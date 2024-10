Polo Polo defendió su voto contra artículos de la reforma laboral con polémico mensaje, que después eliminó: “Cosa que me honra”

Miguel Polo Polo volvió a referirse a la eliminación de los artículos 31, 32 y 33 en la reforma laboral - crédito @MiguelPoloP/X

En medio del agitado debate sobre la reforma laboral en Colombia, que se llevó a cabo el 16 de octubre, la eliminación de tres artículos que impactaban directamente al sector agropecuario generó una fuerte reacción entre distintos sectores políticos y económicos del país. Los artículos 31, 32 y 33, que buscaban mejorar las condiciones laborales de los trabajadores rurales, fueron rechazados en la Cámara de Representantes, una decisión que, según el congresista Miguel Polo Polo, fue un acto necesario para evitar consecuencias graves.

Los artículos en cuestión proponían cambios significativos para el sector agropecuario. El artículo 31, por ejemplo, establecía que después de 27 semanas consecutivas de trabajo, los contratos se convertirían en indefinidos, lo cual brindaría mayor estabilidad laboral para los trabajadores del campo. El artículo 32 buscaba instaurar el “jornal agropecuario”, una forma de pago diario que incluía salario y prestaciones, mientras que el artículo 33 proponía garantizar condiciones mínimas de vivienda para los trabajadores rurales.

Estas propuestas, según los defensores de los derechos laborales, eran necesarias para mejorar las precarias condiciones que enfrentan muchos trabajadores rurales en el país.

Miguel Polo Polo enfatiza que su voto contra un articulado de la reforma laboral fue uno entre más de 80 que eliminaron los artículos, al señalar que la responsabilidad no recae únicamente en él, sino en una coalición de fuerzas políticas

Sin embargo, para Miguel Polo Polo, representante a la Cámara, estas medidas hubiesen sido desastrosas para el sector agropecuario y los empresarios del campo. En un mensaje difundido en X expresó: “No me arrepiento de haber votado en contra de esos artículos 31, 32 y 33 de la reforma laboral. Esos artículos sonaban muy bonitos, casi como un cuento de hadas, pero la verdad es que esto iba era a arruinar el campo y el agro: en menos de un año, la escasez de alimentos en todo el país iba a ser desastrosa (como en Venezuela o Cuba)”.

El congresista argumentó que, de haberse aprobado estos artículos, los propietarios de fincas, parcelas y ranchos habrían enfrentado graves dificultades financieras, lo que podría haber llevado al cierre de muchas explotaciones agrícolas. Además, Polo Polo advirtió que los jornaleros, a quienes estos artículos buscaban beneficiar, habrían terminado desempleados: “La quiebra de los que tuvieran una finca, un rancho, una parcela, y el desempleo de los jornaleros iba a ser innegable”.

La eliminación de estos artículos fue vista con preocupación por diversos sectores que abogan por la mejora de las condiciones laborales en el campo, argumentando que el rechazo de las propuestas deja a los trabajadores rurales en una situación de vulnerabilidad. ; sin embargo, Polo Polo desestimó esta perspectiva e insistió en que su voto fue en defensa del sector agropecuario y la estabilidad económica del país.

El representante Miguel Polo Polo se mostró entusiasmado por la eliminación de tres artículos que, según él, eran graves para los colombianos

“Lo curioso es que la izquierda dice que quien tumbó esos artículos fui yo (cosa que me honra), pero la verdad es que no puedo ganarme indulgencias con camándula ajena: mi voto fue solo uno y yo no lidero bancadas en el Congreso. Fueron más de 80 votos los que tumbaron los artículos, entre los que había liberales, conservadores, U, verdes (hasta el presidente Petrista de la Cámara votó)”, añadió el representante.

La posición de Polo Polo mostró un enfoque crítico hacia las reformas laborales, argumentando que, a su juicio, estas amenazan la sostenibilidad del sector agrícola. A pesar de que en varias ocasiones afirmó tener razón al rechazar este bloque de artículos, el mensaje que compartió en X fue rápidamente eliminado de la red social, no obstante, Infobae Colombia logró registrarlo.

Pese a sus argumentos, este mensaje generó numerosas críticas, especialmente considerando que el día de la eliminación, el legislador celebró con un megáfono en mano y realizó saltos en el Salón Elíptico a lo que consideró un “logro” para él y la oposición.

Miguel Polo Polo celebró la eliminación de los artículos que regulaban el jornal agropecuario y la vivienda de los trabajadores rurales