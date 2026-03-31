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CNE avanza en escrutinio y revela cómo quedó la Cámara: claves para entender los resultados

El tribunal electoral confirmó la mayoría de curules y explicó qué falta para cerrar el proceso en todo el país

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El Consejo Nacional Electoral (CNE) finalizó el escrutinio de la Cámara de Representantes en la mayoría del país y confirmó los congresistas elegidos - crédito Fundación Pares
El Consejo Nacional Electoral (CNE) finalizó el escrutinio de la Cámara de Representantes en la mayoría del país y confirmó los congresistas elegidos - crédito Fundación Pares

El Consejo Nacional Electoral (CNE) finalizó el escrutinio de la Cámara de Representantes en la mayoría del país y confirmó los congresistas elegidos, según información obtenida por Revista Semana, tras un proceso que se extendió por 12 días desde las elecciones del 8 de marzo.

Aunque ya hay resultados en casi todos los departamentos, aún faltan definiciones clave en Cundinamarca, Chocó y las curules del exterior.

El balance preliminar destaca un proceso sin diferencias sustanciales frente al preconteo, lo que refuerza la transparencia de la jornada electoral.

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Los primeros resultados preliminares del preconteo electoral comenzarán a consolidarse hacia las 5:00 p. m. del domingo 8 de marzo de 2026 - crédito Registraduría
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Cómo quedó la Cámara en Bogotá

Uno de los focos principales del escrutinio fue Bogotá, considerada una de las plazas más disputadas en estas elecciones legislativas.

En la capital del país quedaron definidos los representantes que ocuparán las curules en la Cámara, con presencia de varios partidos políticos.

Entre los elegidos se encuentran Bleidy del Carmen Pérez por el Partido Liberal; Catherine Juvinao y Mauricio Toro por la Alianza Verde; y varios representantes del Centro Democrático, entre ellos Daniel Briceño, José Jaime Uscátegui, David Gerardo Cote, Nelly Patricia Mosquera, Jesús Lorduy y Luz Marina Gordillo.

También lograron escaños figuras del Pacto Histórico como María Fernanda Carrascal, Laura Daniela Beltrán, María del Mar Pizarro, Daniel Monroy, Heráclito Landínez, Claudia Teresa Romero, Jairo León y Gabriel Becerra.

Por su parte, Carol Stefanny Borda obtuvo curul por el movimiento Salvación Nacional.

La distribución de estas curules refleja la diversidad política en la capital y el peso de las principales fuerzas en el escenario legislativo.

Lo que falta para cerrar el escrutinio

A pesar de que el proceso avanzó en la mayoría del territorio nacional, el CNE confirmó que aún quedan pendientes algunos resultados.

Los departamentos de Cundinamarca y Chocó no han finalizado completamente el escrutinio, debido a situaciones puntuales que deben resolverse en los próximos días.

El presidente del CNE, Cristian Quiroz, explicó que ya se completó el 100 % del proceso en 30 departamentos, mientras se avanza en la resolución de desacuerdos en el Chocó.

El presidente del CNE, Cristian Quiroz, explicó que ya se completó el 100 % del proceso en 30 departamentos, mientras se avanza en la resolución de desacuerdos en el Chocó - crédito CNE
El presidente del CNE, Cristian Quiroz, explicó que ya se completó el 100 % del proceso en 30 departamentos, mientras se avanza en la resolución de desacuerdos en el Chocó - crédito CNE

“Terminamos 30 departamentos al 100 %, tuvimos un desacuerdo en el departamento del Chocó que esperamos resolver en los siguientes días a través de la Sala Plena”, señaló.

En cuanto a las curules del exterior, el tribunal electoral indicó que faltan algunos pliegos provenientes de países como Rusia y Ghana, lo que ha retrasado el cierre total del proceso en esa circunscripción.

Estas definiciones serán clave para completar la conformación total de la Cámara de Representantes para el próximo periodo legislativo.

Balance del proceso y lo que viene

El CNE destacó que el escrutinio se desarrolló en un plazo de 12 días, un tiempo menor en comparación con procesos electorales anteriores.

Además, se subrayó que no hubo diferencias significativas entre el preconteo y el escrutinio oficial, lo que respalda la confiabilidad de los resultados.

El tribunal también reiteró que todas las campañas políticas serán objeto de revisión en materia de ingresos y gastos, en cumplimiento de las normas de transparencia electoral.

En paralelo, el proceso de escrutinio del Senado aún está pendiente y se tiene previsto que finalice el próximo 6 de abril, cuando se definan las curules de esa corporación.

Asimismo, el CNE indicó que atenderá cualquier situación jurídica que pueda afectar la elección de congresistas, en función de las decisiones que adopten las autoridades competentes.

Con estos avances, el país se acerca a la conformación definitiva del nuevo Congreso, en un escenario marcado por el seguimiento a la transparencia y la legalidad del proceso electoral.

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