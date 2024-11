Ministerio de Hacienda se lavó las manos sobre los Juegos Intercolegiados: “Lo que restaba le tocaba al Ministerio del Deporte”

Ministerio de Hacienda se pronunció ante la cancelación de los juegos Intercolegiados Nacionales de 2024 - crédito Luisa González/Reuters

El 1 de noviembre de 2024, el Ministerio del Deporte, liderado por Luz Cristina López, anunció que iba a suspender de manera provisional la etapa final de los Juegos Intercolegiados Nacionales 2024, que estaban programados entre el 2 y el 30 de noviembre.

En un comunicado oficial, la cartera encargada de coordinar y ejecutar la política pública, planes, programas y proyectos en materia el deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la actividad física aseguró que la medida corresponde a la imposibilidad de cumplir con el requisito de garantizar condiciones logísticas y técnicas óptimas para los atletas y asistentes. Sin embargo, la presunta falta de fondos para cumplir con la cita deportiva es la causa que toma más fuerza.

Varios departamentos pidieron más tiempo para concluir disciplinas. Por ahora, el calendario nacional sigue pendiente a pesar de la exitosa fase regional terminada en octubre - crédito comunicado Juegos Intercolegiados Nacionales

El Ministerio del Deporte llegó a responsabilizar al de Hacienda de no girar los recursos necesarios para la etapa final del torneo, lo que desembocó en la suspensión del evento. Por lo anterior, la cartera liderada por Ricardo Bonilla respondió de manera contundente a los señalamientos de la cartera deportiva.

En ese sentido, el Ministerio de Hacienda puntualizó en un comunicado que desde el pasado 24 de octubre de 2024 se acordó el otorgamiento del Plan Anual de Caja (PAC) con el fin de garantizar el desarrollo de los Juegos Intercolegiados.

“Se llegó a un acuerdo tras una reunión presencial en la que participaron funcionarios del Ministerio de Hacienda, la ministra del Deporte y la directora de planeación de esa misma cartera. El encuentro tuvo lugar el jueves 24 de octubre de 2024 en las oficinas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público”, se lee en el documento.

Del mismo modo, se pactó un valor cercano a los $69.000 millones, contemplado en el Plan Anual de Caja (PAC) de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN). A propósito, el Ministerio de Hacienda dio a conocer cómo se iban a distribuir los pagos: $40.000 millones en noviembre y la suma restante en diciembre de 2024.

“Lo que resta es la gestión de giro, que es de responsabilidad del Ministerio del Deporte, de acuerdo con los compromisos contractuales”, indicó la cartera.

En consecuencia, para hacer efectivo el desembolso, el Ministerio de Deporte debe realizar un trámite adicional que, según Hacienda, no ha hecho. Estos recursos incluyen el pago del incentivo a los medallistas olímpicos de 2024.

Esta nueva polémica recuerda al bochornoso episodio que protagonizó el Ministerio del Deporte con la pérdida de la organización de los Juegos Panamericanos de Barranquilla al no cumplir con los pagos acordados con la Organización Deportiva Panamericana (ODEPA).

En su momento, el presidente Gustavo Petro había asegurado, mediante un comunicado en redes sociales, que los fondos originalmente destinados a los Juegos Panamericanos, más de 800 millones de dólares, se destinarían a los Juegos Intercolegiados y a la mejora de las instalaciones deportivas en los colegios del país.

El presidente Gustavo Petro aseguró en febrero de 2024 que los recursos de los Juegos Panamericanos irían a los Juegos Intercolegiados Nacionales - crédito @petrogustavo/X

“El dinero que se iba a destinar a los Juegos Panamericanos se destinará a los Juegos Intercolegiados del país, mejorando las instalaciones deportivas en los colegios y la preparación deportiva de la niñez y la juventud”, aseguró el primer mandatario.

La decisión de suspender la final de los Juegos Intercolegiados generó una serie de críticas en contra de la gestión del Gobierno Petro. Para a senadora de la República por el Centro Democrático María Fernanda Cabal, Petro no cumplió con su promesa a los colombianos.

La senadora María Fernanda Cabal lanzó cuestionamiento sobre los recursos de los Juegos Intercolegiados - crédito @MariaFdaCabal/X

“Su ineptitud y mediocridad no se arreglan buscando culpables para no asumir las responsabilidades que no ha sido capaz de atender. ¿Qué hizo con los recursos de los Panamericanos? Ahí está su promesa que como tantas resultan en nada”, aseveró en sus redes sociales.