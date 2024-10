K-Pop en Colombia: uno de los grupos en alza de género anunció su debut en el país

La agrupación de K-Pop Billlie visitará Colombia en noviembre - crédito cortesía Studio PAV

Aunque el K-Pop como tendencia musical lleva existiendo unas tres décadas, solo fue a comienzos de 2010 cuando pudo transformarse en un fenómeno de alcance internacional. El éxito internacional que alcanzó Gangnam Style de PSY durante 2012, sumado al auge de idols como BTS y Blackpink en los años siguientes, les permitieron conquistar los Estados Unidos e incluirse entre las figuras más populares del mundo.

Colombia ingresó de forma algo tardía al radar de las agrupaciones K-Pop, pero con el paso de los años forjaron una gran fanaticada, a pesar de que no contaron (y siguen sin contar) con el apoyo de las emisoras nacionales más populares. Inclusive en 2021 fueron relevantes episodios donde emisoras como La Mega y Radioacktiva se burlaron de BTS, lo que llevó a sus seguidores (la Army) a indignarse con los locutores, haciendo gala de su fuerza e influencia en las redes sociales.

Con todo, varios artistas del movimiento se han presentado en nuestro país en la historia reciente, comenzando por U-KISS, que fueron invitados a Colombia en 2012 como parte del Evento 40. En 2013 volvieron, esta vez en solitario, durante la gira latinoamericana que realizaron ese año. A ellos le siguieron en los años posteriores TEENTOP, Dreamcatcher, K.A.R.D. y M.O.N.T.

Pero, no fue sino hasta 2023 que se produjo un punto de quiebre con las presentaciones de NCT 127 en el Movistar Arena, y The Rose (si bien este se encuentra catalogado como K-Rock) en el Festival Estéreo Picnic, que demostraron que había un nicho que pedía ser tomado en cuenta. Es así que a lo largo de 2024 la oferta para ver presentaciones K-Pop en el país aumentó, y a lo largo del año el país fue testigo de las presentaciones de B.D.U, NCT Dream, Weeekly, ARTMS, A.C.E, y en noviembre será el turno de Billlie, un proyecto que viene en franco ascenso dentro del género.

NCT Dream fue uno de los nombres destacados del K-Pop que visitó Colombia durante 2024 - crédito SM Entertainment

Formado en 2021 bajo la agencia Mystic Story, filial de SM Entertainment, Billlie está compuesto por siete integrantes: Moon Sua, Suhyeon, Tsuki, Haram, Sheon, Siyoon y Haruna. Debutaron con su EP The Billage of Perception: Chapter One, publicado en 2021, y del que se desprendió su primer gran éxito: el sencillo RING X RING.

En su repertorio predomina la influencia del funk, evidente en los bajos que aplican en sus canciones, a lo que se suma un estilo vocal que toma ideas del R&B, haciendo de estos los puntos de partida para una carrera en la que de a poco van llegando a nuevos públicos a nivel mundial. Prueba de ello es que en noviembre pasarán por primera vez por América Latina como parte de la gira promocional de su más reciente lanzamiento, el EP Appendix: Of All We Have Lost, publicado el pasado 16 de octubre y luego de culminar un paso exitoso por Europa.

Billlie se presentará el 27 de noviembre en el Royal House de Bogotá. Será la segunda parada de su gira por América Latina - crédito Tu Boleta

Billlie se presentará en el Royal House de Bogotá el próximo 27 de noviembre, en la que será la segunda de las seis paradas pactadas. Iniciando con Puerto Rico, y tras pasar por Colombia, Perú, Chile, Brasil y México serán los siguientes destinos.

Las entradas pueden adquirirse a través de Tu Boleta, a lo que se suma la posibilidad de acceder a una experiencia más exclusiva con las Billlie, pues los productores ofrecen una serie de paquetes VIP que incluyen sesiones de fotos, firmas de autógrafos y otros beneficios. Eso sí, se trata de paquetes que no van incluidos en la compra de la entrada para el concierto.