Colombia

Pico y Placa en Bogotá: restricciones vehiculares para evitar multas este martes 31 de marzo

El Pico y Placa modifica constantemente por lo que es necesario mantenerse actualizado

Guardar
El Pico y Placa tiene como meta reducir la circulación de automóviles y bajar la contaminación (Infobae)
El Pico y Placa tiene como meta reducir la circulación de automóviles y bajar la contaminación (Infobae)

Estos son los coches que no tienen permitido circular por las calles de Bogotá este día, según el programa de restricción vehicular conocido como Pico yPlaca.

El día de la semana, la hora, el tipo de auto y la terminación de la placa son los factores que determinan qué transportes tienen prohibido transitar.

El programa tiene como objetivo reducir la circulación de coches, en el marco de un programa integral con el fin de disminuir el tráfico vehicular, así como los altos niveles de contaminación ambiental en la ciudad.

Desde 1998 se aplica el Pico y Placa en Bogotá, es decir, suma más de dos décadas en funcionamiento. Este es el calendario de restricciones de este martes 31 de marzo, según la alcaldía de la ciudad.

Fecha: martes 31 de marzo de 2026.

Particulares: 6-7-8-9-0

Taxis: 9-0

Motos: No aplica

El horario de la restricción vehicular inicia a las 5:30 horas para los taxis y transporte especial, mientras que para los automóviles particulares comienza hasta las 6:00 horas. La restricción vehicular finaliza a las 21:00 horas.

Por su parte, los vehículos de carga tienen dos horarios de Pico y Placa, el primero de 6:00 horas a 8:00 horas y el segundo de 17:00 horas a 20:00 horas.

¿Cómo funciona el Pico y Placa?

La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Bogotá)
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Bogotá)

Así es como funciona el programa de restricción vehicular conocido como Pico y Placa.

Los vehículos particulares se dividen en dos grupos de acuerdo con el último dígito de su placa. El primero lo conformarán aquellos automóviles con terminación 1, 2, 3, 4 o 5 y el segundo los que finalicen en 6, 7, 8, 9 u 0.

Ahora, los autos particulares con terminación 1, 2, 3, 4 o 5 no circularán los días pares. Mientras que aquellos que finalicen en 6, 7, 8, 9 u 0 no podrán transitar los días impares.

Las nuevas medidas del Pico y Placa. (Infobae)
Las nuevas medidas del Pico y Placa. (Infobae)

El horario del Pico y Placa para vehículos particulares: de 6:00 horas a 21:00 horas, de lunes a viernes, a excepción de fines de semanas y días festivos.

En el caso de los taxis y vehículos de servicio de transporte especial, la prohibición vehicular es en grupo de dos: 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8, 9 y 0. La restricción para estos dos tipos de automóviles cambia cada semana, por lo que es importante mantenerse actualizado.

En tanto, los vehículos de carga no tienen permitido transitar en las horas de prohibición del Pico y Placa, solo pueden los sábados, pero también condicionado al peso y antigüedad del transporte.

A diferencia de los vehículos particulares, en los taxis, de servicio de transporte especial y de carga la restricción vehicular tiene una aplicación de lunes a viernes.

¿Qué autos no aplican al Pico y Placa?

Hay formas de evitar el Pico y Placa. (Archivo)
Hay formas de evitar el Pico y Placa. (Archivo)

Se trata de los vehículos eléctricos, híbridos, cero emisiones, motocicletas, de servicio diplomático, de funerarias, de emergencia y seguridad, los que transporten a personas en condición de discapacidad, los de control de tráfico y grúas, de medios de comunicación, de autoridades judiciales, de transporte escolar, los destinados a la enseñanza automovilística y los que tengan una ocupación de tres o más personas desde el inicio y hasta el fin del viaje.

Para que tu auto se beneficie de la excepción, es decir, que no vea afectados en su circulación por el Pico y Placa, se debe de registrar previamente ante la Secretaría de Movilidad de Bogotá.

Si tu automóvil no está en la lista de excepción, pero quieres que circule todos los días en Bogotá, tienes la posibilidad de aplicar al llamado Pico y Placa Solidario, un permiso que da la opción a los conductores de elegir los días, semanas o meses en los que puedes circular libremente por la ciudad a cambio de un aporte económico, el cual se destina a mejorar el Sistema Integrado de Transporte Público de la ciudad colombiana.

Pico y Placa Regional

Además de la restricción vehicular tradicional, en Bogotá hay uno más llamado Pico y Placa Regional, el cual aplica el último día de todos los puentes festivos en los nueve corredores de ingreso a la ciudad colombiana.

La restricción para los vehículos cuyas placas terminan en número impar es desde las 12:00 horas y hasta las 16:00 horas, mientras que para los automóviles con placas pares la prohibición comienza a las 16:00 horas y termina a las 20:00 horas.

El mapa del Pico y Placa Regional. (Archivo)
El mapa del Pico y Placa Regional. (Archivo)

Los nueve corredores de ingreso a Bogotá en el que se aplica el Pico y Placa Regional son:

Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el portal Norte.

Autopista Sur: desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá.

