Yina Calderón se refirió a la cuenta que no habría pagado en Andrés Carnes de Res y se mostró decepcionada de Epa Colombia: “¿No somos amigas?”

En las redes sociales se inició un conflicto entre Yina Calderón y Epa Colombia después de que esta última publicó una serie de videos en los que afirmó que la DJ huilense había ido a comer en el restaurante Andrés Carne de Res, pero no pagó la cuenta y después se la cobraron a ella.

“Estaba en Andrés Carne de Res comiendo, contemos porque igual Yina tiene que salir a hablar porque fue fuerte. Amiga, imagínese que estaba en Andrés Carne de Res con mi hija comiendo, hace rato no salía porque estaba en la casa recuperándome, y me dicen: ‘Epa, es que te queremos decir algo, es que Yina no pago la cuenta cuando vino’, y yo le digo: ‘¿cómo así? ¿Cuánto es? Yo pago’, me dicen: ‘no, es que son $1.200.000, vino acá a comer y no pagó’. Yo llamo a Yina, le digo: ‘Yina que tu no pagaste la cuenta’”, contó la empresaria bogotana y mostró una foto de la factura y el nombre de referencia aparecía la marca de fajas de Calderón.

Ante las declaraciones de Daneidy Barrera Rojas, conocida en las redes sociales como Epa Colombia, Yina hizo unas transmisión en vivo para aclarar lo sucedido y reveló que le pidió al restaurante sacar un comunicado de lo sucedido.

“Estaba haciendo un ‘en vivo’ para aclarar lo de Andrés Carne de Res e incluso le pedí al restaurante que saque un anuncio especial en el que por favor aclare todo este chicharrón”.

Además, la huilense se mostró decepcionada de Epa por sus declaraciones: “Estoy dolida con Daneidy porque siento que no tuvo que hacer esas historias como con el fin de hacerme quedar mal o que nadie me quiere, o sea, no tiene que estarlo reiterando ¿no somos amigas?”.

En la transmisión en vivo, la exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele expresó: “Me llama y me dice: ‘usted no pagó la cuenta y me están cobrando’ , yo le digo: ¿cómo así que yo no pague la cuenta? ¿ Y de dónde? Dijo en Andrés Carne de res y yo le dije: ¡qué Procedo yo a mandarle a Epa Colombia la factura, le mandé una foto y bueno, ya ella me dijo: ‘no, ¿cómo así?’ Porque le estaban cobrando a ella mi cuenta, la supuesta cuenta que yo no pague, entonces me llama y le mandó la factura, pero después ya la delejaron de atosigar y ella se fue y listo”, comenzó explicando la empresaria.

Luego Yina Calderón nuevamente destacó que sí pagó lo que consumió en el establecimiento y que habló con los directivos del restaurante: “¿Cuál es el problema aquí? Uno, es que yo sí pagué en Andrés Carne de Res. Dos, así no haya pagado o digamos que de pronto la transferencia se rebotó o pudo haber pasado cualquier cosa (...) pero de mi plata, o sea, de mi cuenta bancaria sacaron la plata, pero yo siento que Andrés Carne de res o los directivos no tienen por qué cobrarle a Epa Colombia un problema mío. Ayer me llamó el gerente corporativo Andrés Carne Res y yo le dije: ‘yo admiro el restaurante, me gusta el restaurante, me encanta la comida del restaurante, para mi Andrés Carne de Res es muy colombiano, es parte de nosotros’, pero cómo le van a cobrar una supuesta factura que yo debo a Epa Colombia, como si ella tuviera que pagar lo mío, o sea, Epa Colombia ni siquiera es de mi familia”.

Los comentarios acerca de esta polémica no se hicieron esperar: “Yina es muy seria en sus cosas varias veces nos a contratado y la verdad no cobrarle me toca simplemente salgo. Reviso mi celular y ya el dinero está en mi cuenta”; “Me huele a publicidad👀”; “Tiene razón porque cobrarle a otra persona lo tuyo”; “Nos acaban de meter otra publicidad 😅”; “Tienes toda la razón Yina”; Siempre ha sido ladrona a Manuela también la robó no la deberían dejar entrar en ningún lado”.