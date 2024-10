Policía australiana intenta resolver enigma por desaparición de migrante colombiano: su vehículo se estrelló, pero él no estaba conduciendo

El colombiano fue visto por última vez en el sector de Coles, New Farm, de Brisbane el 18 de octubre - crédito Missing Jhon Sebastián Ortiz Gamba / Facebook

En medio de la incertidumbre, familiares y amigos del estudiante colombiano Jhon Sebastián Ortiz Gamba, intentan encontrarlo en Australia, luego de que desapareciera el pasado viernes 18 de octubre en el sector de Coles New Farm, de Brisbane, a unas nueve horas de Sidney.

Estudiante del ILSC College, y trabajador de un restaurante en la zona norte de la ciudad, solía mantener el contacto con su familia, pero no se sabe nada de él desde hace ya dos semanas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Además, preocupa en ambos países que desapareció en extrañas circunstancias, pues, su vehículo fue encontrado tras accidentarse, pero Jhon no iba conduciendo.

De ahí que, incluso, sus allegados crearan un grupo en redes sociales al que nombraron “Missing Jhon Sebastián Ortiz Gamba” o Buscando a Jhon Sebastián Ortiz Gamba, en español, para llegar a otras personas que pueda ayudar en la busqueda.

Junto al enlace para contactar a la Policía de Queensland compartieron una ficha con información clave para encontrar colombiano:

En redes explicaron que tiene tres tatuajes con los que podría ser fácilmente identificado - crédito Missing Jhon Sebastián Ortiz Gamba / Facebook

Alto: 175 cm.

Color de ojos: marrón oscuro.

Tono de piel: Cutis oliva.

Visto por última vez usando: camisa a cuadros.

Marcas distintivas: tatuaje de alas en la parte posterior de su cuello, escrito rojo en sus bíceps, y el número “1966″ en su cuello.

Cabello facial: bigote y perilla.

Últimas ubicaciones conocidas:

Lugar de trabajo: Revel Brewing Co, 82 Colmslie Rd, Morningside.

Colegio: ILSC College, Adelaide St.

Dirección local: 1 Burke St, Coorparoo.

Visto por última vez en: Coles New Farm, Brisbane.

Mencionado por última vez ir a: Mount Coot-Tha Summit Lookout.

Y añadieron: “Corrió el rumor de que Jhon Sebastián podría haber tenido un accidente automovilístico, pero no conducía ni en el vehículo. Por favor ayúdanos centrándonos en los hechos en esta búsqueda. Cómo puedes ayudar: si lo ves o tienes alguna información, llame a la policía de Queensland al 131444. Cada parte y cada persona que está pendiente hace la diferencia. Trabajemos juntos para traerlo de vuelta”.

Su familia se ha mostrado devastada, pero guarda las esperanzas de volver a encontrarlo y que regrese a casa, a unos 14.422 km de distancia: “Estamos increíblemente agradecidos con todos los que apoyan la búsqueda; vuestra ayuda nos trae esperanza y fuerza. Gracias por mantener a Jhon Sebastián en sus pensamientos”.

Australia tiene múltiples peligros, entre ellos, sus animales:

Australia se destaca por su biodiversidad única, pero también por las especies peligrosas que habitan en su territorio. Matu Salazar, una estudiante colombiana de intercambio, compartió su experiencia al recibir una charla de seguridad sobre la fauna local en su universidad. “Aquí en Australia todo te puede matar”, comentó con humor tras aprender las precauciones necesarias para convivir con la fauna.

Entre las principales advertencias, los reptiles figuran como un riesgo latente. La estudiante mencionó especies como serpientes venenosas y no venenosas, tortugas, caimanes y diversos tipos de salamandras. Aunque estas serpientes, de tamaño inferior a metro y medio, no representan una amenaza letal directa para los humanos, su presencia requiere atención, especialmente para evitar encuentros inesperados cerca de las viviendas.

La colombiana Matu Salazar fue advertida durante una charla en su universidad - crédito @matusalazar / TikTok

Otro peligro en zonas residenciales son los varánidos, parientes del conocido dragón de Komodo. Estos reptiles se sienten atraídos por el aroma de la carne cuando los residentes realizan asados al aire libre, incrementando el riesgo de encuentros.

Además de los reptiles, algunas aves también representan una amenaza. Salazar destacó las urracas canoras o “verdugos flautistas”, caracterizadas por su plumaje blanco y negro. Estas aves se vuelven especialmente agresivas en marzo, durante la temporada de anidación, y han causado lesiones a personas, incluso dejándolas ciegas al atacar directamente los ojos.

Primos de los dragones de Komodo suelen llegar atraídos por la carne - crédito Europa Press y Freepik

Sin embargo, Matu Salazar enfatizó que los ataques de estos animales generalmente no son provocados. “Un animal de estos jamás va a atacar a una persona si esta no le ha hecho nada”, afirmó. Para ella, la lección principal es simple: no interferir con los animales salvajes. “Así no se meterán contigo”, concluyó.

Animales peligrosos en Australia y seguridad de estudiantes internacionales siguen siendo temas relevantes para los visitantes, quienes deben prepararse para convivir en un entorno natural sorprendente, pero potencialmente peligroso.