pelón, Dios mío”; “mi vida empieza a mejorar desde aquí”; “Dirty boy está de vuelta”; “volvió Maluma prime”; “siento cosas de mujer”; “acabo de sentir cositas en los ovarios que no tengo”, entre otros.