Avenida Centenario (calle 13): desde el río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali (avenida carrera 86).

Avenida Calle 80: desde el puente de Guadua hasta el portal 80.

Avenida Carrera 7: desde la calle 245 hasta la calle 183.

Avenida Boyacá vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano.

Vía Suba Cota: desde el río Bogotá hasta la avenida calle 170.

Vía la Calera: desde el peaje Patios hasta la avenida carrera 7.

Vía a Choachí: desde la vía a Monserrate hasta la avenida circunvalar.

Los vehículos de excepción que no aplican en el Pico y Placa Regional son los que tienen tres o más ocupantes, los de personal médico, ni los que cuenten con el Pico y Placa Solidario.

¿Qué sanciones hay por violar el Pico y Placa?

En el caso de violar el Pico y Placa en cualquiera de sus versiones, las autoridades de Bogotá cuentan con un sistema de sanciones económicas.

La multa durante este 2023 asciende a los 522.900 pesos colombianos, además el auto será inmovilizado, así lo señala el Código Nacional de Tránsito para la infracción C.14.

Temas Relacionados

Pico y Placa en Bogotá hoyÚltimas actualizacionesPico y Placa en ColombiaPico y Placa en Bogotá

Más Noticias

Resultados del Baloto y Revancha 30 de marzo: números ganadores del último sorteo

Enseguida los resultados del sorteo Baloto y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Baloto y Revancha 30 de marzo: números ganadores del último sorteo

Ministro de Defensa dice que alias Calarcá debe ser capturado y advierte: “es un criminal que está delinquiendo”

Pedro Sánchez aseguró que la fuerza pública está lista para actuar si se detecta al cabecilla cometiendo un delito en flagrancia, y cuestionó cualquier tipo de impunidad para quienes persistan en actividades criminales durante procesos de diálogo

Ministro de Defensa dice que alias Calarcá debe ser capturado y advierte: “es un criminal que está delinquiendo”

CNE avanza en escrutinio y revela cómo quedó la Cámara: claves para entender los resultados

El tribunal electoral confirmó la mayoría de curules y explicó qué falta para cerrar el proceso en todo el país

CNE avanza en escrutinio y revela cómo quedó la Cámara: claves para entender los resultados

Si va a viajar en Semana Santa, estas claves para prever problemas y riesgos en sus recorridos

Autoridades entregan recomendaciones para proteger a su familia, prevenir accidentes y evitar situaciones de inseguridad durante la temporada

Si va a viajar en Semana Santa, estas claves para prever problemas y riesgos en sus recorridos

Medellín decreta tres días de duelo por bombero Iván Darío Posada tras incendio en La Toscana

El uniformado falleció tras el colapso de una estructura mientras atendía una emergencia; sus compañeros le rinden homenaje y avanzan los actos fúnebres en la ciudad

Medellín decreta tres días de duelo por bombero Iván Darío Posada tras incendio en La Toscana
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Bolívar dejó dos civiles heridos y daños en viviendas cercanas

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Bolívar dejó dos civiles heridos y daños en viviendas cercanas

Ejército destruyó dos artefactos explosivos en zona rural de Yarumal, Antioquia

Cayó alias Lerma, presunto integrante del brazo logístico del frente Jaime Martínez en Jamundí: este es su historial criminal

El objeto clave que habría dejado abandonado “Iván Mordisco” antes de que su campamento fuera bombardeado por el Ejército

Ejército neutralizó motobomba con capacidad para afectar 200 metros a la redonda en El Plateado

ENTRETENIMIENTO

Así fue la reacción de Luisa Fernanda W al ver a Anne Hathaway y Meryl Streep en un evento VIP de ‘El diablo viste a la moda 2’

Así fue la reacción de Luisa Fernanda W al ver a Anne Hathaway y Meryl Streep en un evento VIP de ‘El diablo viste a la moda 2’

El vallenato despide a uno de sus referentes: reconocido acordeonero murió de un infarto en Bolívar

Yuli Ruíz respondió a la polémica por el video bailando reguetón con un niño: “No hubo mala intención”

Yeferson Cossio se refirió a la decisión de Avianca de vetarlo por broma pesada en uno de sus vuelos: “Ya me inventaron otro chisme”

Feid anunció fecha del ‘Falxo Tour’ en Bogotá: el sistema de venta de entradas premia la fidelidad de sus fans

Deportes

Atlético Nacional pide sanción disciplinaria para Jonathan Risueño tras altercado con Alfredo Morelos

Atlético Nacional pide sanción disciplinaria para Jonathan Risueño tras altercado con Alfredo Morelos

Hora y dónde ver los partidos de los repechajes que completarán los clasificados al Mundial 2026: la selección Colombia espera rival

Iván Mejía señaló a James Rodríguez y a Néstor Lorenzo por la derrota de la selección Colombia contra Francia: “Pésimo juego”

Uzbekistán, campeona de la FIFA Series, se enfrentará a la selección Colombia en el Mundial 2026 tras derrotar a Venezuela

Así fue la pelea en el estadio donde jugó la selección Colombia contra Francia: Hinchas de Millonarios y América de Cali serían los causantes