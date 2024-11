Pau Mor, la protegida de José Gaviria, estrenó su sencillo “Ilusionista”, un tributo a los “amores de revista”

Paulina Morales, nombre de pila de Pau Mor, lanzó su sencillo "Ilusionista", coescrito con José Gaviria - crédito @paumor/Instagram

Pau Mor, cuyo nombre de nacimiento es Paulina Morales, es una cantante colombiana que fusiona géneros como el pop, la balada, o los ritmos latinos. Nacida en Medellín, pasó 11 años de su vida en Costa Rica antes de establecerse en Miami en 2020, a donde se trasladó con la firme intención de iniciar una carrera musical.

Sin embargo, esa inquietud por la música empezó mucho antes. “Cuando tenía 10 años yo quería ser DJ, me encantaba la idea de viajar por el mundo y generar sensaciones a través de la música. Pero luego de un tiempo me di cuenta de que quería cantar, hacer mi propia música”, comentó durante una entrevista con Infobae, relatando que después del colegio estaba en clases de piano y canto y fue cuando cumplió 16 que se decidió lanzarse como artista.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Desde entonces viene publicando una serie de sencillos en los que refleja inquietudes en distintas direcciones, lo que se suma a colaboraciones como la que realizó con La Banda del 5 en Olvidarte Otra Vez, publicada el pasado mayo.

Su más reciente sencillo es Ilusionista, una canción coescrita por Pau Mor junto a José Gaviria, su esposa, Giselle Lacouture, y Juan Fernando Fonseca “El Jefe”, que retrata las relaciones superficiales a los que describe como los “amores de revista”.

“Son esos amores irreales, esas personas que a veces uno idealiza. Uno conoce una persona que es demasiado buena para ser verdad y luego de un tiempo te termina decepcionando”, comentó la cantante en entrevista con Infobae. “Es un desahogo con humor. Es una canción divertida, no es de esas que escuchas y dices ‘que tusa’”, señaló.

Algo particular en la pista es que mezcla elementos de la música disco y el merengue, de manera similar al merengue house tan popular durante los años 90, algo que reconoció la propia Pau Mor. “Queriamos hacer una canción disco, me encanta ese género. Nos tomamos un break de estudio y empezamos a ver el video de El Tiburón de Proyecto Uno. Se nos hizo muy divertida, y nos preguntamos qué pasaría si le agregamos un poquito de merengue. Apenas lo agregamos, nos gustó tanto a todos que dijimos ‘esto ya no es una canción disco, es un disco merengue’”, relató.

Sobre la experiencia de trabajar con el exjurado del Factor X, Pau contó que Gaviria estuvo desde el inicio de su carrera a su lado. “Es como mi papá musical”, comentó. “Me encanta trabajar con José, tiene una trayectoria impresionante en la música y tenerlo como referente es increíble”.

José Gaviria, productor reconocido por su papel como jurado en el 'Factor X', viene colaborando con Pau Mor desde sus inicios - crédito @josegaviria/Instagram

Sobre su manera de trabajar, Pau hizo especial énfasis en lo importante de la comunicación entre artista y productor. “Cuando vamos a una sesión creativa, lo primero que hacemos es hablar, romper el hielo. Definimos qué tipo de canción queremos hacer, qué ritmos, de qué queremos hablar. José casi siempre se pone a tocar el piano, Juan toca la guitarra, de ahí salen melodías y de ahí salen mil ideas”, reveló.

Actualmente, Pau Mor se encuentra trabajando en un nuevo álbum de estudio que comenzó a trabajar en agosto. “Apenas estamos empezando, pero estoy muy emocionada porque es una nueva etapa para mi y, es mi sueño desde que empecé”, comentó sobre la etapa actual de las grabaciones.

En cuanto a su visión creativa para el debut, adelantó que será uno con la experiencia acumulada. “Como ya llevo cuatro años en este mundo de la música, he aprendido, he tenido experiencias y he probado distintos géneros, fusionando desde hace un año, quiero que todo eso se plasme en el álbum. Que sea uno divertido”, comentó. Si bien señaló que no tiene un concepto como tal, si apuesta por lograr que los oyentes se conecten con sus canciones.