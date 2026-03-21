Ramón Jesurun se pronunció sobre la ausencia de Jhon Jáder Durán en la selección Colombia

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurun, explicó la situación sobre Jhon Jáder Durán - crédito Carlos Ortega/EFE

La polémica sobre la ausencia de Jhon Jáder Durán en la Selección Colombia se intensificó luego de que surgieran rumores de una supuesta pelea entre el delantero y el técnico Néstor Lorenzo, durante el partido de eliminatorias en Barranquilla frente a Perú, en junio de 2025.

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, se pronunció por el caso del delantero, debido a los rumores alrededor de su desaparición del combinado nacional, a los que se suma que sus compañeros, al parecer, no lo querrían más en la Tricolor.

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La decisión de no convocar a Jhon Jáder Durán después de junio de 2025 está justificada por una lesión en la espalda sufrida durante el partido contra Perú, aunque en ese momento no se sometió a exámenes médicos para conocer la gravedad de su dolencia.

Jesurún desmiente indisciplina de Durán

Ante la polémica, Jesurún declaró en Win Sports que “lo de Jhon Jader Durán ha rayado en lo injusto. Un periodista mintió y el país le comió las mentiras. Porque en el camerino ni en el hotel nada pasó, particularmente en esa fecha yo estuve todo el tiempo con la selección, estuve en todo y nada de eso pasó”.

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol añadió que la lesión de Durán fue la razón por la cual el jugador no viajó a Argentina: “Jhon Jáder se fue lesionado y no pudo viajar. Tenía un dolor en la espalda, tanto es así que cuando regresa a su equipo demora un mes en reintegrarse porque no se recuperó”.

Jhon Jáder Durán tuvo presentaciones destacadas con Colombia en las eliminatorias - crédito Jairo Cassiani/Colprensa

Insistió en que la convocatoria depende exclusivamente de aspectos deportivos y no por un supuesto acto de indisciplina: “El tema de Jhon Jáder es cien por ciento deportivo. Si juega, si compite y si el técnico considera que es útil, vendrá. Si no, el técnico decidirá”.

Una larga ausencia

La ausencia del delantero comenzó tras el partido ante Perú, jugado a principios de junio de 2025, donde fue sustituido en el descanso. Al día siguiente, abandonó la concentración antes del viaje a Argentina por un problema de espalda, confirmado por la Federación Colombiana de Fútbol.

Diversas versiones en medios y redes sociales llegaron a asegurar que la salida de Durán respondía a una pelea con el entrenador Lorenzo. Incluso, se señalaron versiones sobre una posible agresión, sin que ninguna fuera confirmada oficialmente. Estos rumores cobraron fuerza al no ser convocado en fechas posteriores.

Jhon Jáder Durán en su último partido con la selección Colombia, el 6 de junio de 2025, contra Perú en Barranquilla - crédito Luisa González/REUTERS

La explicación oficial se mantuvo: lesión de espalda, publicada por la Federación Colombiana de Fútbol un día después de enfrentar a Perú. Después de eso, Durán volvió a Al Nassr y posteriormente lo enviaron a préstamo a Fenerbahce, club en el que no se consolidó y fue transferido a Zenit.

Respuesta del entorno de Durán tras la convocatoria

Tras conocerse la nueva convocatoria sin la inclusión de Durán, su empresario Jonathan Herrera expresó molestia por medio de una historia en Instagram, usando la bandera de Colombia y emojis de payaso y de caras cubriéndose el rostro.

Un hecho similar se produjo con Yaser Asprilla, también representado por Herrera, que tampoco fue llamado para los amistosos de marzo en Estados Unidos por decisión de Lorenzo. Ambas ausencias generaron debate en redes y entre la prensa deportiva.

El representante de Jhon Jáder Durán mostró su molestia por la ausencia del delantero en convocatoria de la selección Colombia - crédito @jherreramanager/Instagram

A pesar de las reacciones del entorno, tanto la postura de la Federación Colombiana de Fútbol como la de Jesurún fue la misma: no existen conflictos personales y todo depende de la disponibilidad deportiva y la valoración del cuerpo técnico.

La posibilidad de ver a Jhon Jáder Durán de nuevo con la Selección Colombia dependerá exclusivamente de su nivel futbolístico y del criterio del entrenador en futuras convocatorias.