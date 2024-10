Hallan uno de los hombres que fue arrastrado por una creciente súbita Timbiquí, Cauca

La creciente del río arrastró a los dos hombres oriundos de El Bagre, Antioquia - crédito Colprensa

En la tarde del martes 22 de octubre, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de El Bagre confirmó al Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dragan), que dos hombres que viajaban en canoa desaparecieron tras ser arrastrados por una creciente súbita en el río Timbiquí, en el Cauca.

Los tres hombres, oriundos de El Bagre, Antioquia, navegaban el río y fueorn sorprendidos por la creciente, lo que les hizo perder el control y caer de la canoa. Con esta información, las autoridades desmintieron que fueran tres niños los desaparecidos y que la situación ocurriera a orillas del río Nechi, en el bajo cauca antoqueño como el director del Dragan indicó inicialmente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Vengo a hacerles una claridad sobre una información que viene circulando, donde tres menores fueron arrastrados por una creciente súbita, pero esto no fue así. Lo que pasó es que en Timbiquí, Cauca, personas de acá del corregimiento de Puerto López (El Bagre) resultaron afectados en una emergencia. Una de ellas fue encontrada sin vida y la otra permanece desaparecida”, informó el coordinador de la Defensa Civil de El Bagre, Isaías Ortega.

Organismos de socorro se desplazaron hasta la zona para iniciar con las labores de búsqueda y rescate de los hombres que oscilan los 20 y 25 años hasta que dieron con el hallazgo de uno de los hombres.

Organismos de búsqueda y socorro continúan tras la pista de los tres niños - crédito Cuerpo De Bomberos Voluntarios De Betéitiva/Facebook

El director del Dragan, Carlos Ríos, idijo en su momento que se adelantaban los procesos de búsqueda de los cuerpos, pues la información habría surgido a través de los testimonios de la comunidad de esa zona del bajo Cauca antioqueño: “En este proceso del Sistema Departamental de Gestión del Riesgo, en esta coordinación lo que estamos haciendo ya es también ponernos en contacto con todos los cuerpos operativos, con el coordinador de Gestión de Riesgo, con el Concejo Municipal y por demás obviamente con el alcalde. Estamos con una información preliminar, ya estamos obviamente con toda la capacidad instalada por parte de Dagran, verificando esta información para que obviamente tengamos la posibilidad de poderlos encontrar”.

Por último, el director de la entidad solicitó a los habitantes de estas zonas de riesgo, así como a bañistas, que eviten por esta temporada todo tipo de actividades en los afluentes. “El llamado de atención a todos los antioqueños es que, en esta temporada de lluvias, por favor, no hagan eventos, no estén cerca a las quebradas o a ningún cauce, entendiendo que podría haber algún riesgo. Porque nosotros podemos ver arriba o abajo el agua tranquila, pero arriba o arriba no sabemos cómo se está comportando”, resaltó Ríos.

Las intensas lluvias provocaron la creciente del río Nechi - crédito Antonio Lacerda/EFE

Inicio de segunda temporada de lluvias en Antioquia ha dejado 200 familias damnificadas

Unas 200 familias resultaron damnificadas en Antioquia debido a las intensas lluvias que han afectado al menos 16 municipios, reportaron las autoridades del departamento. Entre los municipios más afectados se encuentran San Carlos, Betulia, Olaya, Cocorná, San Jerónimo y El Peñol. Según la Gobernación de Antioquia, solo en octubre se han registrado 34 emergencias, con situaciones críticas el pasado sábado y domingo, 19 y 20 de octubre.

“Uno de los casos se presentó en el municipio de Hispania, donde una avenida torrencial generó afectación en la bocatoma municipal, dejando sin agua potable a cerca de 5.000 personas. La oportuna articulación del Dagran con los municipios de Jardín y Andes, facilitó el desplazamiento de camiones cisterna que han abastecido de agua a las comunidades”, expresó un comunicado de las autoridades.

Comenzó la segunda temporada de lluvias en Antioquia - crédito Colprensa

Las lluvias también han provocado cierres viales en varias zonas del departamento. En Fredonia, el tramo El Amparo - Camilo C - El Cinco permanece cerrado debido a deslizamientos que comenzaron hace aproximadamente un mes, indicó la Secretaría de Infraestructura Física. Asimismo, en la vía Titiribí-Armenia, sector La Herradura, se están desarrollando estudios y diseños para restablecer la comunicación, debido a afectaciones por cuenta de las precipitaciones.

Carlos Andrés Ríos Puerta, director del Dagran, destacó que la Gobernación está llevando a cabo estudios de caracterización para identificar posibles amenazas de movimientos de masas, con el objetivo de prevenir nuevos desastres causados por la actual temporada de lluvias.