Ministro de Defensa dice que alias Calarcá debe ser capturado y advierte: “es un criminal que está delinquiendo”

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reiteró que alias Calarcá debe responder ante la justicia por su rol en actividades delictivas. - crédito Colprensa/EFE

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reafirmó en entrevista para Hora 20 de Caracol Radio la postura del Gobierno sobre alias Calarcá, jefe disidente del Estado Mayor de Bloques y Frentes (Embf), y señaló que debe ser capturado por ser un criminal que está delinquiendo. Sánchez subrayó que la apertura de diálogos no constituye aval para la impunidad ni para la continuidad de actividades ilícitas.

Durante la entrevista, Pedro Sánchez se refirió a la información confirmada por la Fiscalía, que halló pruebas en los computadores de alias Calarcá sobre delitos graves y presuntos vínculos de las disidencias con miembros del Ejército.

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Sánchez enfatizó: “Que se le haya abierto la mesa de diálogo, eso no es ninguna patente de corso ni ninguna autorización para que ese criminal delinca”. Recalcó que la participación en procesos de negociación no otorga inmunidad frente a la ley ni permite la comisión de nuevos delitos.

El ministro también advirtió: “A Calarcá hay que capturarlo. Es un criminal que está delinquiendo. Eso no se puede tolerar”, en referencia a la necesidad de actuar ante la evidencia de crímenes cometidos, según lo reportado por Caracol Radio.

Alias Calarcá es señalado por las autoridades como líder de una disidencia armada dedicada al narcotráfico y otros delitos. - crédito Joaquín Sarmiento/AFP

Condiciones legales y operativas para la captura

Actualmente, la orden de captura contra alias Calarcá se encuentra suspendida por su rol en la mesa de diálogo. El ministro explicó que “en este momento, que tiene suspendida la orden de captura, lo podemos capturar si lo encontramos en flagrancia”, y agregó: “Si en un retén lo encontramos cometiendo algún delito, cualquiera que sea, incluso uso privativo de las fuerzas militares, eso es un delito. Tenemos que capturarlo, de lo contrario es omisión”.

Sánchez puntualizó que la suspensión de la orden solo puede levantarse por solicitud del director de la mesa de negociación y que, hasta la fecha, el Ministerio de Defensa no ha recibido comunicación oficial para reactivar la orden. “Mientras no la recibo, no actuamos ahí”, aclaró el funcionario durante la conversación con Caracol Radio.

Ley de Paz Total, diálogo y responsabilidad penal

Al contextualizar el marco legal, Pedro Sánchez recordó la existencia de la Ley 2272, conocida como Ley de Paz Total, la cual establece parámetros para el diálogo con grupos armados. El ministro enfatizó que “la paz es una política de Estado, no es de gobierno. Eso da herramientas como determinar un cese al fuego, por ejemplo, o no”. Aclaró que en la actualidad “no hay ningún cese al fuego con ningún grupo”.

A pesar del espacio de diálogo, Sánchez fue enfático: “Que se le haya dado un espacio en la mesa no lo autoriza a delinquir ni a cometer ningún crimen. Si incumple, dentro de la mesa se rompe el proceso”. El ministro añadió que la fuerza pública actuará siempre conforme a las disposiciones del presidente de la República, quien es el comandante supremo de las fuerzas armadas.

La Ley de Paz Total establece protocolos para el diálogo con grupos armados, pero no excluye la responsabilidad penal de sus integrantes. - crédito Jesús Aviles/Infobae

Perfil de alias Calarcá y naturaleza de las disidencias

Alias Calarcá es identificado por las autoridades como líder de una facción disidente del Estado Mayor de Bloques y Frentes, organización surgida tras la desmovilización de las FARC. Sánchez describió que “aproximadamente el ochenta y cinco por ciento de los otrora Farc dijeron: ‘No seguimos en este grupo criminal’. Ese otro quince por ciento sí sigue delinquiendo acá”. Sobre la motivación de estas disidencias, el ministro afirmó: “Este grupo es netamente narcotraficante, vive de las economías ilegales y de la minería ilegal”.

En la entrevista, Pedro Sánchez también precisó que “el mismo presidente ha clasificado como los tres tipos de amenaza que ha tenido Colombia”, y que los grupos como el de alias Calarcá han perdido cualquier ideología, enfocándose en actividades criminales y traicionando incluso a sus propias estructuras.

La Fiscalía General de la Nación halló pruebas que vinculan a alias Calarcá con crímenes recientes y pidió reactivar las órdenes de captura contra él. - crédito Fiscalía.

Investigación sobre nexos con el Ejército y procedimientos internos

La entrevista abordó también la investigación de supuestos vínculos entre oficiales y las disidencias. Uno de los casos destacados es el del general Huertas, señalado como posible enlace e infiltrado.

Sánchez explicó: “El caso del general Huertas en cuanto a investigaciones, uno de tipo disciplinario lo adelanta la Procuraduría; otro de tipo penal, la Fiscalía Delegada”. Añadió que la Procuraduría ya permitió la reincorporación del general Huertas, aunque la investigación disciplinaria sigue abierta.

Sobre la información más reciente, el ministro aseguró: “Si la Fiscalía nos suministra información relevante, se evalúa y se toma la decisión. Por ahora me apoyo en lo que ha hecho la Procuraduría, pero ha salido nueva información que es necesario valorar”. Sánchez confirmó que solicitará a la Fiscalía la entrega de esa información “a la mayor brevedad posible”.