Colombia

Ministro de Defensa asegura que conocen ubicación de niños desaparecidos en Caquetá: “podemos traerlos sanos y salvos”

Los padres de los menores, tras escapar de un secuestro, informaron que habían dejado a sus hijos en la selva para protegerlos de un posible reclutamiento, pero actualmente no saben dónde se encuentran

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Pedro Sánchez aseguró que avanzan acciones coordinadas para ubicar y recuperar a los menores desaparecidos. - crédito EFE/Mauricio Dueñas
Pedro Sánchez aseguró que avanzan acciones coordinadas para ubicar y recuperar a los menores desaparecidos. - crédito EFE/Mauricio Dueñas

Cinco menores de edad permanecen desaparecidos en el departamento del Caquetá, luego de que sus padres fueran secuestrados por una estructura armada ilegal vinculada a alias ‘Calarcá’. El caso fue denunciado públicamente por el gobernador Luis Francisco Ruiz, quien indicó que los niños fueron ocultados en zona selvática antes del secuestro para evitar su reclutamiento.

De acuerdo con la información oficial, los menores tienen edades entre los 3 y 16 años. Sus padres estuvieron retenidos durante 11 días y lograron escapar del cautiverio. Posteriormente, se presentaron en la base militar de Peñas Coloradas, a orillas del río Caguán, sin conocer la ubicación exacta de sus hijos.

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El gobernador explicó que la pareja fue secuestrada por integrantes de esta estructura armada y señaló la participación de alias ‘Urias Perdomo’ y alias ‘La Morocha’ en los hechos. También advirtió sobre el riesgo de reclutamiento forzado en la región.

Pronunciamiento del ministro de Defensa

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió al caso en entrevista con Noticias RCN, donde aseguró que las autoridades cuentan con información sobre el paradero de los menores.

Tenemos conocimiento de dónde se encuentran y por las condiciones en las cuales en este momento se encuentran, podemos traerlos sanos y a salvo a casa”, afirmó el funcionario.

Sánchez explicó que se han activado dos líneas de trabajo para atender la situación. Por un lado, una estrategia de carácter humanitario y, por otro, acciones operativas de la fuerza pública.

Ya se han activado todos los protocolos en dos líneas: una humanitaria y otro de la parte de la fuerza pública. Ambas están sincronizadas y el único objetivo es rescatar a estos menores sanos y a salvo”, indicó durante la entrevista.

Imagen de referencia del reclutamiento forzado en menores de edad. - Colprensa.
Autoridades advierten riesgo de vinculación forzada de niños por parte de estructuras armadas ilegales. - crédito Colprensa.

Coordinación institucional para la búsqueda

Las autoridades confirmaron que se adelantan coordinaciones entre diferentes entidades para lograr la ubicación y recuperación de los menores. Entre las instituciones involucradas se encuentran la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y el Ejército Nacional.

Según lo señalado por el gobernador de Caquetá, estas acciones buscan facilitar un acercamiento seguro que permita ubicar a los niños en el menor tiempo posible, teniendo en cuenta las condiciones geográficas de la zona.

El mandatario también reiteró que este tipo de situaciones no son aisladas en el departamento y que han sido reportadas de manera reiterada en el marco del conflicto armado.

Contexto de seguridad en la región

El caso se presenta en un contexto de denuncias sobre actividades de estructuras armadas ilegales en Caquetá, entre ellas el reclutamiento de menores, extorsiones y otras acciones delictivas.

El gobernador Ruiz señaló que durante 2024 se han registrado múltiples reportes relacionados con incumplimientos a compromisos en escenarios de diálogo por parte de estos grupos. Además, advirtió que las comunidades continúan expuestas a riesgos derivados de estas dinámicas.

Persisten denuncias sobre presencia de grupos armados y afectaciones a la población civil en Caquetá. - crédito AP Foto/Edwin Rodríguez
Persisten denuncias sobre presencia de grupos armados y afectaciones a la población civil en Caquetá. - crédito AP Foto/Edwin Rodríguez

Postura del Gobierno frente a las disidencias

Durante la entrevista, el ministro de Defensa también se refirió a la actuación de la fuerza pública frente a las estructuras armadas ilegales.

“La orden de la fuerza pública es, aunque exista esa mesa de diálogo, no hay cese al fuego, es actuar con toda la contundencia. Y si este criminal, alias Calarcá, es encontrado en flagrancia, debería ser capturado inmediatamente”, señaló.

Asimismo, indicó que las decisiones sobre eventuales diálogos corresponden al comisionado consejero para la paz, aunque reiteró que las autoridades continúan reportando las acciones de estas estructuras al Gobierno Petro.

“Nos ha dicho claramente también (el presidente): ‘Ataquen a esta estructura de alias Calarcá’. No hay ningún cese al fuego, no podemos tolerar que sigan cometiendo crímenes”, agregó.

Alias 'Calarca'
Alias ‘Calarcá’ es señalado por autoridades como cabecilla de una estructura disidente vinculada a presuntos secuestros y reclutamiento en Caquetá. - crédito AFP

Avances y expectativas en el caso

Hasta el momento, no se han entregado detalles adicionales sobre la ubicación específica de los menores, debido a la reserva de la información en el desarrollo de las operaciones.

Sin embargo, el Gobierno sostiene que existen condiciones para lograr su recuperación. Las autoridades mantienen en curso las acciones humanitarias y operativas con el objetivo de ubicar a los niños y garantizar su integridad.

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