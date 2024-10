Pipe Bueno paró concierto para defender a joven agredida en el público: “La volvés a tocar y te vas pa’ la pu** mier**”

El cantante intervino para evitar que la mujer resultara lesionada - crédito beltrandiego02 /TikTok

El cantante de música popular Pipe Bueno sorprendió a sus seguidores en medio de uno de sus conciertos y es que detuvo el evento para defender a una joven que se encontraba en el público porque, al parecer, estaba siendo agredida por un hombre.

Aunque no se sabe si se trataba de un acompañante de la joven, el artista pudo ver lo sucedido desde la tarima, por lo que decidió detener su presentación e intervenir para que el problema no terminara en una agresión peor por parte del sujeto hacia la mujer.

La situación se viralizó rápidamente a través de las redes sociales, donde los ciudadanos dieron a conocer que esto ocurrió en medio del Lagoon Fest, que se llevó a cabo en su quinta edición en Piscilago, parque acuático ubicado en inmediaciones de Melgar.

El artista pausó su presentación para detener la pelea y dijo lo siguiente: “Hey, hey cuidado, ¿mi amor, todo bien? Mi vida, tranquilízate”, refiriéndose a la joven que presuntamente fue agredida. Inmediatamente, se dirigió al sujeto involucrado: “Hey brother, a las mujeres no se les toca pa’, sino nos toca volverte mier** cálmate pues parcero, la volvés a tocar y te vas para la pu** mie*** gonorr**”, dijo el artista.

Sus palabras fueron ovacionadas por el público, teniendo en cuenta que estaba rechazando una situación de maltrato en contra de una mujer que habría sido víctima de un violento sujeto, que se dedicó a empujarla en repetidas oportunidades.

En medio de la situación, los asistentes abuchearon al agresor, exigiendo que se fuera del recinto. Sin embargo, no hubo una intervención rápida por parte de las autoridades que estaban presentes en el lugar, por lo que el artista preguntó lo siguiente: “¿Dónde está la Policía?”, con el fin de exigir que el sujeto fuera sacado del festival para evitar que esto continuara sucediendo.

Las palabras del artista fueron recibidas de buena manera entre los asistentes al evento, que estaban disfrutando de sus temas más reconocidos. Además, los seguidores del cantante de música popular comentaron los videos que se viralizaron en redes sociales para aplaudir la situación.

Entre las reacciones destacadas se encuentra: “Por más hombres como Pipe bueno, por favor”, “Excelente Pipe, así es, a la mujer no se toca. Bendiciones” y “Pipe es todo lindo, 🥰 malas palabras decimos todos aparte estaba defendiendo una chica”.

Luisa Fernanda W se pronunció

Los videos se viralizaron en TikTok y una de las personas que opinó fue Luisa Fernanda W, pareja del artista, con el que tiene dos hijos, y comentó lo siguiente: “Por eso y más es mi pareja y el papá de mis hijos”, defendiendo la acción y rechazando cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres.

Su comentario se viralizó y fue apoyado por otros usuarios de la plataforma china, que le dijeron a la creadora de contenido: “Mis más sinceros respetos para el esposo tuyo, saludos desde Perú” y “Si, Luisa, es un hombre increíble y muy bien criado desde que salió como cantante, él siempre ha sido un caballero”.

Pese a los halagos, y como era de esperarse, las críticas también hicieron parte del tema central y algunos aseguraron que estaba amenazando al asistente, ante lo que los seguidores del artista pidieron calma: “Tantos criticando, parce, acá todos hablamos así y decimos lo mismo” y “Excelente como la defendió, muchos hablan de sus palabras. pero yo solo veo un hombre, padre, esposo e hijo molesto cuando tocan una mujer así no sea de su familia, me encantó el actuar de Pipe”, expresaron los internautas.

También hubo espacio para los nuevos seguidores: “Desde hoy me declaro fan de Pipe Bueno, me encanta”. “Wow, 🤩 no me lo esperaba, pasó de pipe bueno a pipe malo en cuestión de segundos, 🥰 así es que es.