Camilo Pardo ‘El mago’ se refirió a las burlas que hizo de la Dj Valentina Trespalacios: “Siempre está ese tabú”

El 22 de enero del 2023 se dio a conocer la trágica muerte de la DJ Valentina Trespalacios a manos de su expareja, el estadounidense John Poulos, que según el material probatorio, después de haberla asesinado, la habría mentido en una maleta de viaje y posteriormente la arrojó a un contenedor de basura.

El caso de Valentina conmocionó al país, por la gravedad del caso; sin embargo, a pocos días de descubrirse el fatal crimen, Camilo Pardo, conocido como “El Mago”, en medio de su show para Fuck News, lanzó algunos chistes sobre el caso de la Dj lo que despertó la molestia en redes sociales.

“Toda Colombia habló de este caso y se sigue hablando de una DJ... No voy a dar esa noticias, guardémosla en una maletica... Esa noticia la vamos a botar a la basura”, dijo Pardo entre risas junto a su compañero de show Camilo Sánchez.

Las palabras del comediante generaron molestia entre el público, por lo que casi dos años después, en una entrevista para La Diva Rebeca confesó que habló del tema como una herramienta que las personas necesitan para sanar por medio de la risa.

“Hable de eso porque pasó, ¿por qué no hablar de las cosas que pasan?, siempre está ese tabú de temas muy delicados que nadie habla, por ejemplo el tema de las violaciones que es tan delicado, nos dimos cuenta de que cuando nosotros hacíamos chistes de esas cosas, muchas personas se sienten cómodas y empiezan a confesar a que ha sufrido de abuso... se nos acercaba gente después del show a agradecernos”, explicó.

El exparticipante de Survivor Colombia confesó que muchas personas que asisten a sus shows encuentran tranquilidad y un lugar seguro en los chistes que hace de situaciones que normalmente se consideran difíciles de procesar.

“Se nos han acercado y han dicho que ahora pueden hablar de cosas que les pasaron y ahora pueden reírse, y eso lo consideran una forma de liberación, era mucha gente la que lo decía, eran muchos mensajes y entendimos que es muy fuerte lo que decimos, pero hay gente que lo necesita”.

Los señalamientos que considera incoherentes

En la entrevista, Camilo aprovechó para comentar que muchas veces los señalan por hacer chistes pesados, pero asegura que existen programas como Sábados Felices que promueven la discriminación y el racismo como un motivo de risa.

“En Sábados Felices son machistas, son homofóbicos, son racistas, pero como que no le hacen daño a nadie directamente, y como estamos en una sociedad así, pues todo va, porque estamos en un lugar que es machista y homofóbico... Por eso con esto de la DJ, estoy seguro de que a los miles de personas a las que molestó ni siquiera entienden bien la noticia, solo quieren ser parte de un movimiento”, dijo.

Camilo considera que no tiene empatía

La Diva Rebeca explicó en la entrevista que en algún punto Camilo le confesó que se consideraba una persona fría y poca empática con situaciones que otras personas pueden considerar una tragedia, por lo que considera que eso puede ser la razón por la que le es fácil hacer comedia.

“Es una hipótesis de que, por ejemplo, yo veo una tragedia y no me duele tanto, porque realmente estoy pensando en donde está el chiste, es lo peor, todo me da risa, y es porque me he dedicado tanto a la comedia y a encontrarle el chiste a lo que no lo es, porque ese es el trabajo de los comediantes, ese es el trabajo, sacarle chiste a lo que no es chistoso”, dijo.

Incluso el comediante asegura que por su oficio le cuesta desaprovechar cualquier situación para convertirla en comedia, aseguró que en la muerte intenta buscar lo cómico, pues lo considera un reto.

“Uno aprende que el mundo es salvaje y está bien, por eso es que hace un año y medio no lloro, pero fue más como un momento de desespero y no de tristeza... Intenté ir a terapia dos veces con diferentes psicólogos, pero no, no entendía qué hacía allá y no entendía la dinámica”.