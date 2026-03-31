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Si va a viajar en Semana Santa, estas claves para prever problemas y riesgos en sus recorridos

Autoridades entregan recomendaciones para proteger a su familia, prevenir accidentes y evitar situaciones de inseguridad durante la temporada

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El llamado se enfoca en la seguridad vial, la protección de menores y la prevención de situaciones de riesgo en destinos turísticos | Intecsa-Inarsa
El llamado se enfoca en la seguridad vial, la protección de menores y la prevención de situaciones de riesgo en destinos turísticos | Intecsa-Inarsa

Las autoridades lanzaron una serie de recomendaciones para quienes planean viajar en Semana Santa, con el objetivo de reducir riesgos y prevenir incidentes, según información obtenida por Revista Semana, en una de las temporadas de mayor movilidad en el país.

El llamado se enfoca en la seguridad vial, la protección de menores y la prevención de situaciones de riesgo en destinos turísticos.

Las autoridades insisten en que una buena planificación y el autocuidado pueden marcar la diferencia entre un viaje tranquilo y una emergencia.

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Se presentan recomendaciones de Rutas de Lima y la Policía Nacional del Perú para evitar el malestar en el viaje, incluyendo la sugerencia de evitar los horarios pico de tráfico.
Viajes en carretera en Semana Santa | Imagen de archivo

Lo que debe revisar antes de viajar

Con el aumento de desplazamientos durante esta temporada, la Policía recomendó a los ciudadanos planear sus viajes con anticipación para evitar contratiempos en carretera o en los destinos turísticos.

Entre las principales sugerencias está verificar el estado mecánico del vehículo, asegurarse de portar toda la documentación requerida y cumplir con las normas de tránsito en todo momento.

El director de Protección de la Policía, general Mauricio Rico Guzmán, advirtió que muchos accidentes se producen por imprudencias evitables, como el exceso de velocidad o la falta de revisión previa de los automotores.

También se recomendó organizar los tiempos de desplazamiento y evitar decisiones apresuradas que puedan aumentar el riesgo en la vía, especialmente en corredores con alta congestión.

Además, las autoridades insistieron en la importancia de seguir las indicaciones de los organismos de tránsito y respetar las condiciones de cada trayecto.

Cuidado con los niños y espacios turísticos

Uno de los principales focos de atención durante la Semana Santa es la seguridad de los menores de edad, especialmente en destinos con gran afluencia de turistas.

La Policía hizo énfasis en que los niños deben estar siempre bajo supervisión de un adulto, en particular en lugares como playas, piscinas, ríos o balnearios.

Las autoridades alertaron sobre el riesgo de accidentes por inmersión y recomendaron no perder de vista a los menores en ningún momento, incluso en espacios aparentemente seguros.

Asimismo, en eventos masivos como procesiones o actividades religiosas, se aconseja mantener a los niños cerca y evitar que se separen del grupo familiar.

Otro aspecto relevante es la prevención en entornos digitales, por lo que se recomendó a los padres hablar con sus hijos sobre los riesgos en redes sociales y juegos en línea durante los viajes.

También se pidió reportar de inmediato cualquier situación sospechosa que involucre a menores, utilizando las líneas oficiales de emergencia.

Evite estafas y situaciones de riesgo

La Policía también advirtió sobre posibles fraudes en servicios turísticos, por lo que recomendó verificar la legalidad de los operadores antes de adquirir paquetes o reservas.

Se aconseja revisar con anticipación los precios, condiciones y características de los servicios, evitando decisiones impulsivas que puedan derivar en pérdidas económicas.

consumidores - contratar servicios turísticos
Contratar servicios turísticos | (Defensa al Consumidor)

El uso de servicios turísticos formales es clave para reducir riesgos y garantizar una experiencia segura durante el viaje, señalaron las autoridades.

Además, se hizo un llamado a respetar las tradiciones y normas de los lugares visitados, así como a cuidar el entorno natural, promoviendo un turismo responsable.

Finalmente, la Policía recordó que la seguridad es una responsabilidad compartida y que la prevención es la herramienta más efectiva para evitar incidentes durante la Semana Santa, en un contexto donde el comportamiento de cada ciudadano incide directamente en la tranquilidad colectiva.

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