Modificarán el flujo vial en tres corredores principales de la ciudad: conozca los cambios para evitar multas

Grupo Guía ayuda a gestionar el tráfico durante la implementación del plan - crédito Secretaría de Movilidad

Desde el martes 5 de noviembre de 2024, la Secretaría de Movilidad implementará un plan piloto con el fin de mejorar el flujo vehicular en tres importantes corredores: la avenida Circunvalar, la vía La Calera y la carrera Séptima.

De acuerdo con la dependencia, el proyecto se llevará a cabo de lunes a viernes, entre las 6:00 a. m. y las 9:00 a. m. Durante ese horario, las autoridades de tránsito tendrán como fin aliviar la congestión que se presente en esas vías durante las horas pico.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La medida principal del piloto consiste en modificar temporalmente el sentido de la calzada norte de la calle 84, que pasará a ser de un solo sentido, de occidente a oriente, entre la avenida carrera séptima y la avenida Circunvalar.

Según el subsecretario de Gestión de la Movilidad, Jhon González, se espera que esa intervención mejore la velocidad promedio de circulación en los corredores afectados. Dependiendo de los resultados obtenidos, se evaluará la posibilidad de mantener la medida de manera indefinida.

Para gestionar el tráfico durante ese periodo, se contará con el apoyo del Grupo Guía. Además, se utilizará material logístico para evitar giros a la derecha desde la avenida Circunvalar hacia la calle 84, asegurando así un flujo más ordenado y seguro.

Los conductores que ingresen a Bogotá durante el horario del piloto deberán seguir por la avenida Circunvalar hasta la calle 76A, donde podrán girar al occidente y tomar la carrera 4 hacia el sur. Como alternativa, también podrán continuar hasta la calle 72 y empalmar con la carrera Séptima, ofreciendo así opciones para evitar la zona intervenida.

El plan piloto impactará la avenida Circunvalar, vía La Calera y carrera Séptima - crédito Idiger

Para garantizar la seguridad de los ciclistas y otros usuarios de la vía, se instalarán conos que separarán el tránsito de bicicletas del tráfico vehicular, asegurando un desplazamiento seguro para todos los usuarios de la vía.

Plan de salida de Bogotá para el sábado 9 de noviembre

El sábado 9 de noviembre de 2024, la Secretaría de Movilidad pondrá en marcha el Plan Piloto de Salida de Bogotá, un esquema de organización de los flujos vehiculares de servicio particular que garantizará el éxodo de los ciudadanos durante los puentes festivos.

La estrategia que se implementará en los nueve principales corredores de salida de la ciudad durante los sábados de puentes festivos, tiene como fin reducir el tiempo de los viajes, además de mitigar la congestión, la siniestralidad vial o la contaminación ambiental y auditiva en las primeras horas del Plan Éxodo.

La medida funcionará de la siguiente manera, y según con el último dígito de la placa en franjas horarias de tres horas así:

Entre las 6:00 a. m., y las 9:00 a. m., podrán salir de la ciudad los vehículos con placa par terminadas en: 0-2-4-6-8

Entre las 9:00 a. m., y las 12:00 m., podrán salir de la ciudad los vehículos con placa impar terminada en: 1-3-5-7-9

Vehículos con placas pares e impares tendrán horarios para salir de la ciudad - Secretaría de Movilidad

No obstante, la medida no aplica para camiones de transporte de carga, buses intermunicipales o motocicletas. Igualmente, al ser un piloto no se aplicarán sanciones a quienes incumplan la iniciativa distrital.

La Secretaría de Movilidad implementará puntos de control en lugares estratégicos de cada corredor y realizará el monitoreo de indicadores clave de movilidad para medir los beneficios del esquema. “Por ello, es necesario que todos participen y organicen sus viajes dentro de las condiciones definidas en este piloto”, sumó.

Los tramos de los corredores en los que se realizará el Plan Piloto de Salida son:

Autopista Norte: desde la calle 198 hasta la calle 245, sentido sur - norte

Autopista Sur: desde la avenida Boyacá hasta el límite del Distrito capital, sentido norte - sur

Avenida Centenario (calle 13): desde la carrera 128 hasta el Río Bogotá, sentido oriente - occidente

Avenida calle 80: desde la carrera 114 hasta el Río Bogotá, sentido oriente - occidente

Avenida carrera 7: desde la calle 198 hasta la calle 245, sentido sur - norte

Avenida Boyacá, vía al Llano: desde la antigua vía al Llano hasta el túnel Argelino Durán Quintero, sentido norte - sur

Vía Suba Cota: desde la carrera 132 hasta el Río Bogotá, sentido oriente - occidente

Vía a La Calera: desde la diagonal 91 hasta el peaje Patios, sentido occidente - oriente

Vía a Choachí: desde la av. Circunvalar hasta el límite del Distrito capital, sentido occidente - oriente

El piloto se implementará en nueve corredores viales de Bogotá - Secretaría de Movilidad