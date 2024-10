Epa Colombia publicó un video con Karol Samantha: “Se me olvida que ahora soy tu ex”

La empresaria se vio afectada por tener que cerrar su sede en Bochica - crédito @epa_colombia / Instagram

Daneidy Barrera, conocida en las redes sociales como Epa Colombia, sorprendió a sus seguidores al aparecer en un video de Instagram junto a su expareja, Karol Samantha, mientras cantaban Se me olvida del reguetonero Feid. Este momento, que sucedió en el interior de un automóvil, generó especulaciones sobre la posibilidad de una reconciliación entre ambas, a pesar de haber anunciado su separación semanas atrás.

La relación entre Epa Colombia y Karol Samantha ha sido objeto de atención desde que Epa anunció su ruptura en septiembre, alegando falta de comprensión por parte de Karol. A pesar de esto, las dos han mantenido contacto por el bienestar de su hija, Daphne Samara, nacida el 9 de abril de 2024 mediante inseminación artificial. La custodia de la niña ha sido un tema complicado, ya que Daphne reside con Karol, pero Epa ha podido compartir momentos con ella.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La influencer compartió que solo está con su ex por su hija - crédito @rastreandofamosos/Instagram

“Ser madre soltera nunca fue mi plan, pero lo estoy dando todo”, fueron algunas de las declaraciones que hizo la empresaria e influencer cuando anunció que se había terminado su relación con Karol. Además, reveló que habían hablado con respecto a la custodia de su hija: “Mi corazón está dispuesto para saber que, aunque tomamos una decisión de dos, es compartir y madurar”.

El anuncio de la ruptura confundió a sus seguidores, ya que poco después la empresaria de productos capilares mostró una serie de imágenes en las que muestra a Karol recibiendo un anillo de compromiso, lo que generó dudas sobre el estado real de su relación. Sin embargo, días después Barrera confirmó su soltería, destacando que el matrimonio es una decisión que debe tomarse con calma.

Ahora bien, el reciente video publicado en Instagram generó nuevas especulaciones sobre una posible reconciliación, especialmente por la forma en que Karol mira a Epa, lo que algunos interpretan como una señal de que aún hay sentimientos entre ellas.

Los fanáticos de la influencer se encuentran confundidos en cuanto su relación con la mamá de su hija - crédito @epa_colombia/Instagram

En clip, se escucha cantando la canción de Feid junto Maisak Se me olvida. La canción del reguetonero, que habla sobre el arrepentimiento tras una ruptura amorosa, dice en su coro: “Se me olvida que ahora soy tu ex, que ya te perdí”. Epa Colombia cantó esta parte de la canción y agregó: “Solo estamos por la niña” y Karol Samantha respondió: “Sí, solo por la niña”, pero después publicaron una fotografía de ambas acostadas en una cama con unos emoticones de corazón.

Las reacciones del video que compartió Barrera no se hicieron esperar. Muchos opinan que ambas están haciendo “show” y otros comentan que si están juntas y que solo están fingiendo su ruptura: “Puede decir lo que sea , esa mujer es heterosexual y está con ella por el dinero”; “Estamos por la niña 😂”; “Todos están volviendo con los ex, Lo rechazo y se lo duplicó a otra persona”; “Que boleta! Y así teniendo hijos? O esa inestabilidad emocional? Y pa completar con otra mujer (…) Na digan lo que quieran pero eso no es!”; “Tranquila que ya sabemos el final... Tus shows y hablar mal de tus parejas lo vimos con Diana Celis, luego volvían hasta que fin”; “Este par ya cansan 😒; “Par de ridículas y 🤡🤡🤡🤡puro show es lo que hacen”; “Epa si lees esto, quiérete mujer, y quiere tanto como para darte cuenta que esa vieja no siente nada por usted… se le nota a kilómetros”, fueron algunos de los comentarios que se pueden leer en las plataformas digitales.

Epa Colombia y Karol Samantha no estrían juntas - crédito @epa_colombia/Instagram

A pesar de la incertidumbre y las especulaciones sobre su relación, lo que parece claro es que ambas priorizan el bienestar de su hija. Los seguidores de Epa y Karol continúan atentos a sus publicaciones, esperando que puedan resolver sus diferencias por el bien de su pequeña Daphne Samara.