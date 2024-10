Canciller del régimen de Venezuela respondió a Luis Gilberto Murillo y lanzó dura advertencia: “Se arrepentirá”

Yvan Gil, canciller del régimen venezolano, protagonizó un nuevo rifirrafe con su colega colombiano, Luis Gilberto Murillo - crédito REUTERS - Lenin Nolly/EFE

Las declaraciones del Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Luis Gilberto Murillo, en el sentido de que Colombia no reconocerá al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, como presidente a partir del 10 de enero de 2025, si no presenta a sus ciudadanos y al mundo las actas de votación que le den validez a su autoproclamado triunfo en los comicios presidenciales del 28 de julio, dio pie a la dura respuesta del canciller del régimen, Yván Gil.

A través de su canal de Telegram, plataforma de interacción predilecta, el hombre que representa al régimen por el mundo, y que está en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad 2024, más conocida como COP16, que se desarrolla en Cali, citó las palabras de Murillo y con tono desafiante respondió a los señalamientos hechos por el funcionario colombiano. Un nuevo cruce de palabras que se produjo, justamente, tras su reunión bilateral en suelo vallecaucano.

“Parece que el canciller Murillo actuó de manera pusilánime al momento de abordar la realidad en nuestro encuentro bilateral, siempre apegado al respeto a la soberanía e independencia de Venezuela, mientras repasábamos la cooperación entre ambos países. Sin embargo, ante los micrófonos de la prensa, aflora el chantaje que recibe desde la ultraderecha y de los Estados Unidos, atacando por la espalda, con falsas narrativas que no es capaz de discutir frente a frente”, dijo Gil.

Con este mensaje en su canal de Telegram, Yván Gil, canciller del régimen de Nicolás Maduro, se pronunció sobre declaraciones de Luis Gilberto Murillo - crédito Infobae Colombia

Y, sin titubeos, lanzó una fuerte amenaza a su par colombiano: “Venezuela le responderá en su momento y se arrepentirá de la constante intromisión en nuestros asuntos internos”. Frase que generó revuelo entre quienes han sido críticos de la forma en que desde la administración de Petro se ha asumido este asunto, a tres meses de haberse celebrado los comicios en el país vecino, y frente al reconocimiento de la comunidad internacional de la victoria del opositor Edmundo González.

¿Qué dijo el canciller Murillo frente a Venezuela?

En su perfil de X y en respuesta al académico Moisés Wasserman, excretor de la Universidad Nacional, Murillo dejó en claro que si las actas que comprueben la victoria de Maduro sobre González, antes de la fecha en la que tomaría juramento por seis años más, el Gobierno de Gustavo Petro no reconocerá al dictador como mandatario. Declaraciones que generaron fuertes repercusiones al lado y lado de la frontera que une a los dos países.

“Profesor Wasserman, la postura del Gobierno nacional sigue siendo clara: la presentación de las actas debe realizarse antes de que culmine el actual período presidencial, el 10 de enero de 2025. De lo contrario, como ya lo ha expresado el señor presidente, Colombia no otorgará reconocimiento a los resultados”, afirmó el canciller, con lo que reafirmó la postura que ya había dado a conocer el propio Petro, en diálogo con medios internacionales.

Con este mensaje en X, el canciller Luis Gilberto Murillo dejó en claro que no se reconocerá a Nicolás Maduro si no hay actas que demuestren su victoria - crédito @LuisGMurillo/X

Así quedó plasmado en la entrevista que entregó el 25 de septiembre el jefe de Estado al canal CNN, durante su visita a la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la que reiteró que “si no hay actas, no habrá reconocimiento”. Con ello, también remarcó que el poder político en una sociedad sin libertad, “y ese tema de libertad aplica para todos los bandos que están enfrentados”, en el caso que no la hubo ni para la oposición ni para el régimen.

“Su principal candidato no participó, y eso es un problema, porque con quién se habla en Venezuela del lado de la oposición. Y para el lado del Gobierno también, porque un país con sanciones económicas no es libre. Y todo lo que se había hablado en México, en Barbados y en Colombia para que pudieran ocurrir unas elecciones libres, pues no ocurrió”, refirió Petro, aunque en su momento también trató de justificar al dictador, según él, “acorralado” por las circunstancias.