Carlos ‘El Pibe’ Valderrama advirtió sobre los amistosos de la selección Colombia: “Son dos que te mantienen o te sacan”

Carlos Valderrama es uno de los jugadores más históricos del fútbol colombianos e internacional - crédito Jesús Avilés/ Infobae

El histórico exjugador Carlos Valderrama se mostró convencido de que la Selección Colombia tiene potencial para competir al máximo nivel en la próxima Copa del Mundo y destacó los próximos amistosos internacionales frente a Francia y Croacia como una oportunidad determinante para el equipo.

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“El Pibe” está ilusionado porque estos enfrentamientos ofrecerán la posibilidad de medir al plantel ante rivales de élite. Consideró que estos partidos son fundamentales tanto para el cuerpo técnico como para los futbolistas que buscan asegurar su lugar en la lista final, pues ayudarán a identificar las fortalezas y debilidades antes del torneo.

Amistosos internacionales como prueba clave para Colombia

Al referirse a los compromisos próximos, Carlos Valderrama afirmó en Diario AS USA Latino que “son dos partidos… para el técnico hace así: estos son los muchachos que yo quiero, y uno como jugador dice: estamos listos para estos partidos porque ahí viene el campeonato mundial”.

En sus palabras, “Francia va a jugar con Colombia… lindo partido… y el otro también es bueno con Croacia… son dos partidos que te mantienen o te sacan”. Así subraya la relevancia de enfrentar a selecciones de alto nivel, escenarios donde el grupo puede consolidarse o surgir dudas que deban resolverse antes de la cita mundialista.

Estos fueron los jugadores convocados por Colombia para los amistosos de marzo -crédito Federación Colombiana de Fútbol

La etapa de preparación, insistió el exfutbolista en conversación con el medio internacional, debe aprovecharse al máximo. Lo primordial es obtener conclusiones útiles y fortalecer la mentalidad competitiva del grupo, más allá del resultado inmediato, de cara a la Copa del Mundo.

Mentalidad ganadora y recuerdos del Mundial de 1994

Sobre cómo encarar la presión y el reto, “El Pibe”, que fue a tres mundiales, afirmó: “¿Y por qué no? ¿Y si le metemos 4?… esa es la idea: ser campeón del mundo”. Para el ídolo, la mentalidad debe apuntar siempre a lo más alto, sin autolimitaciones ni sentirse menor a los rivales históricos.

Este mensaje de ambición se enlaza con su experiencia en el pasado. El exjugador recuerda cómo fue la preparación para uno de los certámenes en los que jugó : “Colombia ganó todos los partidos de preparación antes del Mundial del 94… entonces, ¿tenemos equipo?”.

Carlos "Pibe" Valderrama es uno de los exjugadores más reconocidos en el mundo por su talento con Colombia en los años 90 - crédito Daniel Becerrill/REUTERS

Según Valderrama, lo relevante no es solo el marcador, sino la oportunidad de medir fuerzas con la élite futbolística y progresar como equipo. “Este equipo juega bien… estamos para pelear”, sintetiza el referente, expresando su fe en el talento y el carácter del grupo.

Nueva camiseta suplente

La selección Colombia dio a conocer su nueva camiseta alternativa para el Mundial 2026, con un diseño inspirado en los mares que rodean al país. Luis Díaz fue elegido para presentar la indumentaria, que ya está disponible en tiendas físicas y en la web de la marca Adidas.

Luis Díaz exhibe la nueva camiseta de la selección Colombia para el Mundial, con un diseño distintivo en tonos turquesa y azul, sobre un vibrante fondo amarillo - crédito @adidasfootball/X

La decisión de destacar elementos que vinculan el fútbol con la cultura nacional motivó este diseño. Ramón Jesurun, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, declaró: “Los mares que rodean a Colombia son parte de nuestra identidad, y ver esa inspiración reflejada en el uniforme que llevará la selección en el Mundial es motivo de orgullo para todos los colombianos”. La empresa encargada de los uniformes añadió que “expresa la manera en que el fútbol hoy trasciende la cancha y se integra con la cultura y el estilo de los aficionados”.

La versión de manga corta tiene un precio de $599.950 pesos, mientras que la de manga larga cuesta $649.950. Para mujeres, los precios son $379.950 (manga corta) y $429.950 (manga larga), y la de niño tiene un valor de $279.950. La camiseta oficial de la Selección Colombia ya puede adquirirse en todas las tiendas adidas del país y en la página adidas.co