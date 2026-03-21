Álvaro Uribe culpó a Iván Cepeda de impulsar el escape de cabecillas de la Segunda Marquetalia que ordenó el magnicidio de Miguel Uribe Turbay - crédito Colprensa

El asesinato de Miguel Uribe Turbay, perpetrado el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito del barrio Modelia de Bogotá, habría sido ordenado por la Segunda Marquetalia, una de las disidencias de las Farc, reveló Simeone Pérez Marroquín, alias el Viejo.

La declaración, que ahora figura como elemento clave en la investigación, señala que los autores intelectuales del magnicidio se encontraban negociando la política de Paz Total con el Gobierno de Gustavo Petro al momento de planear el crimen, lo que añade una nueva dimensión al caso y genera inquietud sobre el verdadero alcance de las disidencias armadas en el actual proceso político colombiano.

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El magnicidio del precandidato presidencial y senador de la República por el Centro Democrático en Bogotá marcó un retorno crítico de la violencia política extrema en el país.

Simeón Pérez Marroquín fue condenado a más de 20 años de cárcel - crédito Captura de pantalla de audiencia y @SenadoGovCo/X

En este contexto, el expresidente Álvaro Uribe expresó su dolor por la partida de Uribe Turbay, señalando que de manera indirecta el candidato presidencial por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, es, a su juicio, responsable de la muerte del congresista. Según dijo, ‘impulsó’ el escape de alias Iván Márquez y Jesús Santrich, que fundaron la Segunda Marquetalia.

El expresidente de la República y líder político del Centro Democrático lamentó la partida del aspirante presidencial - crédito -@AlvaroUribeVel/X

“Este dolor inmenso da rabia con los instigadores y con Cepeda, promotor de la fuga de Márquez y Santrich a Venezuela, El plan de la Segunda Marquetalia contra Miguel Uribe: SEMANA revela la confesión que destapó el atentado - Semana”, escribió en su cuenta de X.

Vicky Dávila culpó a Petro del magnicidio de Miguel Uribe - crédito @VickyDavilaH/X

Bajo la misma línea, la periodista Vicky Dávila señaló que “Petro es el responsable político del magnicidio de Miguel Uribe Turbay. La Segunda Marquetalia es responsable de las balas”.

Los detalles de la confesión de alias el Viejo

Simeone Pérez Marroquín, alias el Viejo, en su confesión ante la Fiscalía General de la Nación, a la que accedió Semana, detalló que “el grupo que ordenó el atentado en contra del senador Miguel Uribe fue la Segunda Marquetalia”.

Pérez Marroquín fue condenado el viernes 20 de marzo de 2026 a 22 años de prisión por planear el crimen del candidato presidencial. Durante el interrogatorio del 9 de febrero de 2026, “el Viejo” sostuvo que la decisión fue tomada a instancias de José Manuel Sierra Sabogal, conocido como alias Zarco Aldinever.

José Manuel Sierra Sabogal, alias El zarco Aldinever, habria financiado el magnicidio de Miguel Uribe Turbay - crédito Insight Crime

El testimonio también arroja una cifra inédita: Pérez Marroquín reveló que se ofrecieron $1.000.000.000 como pago por el asesinato de Uribe Turbay, y que $600.000.000 adicionales habrían sido destinados a sobornos dentro del sistema judicial, relató alias el Viejo al ente acusador.

La declaración indica que inicialmente se consideró otra ubicación para perpetrar el atentado. Además, Pérez Marroquín relató que fue contactado días antes del crimen por Kendry Téllez Álvarez, alias Yako. Según “el Viejo”, Téllez Álvarez es un desmovilizado de las Farc que, posteriormente, ingresó a la Segunda Marquetalia.

“Quien me informó que la Segunda Marquetalia era la que había ordenado esta operación en contra del senador Miguel Uribe fue Kendry Téllez Álvarez, alias Yako”, sostuvo Pérez Marroquín.

La estructura de la operación y los vínculos personales detrás del atentado

Los vínculos previos entre Simeone Perez Marroquín y Kendry Téllez Álvarez, ambos exreclusos de La Picota, fueron cruciales en la consolidación del complot, tal como describió alias el Viejo en su testimonio. “Yo lo conocí en la cárcel La Picota de Bogotá. Hace más de 15 o 20 años coincidimos allí mientras estábamos privados de la libertad”, relató a la Fiscalía, destacando la persistencia de relaciones criminales que trascienden los muros penitenciarios.

El viaje a Cúcuta, el encuentro con el “Zarco Aldinever” y la ejecución final en Bogotá conforman una secuencia operativa pensada para minimizar riesgos y maximizar la eficacia del atentado. El testigo describió su traslado en flota durante la noche “para evitar los retenes de las autoridades”, el uso de pasamontañas para dificultar la identificación de rutas y la custodia armada en el lugar de reunión, consolidando así una cadena de protección alrededor de los cabecillas.

El momento clave de la operación llegó cuando, tras un reconocimiento visual del acto político, “el Viejo” tomó la fotografía de Miguel Uribe Turbay y la entregó a alias Chipi, que fue el responsable de contratar al ejecutor menor de edad, según la acusación formal de la Fiscalía difundida por Semana.

El relato completo que emerge del testimonio y los documentos judiciales publicados por el medio citado perfila el magnicidio de Uribe Turbay como una acción compleja, cuya autoría, financiamiento y ejecución estuvieron en manos de una organización armada con capacidad para alternar la negociación política y la violencia extrema.