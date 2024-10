Cuenta falsa de Alfaguara dio por muerta a Laura Restrepo: ya habían difundido mentiras sobre el fallecimiento de escritores como Vargas Llosa y Rosa Montero

La periodista y escritora colombiana Laura Restrepo - crédito EFE/Thais Llorca

Nuevamente, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, cayó en una noticia falsa difundida en redes sociales. El mandatario posteó en su cuenta oficial de X que Laura Restrepo una de las escritoras colombianas más premiadas y traducidas en el mundo había fallecido.

Este pronunciamiento lo hizo luego de que una cuenta falsa de la editorial Alfaguara publicara la muerte de la escritora y periodista. Esta no sería la primera vez que una cuenta falsa de dicha editorial publica noticias equivocadas sobre varios fallecimientos de grandes autores.

El mandatario en su publicación se refirió a ella como una gran amiga que lo apoyaba en varias causas, “una amiga del M19, una amiga de la lucha enmacipadora, una amiga mía que quise mucho. Una gran escritora de Colombia. Q.E.P.D!, publicó el mandatario en su cuenta oficial de X.

Luego de percatarse que efectivamente se trataba de una de las famosas “Fake News”, Gustavo Petro borró su publicación y posteó otra justificando su error, alegrándose por la noticia que la escritora no estaba muerta, e involucrando a la periodista Claudia Palacios, ”Que alegría, al igual que Claudia Palacios caí en un Fake News. Laura Restrepo no ha muerto. Que continúe escribiendo con la profundidad de Colombia”, afirma el mandatario.

Para tranquilidad de los fanáticos de restrepo. La cuenta oficial de la editorial se pronunció al respecto. “Ante el tuit que ha aparecido sobre Laura Restrepo en una cuenta fraudulenta de X, queremos aclarar que es una información falsa. Los canales oficiales en España y Colombia de la editorial Alfaguara en esta red social son @AlfaguaraES y @AlfaguaraCol”.

Al igual que este anuncio sobre la muerte de Laura Restrepo. Varias cuentas falsas de la editorial Alfaguara han publicado varias veces fallecimientos de escritores, entre esos Vargas Llosa.

En ese momento, Álvaro Vargas Llosa, hijo del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, desmintió este jueves la muerte de su padre a través de un mensaje en X.

“Esta información es minuciosamente falsa. Este caballero debería dedicar su tiempo a algo más digno y productivo que inventar la muerte de mi padre. Fake news”, señaló el hijo del escritor en respuesta a la noticia falsa difundida por el primer ministro de Perú, Gustavo Adrianzén, que la tomó de la misma editorial.

Otro de los supuestos fallecimientos que publicaron fue de la escritora Rosa Montero. Un perfil que se hacía pasar por la editorial Alfaguara en México publicó que la novelista había fallecido a causa de un infarto.

Al igual que ambos escritores anteriormente mencionados se desmintió su muerte. Esta vez con un vídeo desde Londres, la misma Montero reaccionó publicado un mensaje a través de su cuenta de X en el que cargaba con estas personas que difunden noticias falsas.

“Como sabéis hay por ahí un cretino total que anda colgando cuentas falsas de editoriales y demás empresas con las que comunica la muerte de gente conocida. Si no recuerdo mal, hará cosa de un mes se cargó a Perales. Ahora ha sacado una nota falsa de Alfaguara diciendo que he muerto yo”, indicó la escritora.

Otra de las escritoras que una de las cuentas falsas de Alfaguara dio por fallecida fue Claudia Piñeiro. La escritora fue “asesinada” por una cuenta falsa en redes sociales manejada por un hombre italiano que había hecho lo mismo con el autor japonés Haruki Murakami.

Y en menos de una hora, la autora de Betibú y El Reino salió a responder de manera humorística a la fake news: “Acá desde el más allá y para que se queden tranquilos, no es como lo esperaba, pero teniendo en cuenta que soy atenta y de todos modos me recibieron con los brazos abiertos, no me puedo quejar”, bromeó en su cuenta oficial de X.