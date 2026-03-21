Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la victoria de América de Cali ante Águilas Doradas

Los "Diablos Rojos" lograron un triunfo clave en Medellín para ratificarse en el grupo de los 8 clasificados a las finales de la Liga BetPlay-crédito @AmericadeCali/X

La Liga BetPlay no para, y camino a lo que será la recta final de la fase del todos contra todos, los equipos más importantes de Colombia comienzan su carrera para asegurar la clasificación dentro del grupo de los 8.

El 21 de marzo de 2026, América de Cali llegó al estadio Cincuentenario de Medellín con la urgencia de sumar los tres puntos, y alejarse de Millonarios, Junior y Deportes Tolima en la lucha por la clasificación.

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Los "Diablos Rojos" lograron un triunfo clave en Medellín para ratificarse en el grupo de los 8 clasificados a las finales de la Liga BetPlay-crédito @AmericadeCali/X

Los “Diablos Rojos” se impusieron por 1-0 a Águilas Doradas en el estadio Cincuentenario de Medellín, con el gol de Yeison Guzmán al minuto 50.

Con esta victoria, el equipo vallecaucano llegó a la línea de los 20 puntos en el campeonato, y se acomodó en la quinta posición de la tabla de posiciones.

Durante la primera mitad, América de Cali no generó remates al arco y fue superado por las acciones ofensivas locales, como el disparo de Nicolás Lara y el cabezazo de Andrés Ricaurte al horizontal.

El dominio inicial de Águilas Doradas no se reflejó en el marcador, pese a intentos de Jorge Rivaldo, que remató desviado. El portero Jean Fernandes fue clave al desviar una llegada peligrosa de Lara.

Jhon Tilman Palacios fue una de las grandes figuras de "La Mechita" en el estadio Cincuentenario de Medellín-crédito @AmericadeCali/X

El desarrollo inicial mostró a Águilas Doradas asumiendo la iniciativa: un remate del volante Andrés Ricaurte al palo y otro desviado de Javier Mena fueron los avisos más peligrosos del primer tiempo para el equipo local.

América de Cali sufría para mantener la posesión y apenas inquietó al portero rival mediante tiros de media distancia que no generaron real peligro.

En la segunda parte, la igualdad se rompió gracias a un pase preciso: Rafael Carrascal habilitó a Yeison Guzmán, que controló el balón, y marcó el único gol del encuentro al minuto 51.

Solo cuatro minutos después, la intervención del VAR derivó en la expulsión directa de Marlon Torres tras una falta sobre Javier Mena, obligando al cuerpo técnico de América a reorganizar su esquema en defensa. A pesar de jugar con un hombre menos casi toda la consolidó su posición entre los ocho primeros.

La jugada más cercana que tuvo Águilas Doradas para empatar en el partido llegó a los 80 minutos: Jorge Rivaldo conectó un centro de Bryan Ureña y su remate se perdió por centímetros fuera del arco defendido por Fernandes, reflejando la falta de precisión local incluso con un futbolista más durante la mayor parte del segundo tiempo.

Durante el tramo final, las pausas por lesiones y faltas restaron ritmo al juego, permitiendo a América enfriar el partido. El visitante apostó por el contragolpe, defendiendo intensamente los últimos minutos para asegurar la obtención de los tres puntos y mantener su tendencia ascendente en la clasificación, lejos del estadio Pascual Guerrero.

A continuación, así quedó la tabla de posiciones:

Atlético Nacional: 24 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +14) Deportivo Pasto: 24 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de +4) Once Caldas: 23 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de +10) Internacional de Bogotá: 21 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de +2) América de Cali: 20 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +8) Atlético Bucaramanga: 19 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +10) Deportes Tolima: 19 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +6) Junior: 19 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Millonarios: 17 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de +6) Deportivo Cali: 16 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de +3) Llaneros: 15 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Águilas Doradas: 15 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Fortaleza: 14 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de -5) Independiente Medellín: 13 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Independiente Santa Fe: 12 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -2) Jaguares de Córdoba: 10 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de -12) Alianza de Valledupar: 8 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -13) Cúcuta Deportivo: 7 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de -9) Boyacá Chicó: 7 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -10) Deportivo Pereira: 5 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -12)

Así se jugará la fecha 13 de la Liga BetPlay

Junior de Barranquilla es el vigente campeón del fútbol colombiano- crédito Deportes Tolima

21 de marzo de 2026

Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá

Estadio: Atanasio Girardot de Medellín

Hora: 8:30 p. m.

Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play

Árbitro: Jairo Mayorga

VAR: Keiner Jiménez

22 de marzo de 2026

Alianza Valledupar F.C vs. Deportivo Cali

Estadio: Armando Maestre Pavajeau de Valledupar

Hora: 4:00 p. m.

Transmisión de TV: Win Sports , Win + Fútbol y Win Play

Árbitro: José Bautista

VAR: David Rodríguez

23 de marzo de 2026

Boyacá Chicó vs. Deportes Tolima

Estadio: La Independencia de Tunja

Hora: 2:00 p. m.

Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play

Árbitro: Carlos Márquez

VAR: Ricardo García

Independiente Santa Fe vs. Independiente Medellín

Estadio: El Campín de Bogotá

Hora: 4:10 p. m.

Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play

Árbitro: Álvaro Meléndez

VAR: Never Manjarrez

Jaguares F.C. vs. Águilas Doradas

Estadio: Jaraguay de Montería

Hora: 6:20 p. m.

Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play

Árbitro: Andrés Rojas

VAR: Esnaider Pontón

24 de marzo de 2026

Deportivo Pereira vs. Cúcuta Deportivo

Estadio: Santiago de las Atalayas de Yopal

Hora: 3:30 p. m.

Transmisión de TV: Win + Fútbol

Árbitro: Jonnathan Ortiz

VAR: Luis Picón

Junior vs. Atlético Bucaramanga

Estadio: Romelio Martínez de Barranquilla

Hora: 6:00 p. m.

Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol

Árbitro: Luis Delgado

VAR: Lisandro Castillo

Fortaleza vs. Deportivo Pasto

Estadio: Metropolitano de Techo de Barranquilla

Hora: 8:00 p. m.

Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol

Árbitro: Carlos Betancur

VAR: Mauricio Pérez

25 de marzo de 2026

América de Cali vs. Llaneros F.C.

Estadio: Pascual Guerrero de Cali

Hora: 8:00 p. m.

Transmisión de TV: Win + Fútbol

Árbitro: Alejandro Moncada

VAR: Nicolás Gallo