Feminicidios de Sofía Delgado y Michel Dayana González: similitudes de los dos casos prende alertas en el país

El asesinato de Sofía Delgada, una niña de tan solo 12 años de edad que salió de su casa para recoger un champú con el objetivo de bañar a su mascota, ha generado conmoción en toda Colombia. La menor de edad fue encontrada el pasado 17 de octubre en un cañaduzal del municipio de Candelaria, Valle del Cauca, tras estar 19 días desaparecida.

“La niña nunca salía sola, siempre era con la mamá o conmigo. Ella salió de la casa de mis padres a la casa de nosotros para recoger el champú. Días antes ella había bañado a la perrita, entonces mi hermana también iba a bañarla a ella, la niña le dijo que quería ir por el champú que tenía en la casa. Desafortunadamente, ese día le dio por salir sola y pasó eso”, resaltó el padre de la niña a diferentes medios de comunicación.

Dentro de este caso se conoció que Brayan Ocampo, el responsable de este nefasto crimen, había estado vinculado a un proceso por abuso sexual contra otra menor de edad en el año 2018. A pesar de este hecho, el agresor se encontraba en libertad, lo que ha generado indignación.

Este homicidio recordó al de la niña Michel Dayana González, de 15 años de edad, que desapreció el 7 de diciembre de 2023 también en la ciudad de Cali. La joven salió de su casa en la noche con la intención de comprar algo para comer cuando se perdió su rastro.

Su padre, Genaro González, en diálogo con El Rastro, de Caracol Televisión, comentó que solía darle dinero a su hija para que comprara dulces, y que era una niña muy juiciosa que no solía ausentarse de su hogar. Hárold Echeverry fue capturado y condenado por este atroz hecho tras haber confesado el crimen.

Michel Dayana caminaba tranquilamente por un andén, cruzó donde había una bodega del taller donde su asesino era vigilante y en ese momento nadie la volvió a ver. Este sujeto la asesinó, desmembró y luego la ocultó al interior de una caneca del lugar en donde trabajaba.

Estos hechos tienen similitud, pues la pequeña Sofía también se desapareció cuando salía de su vivienda. Echeverry tenía un reporte del año 2019 por abusar sexualmente a una menor de edad, al igual que Ocampo. El homicida se dio a la fuga y fue capturado en una vía de Villavicencio por parte de las autoridades.

El asesino indicó cínicamente al medio anteriormente mencionado que “empezó una discusión y ya. Me dio con un atornillador, yo me defendí, le pegué en la cabeza y ella cayó. Quedó convulsionando, fue horrible. Esa decisión la tomé por miedo, estaba desorientado. Fue algo que en 5 minutos me cambió la vida”.

“No hay razón para hacer lo que yo hice. Es algo que a mí me ha dolido. No tengo cómo pagarles el daño a ellos, no tengo cómo devolver una persona a la vida. Que me perdonen. Yo sé que no hay manera de perdonar a una persona así, yo mismo le desearía la muerte a una persona que me hiciera eso, pero no era algo que yo tuviera planeado. Quisiera ser yo el muerto”, dijo el feminicida.

“Habría desmembrado el cuerpo de la menor y lo habría ocultado en bolsas plásticas al interior de este establecimiento. El presunto responsable se habría apoderado de una motocicleta de este taller y se habría dado a la fuga”, explicó en su momento Sandra González, quien era la directora de la Fiscalía seccional de Cali. “Ante la contundencia de los elementos materiales recaudados y presentados en la audiencia, el imputado no tuvo más que aceptar los cargos”, añadió la funcionaria.