Nicolás Arrieta explicó su ausencia en el evento de boxeo de ‘Westcol’: “El entrenamiento es muy duro”

El creador de contenido aclaró la razón de su ausencia en el evento de Westcol - crédito @nicolasarrieta/Instagram

El youtuber Nicolás Arrieta fue uno de los creadores de contenido que brilló por su ausencia en el evento de boxeo Stream Figthers, organizado por Westcol, pues según explica Arrieta, sí estaba invitado para pelear en el ring, pero al final tuvo que rechazar la invitación.

Fue en una entrevista para Los enredados, del canal digital de Caracol Televisión, que el influencer confesó que estuvo en diálogos con Westcol para participar en el evento, sin embargo, no pudo asistir porque no tenía contrincantes para luchar, además de no haberse preparado físicamente.

Nicolas aclaró que tenía contemplados a La Liendra y a Paisavlogs como sus contrincantes, pero ninguno de los dos aceptó. “Le pedimos la revancha a la Liendra, no aceptó porque tiene miedo, pero también tiene miedo porque el entrenamiento es muy duro... Él no aceptó y tampoco lo hizo Paisavlogs”, dijo el youtuber.

El youtuber confesó que no encontró contrincantes y además estaba pasando por un mal momento - crédito @caracoltv/ TikTok

Sin embargo, Nicolás también confesó que no tuvo la oportunidad de prepararse adecuadamente debido a una ruptura amorosa que vivió hace poco. “No me preparé bien, estaba pasando por un momento duro, una ruptura emocional...”, añadió.

Incluso por medio de sus historias de Instagram, Nicolás respondió a algunas preguntas de sus seguidores en donde pudo dar más detalles de su ausencia, “Subete el otro año a representar a los rojos”, le escribió un usuario, “West me invitó, pero la liendra no se quiso subir, ni Paisavlogs pudo por una cirugía o algo así”, respondió Arrieta.

“Nico, tengo una pregunta que no me ha dejado dormir, ¿qué pasó con el orejón?”, preguntó una usuaria refiriéndose a La Liendra, “Y por qué volveras a pelear con él si él te ganó la última vez”, añadió, a los que el Youtuber dijo: “En todas las peleas hay revancha”.

Después de sus duras declaraciones para Los Enredos, varios internautas no dudaron en dejar comentarios ofensivos en donde lo critican por burlarse de La Liendra. “Ese man anda drogo 24/7″, “el solo usa palabras y al final no hace nada”, “miedo de la cara tiene”, “pelea de ñeros”, “de qué alcantarilla salió”, “esos personajes no aportan nada”, “supere que ya le ganaron una vez, se quiere humillar de nuevo”, fueron algunas de las reacciones.

Nicolás Arrieta fue arrestado

En un video publicado por el mismo Nicolás, se puede ver que el creador de contenido al parecer tuvo un altercado en plena vía pública que le costó ser arrestado por unos policías que estaban en el lugar.

El altercado que al parecer se presentó en la madrugada del 16 de octubre, se observa que la Policía decidió realizar el arresto. Sin embargo, en el confuso clip, en el que no se pueden escuchar las voces, el joven aparece sin camisa y algo desorientado en una calle de Bogotá.

El creador de contenido compartió un video en el que es arrestado en plena calle de Bogotá - crédito @nicolasarrieta/ Instagram

En la publicación de un poco más de un minuto, también se puede ver a Nicolás hablando con los uniformados, mientras que las personas que lo acompañaban tratan de persuadirlos para que no le pongan las esposas. Pero, en medio de un diálogo que al parecer no terminó bien, el influencer terminó siendo detenido pese a los comentarios que hizo una mujer a uno de los policías para que lo dejaran libre.

Qué es ‘Stream Fighters’

El evento organizado por el streamer Westcol ha sido uno de las transmisiones digitales que más atención ha captado de los espectadores en los últimos años, pues se trata de un torneo de boxeo en la que el paisa invita a creadores de contenido reconocidos para que se enfrenten en el ring.

Dicho evento desarrolló su tercera edición el domingo 20 de octubre en el centro de eventos La Macarena en Medellín, que además contó con su transmisión en vivo por la plataforma Kick, en donde supero la cifra de un millón de espectadores conectados.

Stream Fighters es un evento de boxeo organizado por Westcol - crédito @westcol / Instagram

Debido a la cantidad de personas conectadas, el mismo Westcol se encargó de comunicar en sus redes sociales que habían roto varios récords de audiencia, además de colapsar la plataforma, que presentó fallas durante la transmisión.

Después de llevarse a cabo los 6 enfrentamientos, los influencers que se coronaron como vencedores fueron: Leandro, Jh de la Cruz, la influencer Alana, El Gómez, Reboll y Pepe Goitia., quienes se enfrentaron a Camilo Sánchez de Fuck News, Mav, el influencer Mi Dios te Pague, Kris R, Chanty y Daren, que terminaron por ser vencidos en el ring.