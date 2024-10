‘La barriga de trapo’ tendrá su propia serie en televisión: esta es la historia de la mujer que fingió estar embarazada de 9 bebés para que su novio no la dejara

Liliana Cáceres fingió un embarazo múltiple en Barranquilla en 1997 - crédito archivo

En Barranquilla, en 1997, una joven de 16 años llamada Liliana Cáceres protagonizó un polémico caso que se robó la atención de todo el país: fingió estar embarazada de múltiples bebés utilizando trapos para simular un vientre en crecimiento.

Este engaño, que llegó a suponer que esperaba hasta nueve bebés, se convirtió en noticia nacional y, luego, cuando se descubrió la verdad, en escándalo internacional.

Desde ese día, la protagonista LilianaCáceres fue apodada “Barriga de trapo”.

La historia de Liliana no solo fue un fenómeno local, sino que también atrajo la atención del Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, que la entrevistó tras el descubrimiento del engaño. Ahora, esta peculiar historia será llevada a la pantalla chica en una miniserie titulada Barriga de trapo, la cual ya comenzó su rodaje el 23 de octubre en Barranquilla.

La producción, que constará de seis episodios, es una colaboración entre el canal regional Telecaribe y el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, según compartió El Heraldo.

El guion está a cargo de Andrés Salgado, conocido por su trabajo en la bioserie Déjala morir. El elenco incluye a Helen Paola, como Liliana; Keyller de la Hoz, como el ‘Macho de trapo’, y Ramsés Ramos interpretando a García Márquez, que también será el narrador de la serie.

La dirección de la miniserie está en manos de Antonio Suárez, y se espera que se estrene en 2025. La serie se grabará en escenarios naturales del barrio Ciudad Colombia, el lugar donde ocurrió el engaño original. Esta producción forma parte de una iniciativa para realizar ficciones basadas en historias locales.

El caso de Liliana Cáceres no solo fue un relato polémico, sino que también trajo consigo drama y sufrimiento para los involucrados. La joven, en un intento por retener a su novio tras descubrir su infidelidad, inventó el embarazo, según declaraciones de Cáceres a La Red en 2020: “Ay, no, eso fue una locura. Yo era muy joven e inmadura. Me enteré de que él me estaba engañando con la que era mi mejor amiga. Nada más quería que él se quedara conmigo, por eso me inventé el embarazo”.

La mentira se desmoronó cuando fue sometida a un examen de sangre y una evaluación psicológica, lo que llevó a su exposición pública: “Yo estaba cansada con el peso de la barriga y mi idea era irme de Barranquilla. Pensé, ahora me saco todo ese poco de trapos y me voy, digo que perdí los bebés y ellos verán si me creen o no. Eso fue lo que me imaginé, pero las cosas no salieron así”, añadió para el medio citado.

“Yo no sé ni cómo la barriga me quedaba perfecta (...) Yo decía será que digo, será que digo la verdad (...) Inclusive yo me quise matar porque imagínese, yo veía a mi abuela, a mi papá, a mis familiares preocupados. Ellos al enterarse que eran trapos, que lo que yo tenía era una mentira y los periodistas encima de mí, yo quería como enterrarme en una parte y no salirme de la vergüenza y la pena de que iba a perder a Alejandro, mis amigos, mi familia”, agregó Liliana al programa Los Informantes.

Después del escándalo, Liliana se mudó a Cartagena, donde rehízo su vida, se casó y tuvo cuatro hijos. Además, publicó un libro sobre su experiencia y expresó su deseo de crear una fundación para ayudar a niñas realmente embarazadas. La historia de “Barriga de trapo” promete cautivar al público con una mezcla de humor, drama y reflexión sobre las consecuencias de las decisiones impulsivas o motivadas por las pasiones.

En la actualidad, los usuarios en las redes sociales recuerdan la historia de la barriga de trapo: “Hoy tuvieran 23 años los siete hijos de la “barriga e trapo”; “la historia de la barriga de trapo fue en Barranquilla. Aunque la señora hoy viva en Cartagena”.