Racionamiento de agua en Bogotá del lunes 4 de noviembre: estos son los parques que no prestarán servicio

De acuerdo con el más reciente informe diarios de consumo de agua emitido por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, con corte al sábado 2 de noviembre de 2024, el gasto del servicio potable en la ciudad fue de 15,74 m³/s.

Es decir que, con corte al 3 de noviembre, el último día del ciclo 18 de la mediada de racionamiento de agua que se lleva a cabo tanto en Bogotá como en los municipios donde opera la Eaab: Mosquera, La Calera, Chía, Cajicá, Sopó, Gachancipá, Tocancipá, Soacha, Funza, Madrid, Cota; el estado de los embalses del sistema Chingaza está en 44,79%, muy lejos de la meta propuesta por la administración distrital.

Cuando se puso en marcha la medida de suspensión del servicio de agua por zonas, el jueves 11 de abril de 2024, el Distrito Capital y la Eaab tenían como meta lograr un 70% del llenado de los embalses del sistema Chingaza a finalizar octubre. Sin embargo, para cumplir dicho fin les faltó 25,21%.

Es importante señalar que el llenado de los embalses no era algo que se conseguía a través de la suspensión temporal del suministro, sino que este, se lograría gracias a las precipitaciones. No obstante, en el transcurso de julio, agosto y septiembre no se registraron gran número de lluvias en las zonas donde están ubicados los embalses, por lo que no se logró contribuir con el aumento de la capacidad del líquido.

A partir de lo anterior, y a horas de iniciar el ciclo 19, la Administración distrital no ha tomado decisiones de implementar nuevas medidas para no solo garantizar el llenado de los embalses del sistema antes de concluir el 2024, también para asegurar el servicio durante la temporada del fenómeno de El Niño.

Racionamiento de agua del lunes 4 de noviembre

El esquema que comenzará con el día uno, del ciclo 19, el lunes 4 de noviembre desde las 8:00 a. m., afectará los barrios de las localidades de Antonio Nariño, Barrios Unidos, Chapinero, Los Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Santa Fe, Teusaquillo, Tunjuelito y Usaquén. La suspensión se ejecutará en los siguientes límites:

Entre calle 116 y calle 85, entre carrera 2 y carrera 45.

Entre calle 85 y calle 53, entre carrera 7 y carrera 45.

Entre calle 85 y calle 26, entre avenida Caracas (carrera 14) y carrera 68.

Entre calle 26 a calle 44 sur, entre carrera 6 y carrera 68.

Parques que no prestarán su servicio el lunes 4 de noviembre

Por otra parte, y en concordancia con las medidas implementadas por la Administración distrital, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd) suspenderá el servicio de varios parques y escenarios deportivos que se encuentran ubicados en las zonas afectadas del turno cuarto.

La suspensión temporal en el acceso a estos escenarios tendrá una duración de 30 horas, mientras dura el corte temporal del suministro de agua. De acuerdo con el Idrd la decisión pretende “salvaguardar la integridad física y las condiciones de salubridad de las y los ciudadanos que frecuentan los diferentes escenarios para el desarrollo de sus prácticas deportivas y recreativas, así como aportar con el ahorro que requiere la capital en esta contingencia”.

El Idrd indicó que muchas de las actividades desarrolladas en esos espacios requieren el recurso hídrico, como las fuentes ornamentales o los juegos de agua para niños, por lo que no podrán estar en funcionamiento durante los cortes. Además, se mantendrá suspendido temporalmente el show de agua y luces del Parque de los Niños (Sector Simón Bolívar), por el tiempo que estén vigentes las medidas racionamiento de agua en Bogotá.

En el caso de los escenarios deportivos que se encuentran ubicados en la zona del turno uno, el Idrd precisó que son los siguientes:

Localidad de Barrios Unidos

Alcázares.

Gimnasio Distrital Del Norte

Simón Bolívar - Sector Parque Deportivo El Salitre.

Simón Bolívar - Sector Parque De Los Novios.

Simón Bolívar - Sector Complejo Acuático.

Simón Bolívar - Sector Plaza De Artesanos.

Simón Bolívar - Sector Palacio De Los Deportes.

Simón Bolívar - Sector Ciudad De Los Niños.

Localidad de Teusaquillo

Simón Bolívar - Sector Virgilio Barco.

Simón Bolívar - Sector Central.

Campincito.

Estadio El Campín - Campincito, CEAD.

Localidad de Los Mártires

Eduardo Santos.

Calle 26 El Renacimiento – Parque.

Cementerio Distrital Central.

Localidad de Antonio Nariño

Villa Mayor Cementerio Distrital Del Sur.

La Fragua.

Localidad de Puente Aranda

Ciudad Montes.

El Jazmín.

Agua Viva.

Parque Industrial - Los Ejidos.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Quiroga.

Parque Estadio Olaya Herrera.

Gimnasio Del Sur.