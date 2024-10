Andrés Parra habló sobre la paternidad y sorprendió a muchos: “No me hacen falta mis hijos”

Andrés Parra reveló por qué la depresión a él le afecta más fuerte - crédito @soyandresparra/Instagram

El actor Andrés Parra, conocido por sus icónicos papeles en series como Escobar, El presidente y El comandante, dejó boquiabiertos a muchos al compartir su perspectiva sobre la paternidad en una reciente entrevista para el programa de entretenimiento La Red.

En sus declaraciones, Parra abordó no solo su relación con sus dos hijos, Sebastián y Samuel, sino también sus reflexiones sobre el desapego, su visión sobre las relaciones amorosas y cómo ha enfrentado los cambios en su vida tras la separación de su expareja, Diana Cáliz, a principios de 2023.

A lo largo de la entrevista, uno de los temas más llamativos fue la manera en la que Andrés Parra concibe la paternidad. A sus 47 años, el actor sorprendió al admitir que no siente apego hacia sus hijos, algo que muchos podrían considerar inusual o incluso polémico en una sociedad en la que la paternidad tradicional está cargada de expectativas sobre la cercanía emocional entre padres e hijos.

Parra fue contundente al expresar que no echa de menos a sus hijos cuando no está con ellos. “Gracias a Dios no me hacen falta”, dijo el actor, dejando en claro que, para él, el desapego no implica una falta de amor o desinterés, sino una forma distinta de ver las relaciones. En sus palabras, el apego es “un cáncer que hay que eliminar de la sociedad”.

Andrés Parra ha tenido gran acogida entre sus seguidores luego de su divorcio - crédito@soyandresparra/Instagram

Para Parra, permitir que sus hijos, Sebastián y Samuel, crezcan con libertad y sin restricciones innecesarias es clave en su crianza. “Sobre la base de la libertad, yo he querido que mis hijos sean los más libres posibles. Que se equivoquen, eso es hermoso, que la embarren”, comentó.

El actor enfatizó que no busca ser una figura autoritaria o temida para sus hijos. “Yo no quiero reprimir a mis hijos, o que me tengan miedo, o que me digan mentiras. Soy profundamente desapegado a mis hijos”, explicó.

Para Parra, el desapego es una manera de asegurar que sus hijos se sientan libres de experimentar, aprender de sus errores y desarrollarse de manera independiente, sin la presión de cumplir con las expectativas de los demás o vivir con el miedo a defraudar a su padre.