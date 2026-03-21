Colombia

Alcaldía de Bogotá y Transmilenio lanzaron campaña para evitar que los buses se conviertan en “un vehículo para hacer trasteos”

Un llamado de la autoridad capitalina recalcó la importancia de cumplir con las restricciones sobre cargas, buscando facilitar el flujo de pasajeros y prevenir molestias o sanciones a los infractores en el servicio masivo

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Un comunicado oficial insiste en las repercusiones para quienes infrinjan el reglamento sobre el tamaño de las pertenencias o eviten el pago, con el fin de preservar recursos y asegurar desplazamientos eficientes - crédito @alcaldiabogota/Instagram

En Bogotá, la administración distrital decidó intensificar sus esfuerzos por recordar a los ciudadanos que Transmilenio no es un espacio para transportar objetos voluminosos ni para incurrir en comportamientos que dificultan la operación diaria del sistema.

Esta campaña de cultura ciudadana busca enfrentar prácticas como los “trasteos” dentro de los buses articulados y estaciones, una problemática que afecta tanto la convivencia como la eficiencia del principal medio de transporte público de la capital colombiana.

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“Una nevera. Una vez vi que alguien se llevó una nevera”; “una silla ergonómica, como si fueran para un trasteo”; “y por la Caracas, por la zona de Chapinero, ”se montó un señor con dos ratas”, respondieron algunas de las personas entrevistadas por la funcionaria que aparece en un video publicado en las redes sociales de la Alcaldía.

Así mismo, otro usuario del sistema dijo que: “Lo más loco que yo vi fue un trasteo completo con cama, colchón, mesa de noche y toda la cosa”.

La estrategia de la Administración Distrital tiene como objetivo garantizar desplazamientos ágiles y seguros, ante la exigencia de atender a millones de usuarios cada día.

La Alcaldía Mayor de Bogotá
La Alcaldía Mayor de Bogotá advierte que objetos que superen los 60 centímetros están vetados en Transmilenio y pueden acarrear multa de $618.666 - crédito Alcaldía de Bogotá(Instagram

Según información de la Alcaldía Mayor de la capital, la normativa es clara: cualquier objeto que exceda los 60 centímetros en alguno de sus lados está prohibido dentro del sistema.

Exceder este límite puede derivar en sanciones económicas cercanas a $618.666. Estas medidas no son únicamente disuasorias, sino que buscan asegurar que el espacio esté disponible para la movilidad de personas y no de cargas, como colchones, electrodomésticos o muebles, según reportó la administración distrital.

Cifras oficiales y registros recientes ponen en evidencia la recurrencia de episodios insólitos. Según la Alcaldía de Bogotá, se han presentado casos en los que ciudadanos han entrado ingresar hasta con animales como ratas, armarios o camas dentro de los artículados.

Esta acumulación de incidentes provocó reacciones virales y llamados de atención tanto en las redes sociales como por parte de la entidad encargada del sistema.

Transmilenio refuerza las normas para
Transmilenio refuerza las normas para evitar la circulación de colchones, armarios y electrodomésticos en buses y estaciones - crédito Alcaldía de Bogotá/Instagram

La campaña TransMilenio no es un vehículo para hacer trasteos fue ideada para combatir estas conductas y reforzar las normas de uso del transporte.

“Aquí viajamos millones de personas todos los días y merecemos respeto y consideración”, expresó la funcionaria a través de las redes sociales de la Alcaldía.

El Código Nacional de Policía y Convivencia, en su artículo 146, establece que ingresar objetos que superen el tamaño permitido no solo resulta en incomodidad para los pasajeros, sino que infringe la ley, exponiendo al infractor a multas considerables.

Pero trasgresiones como estas no son las únicas que han provocado preocupación. Colarse, es decir, ingresar al sistema sin pago, representa un daño directo a las finanzas del sistema.

Las autoridades recalcaron que esta práctica reduce la capacidad de inversión de Transmilenio y deteriora la calidad del servicio para el conjunto de usuarios.

La instrucción de las autoridades es clara: el respeto por las reglas garantiza la viabilidad del sistema. En palabras divulgadas por la campaña institucional, pagar el pasaje es “sinónimo de cultura ciudadana, respeto y honestidad”.

La acumulación de incidentes insólitos, como el transporte de animales y camas, impulsa la campaña ‘Transmilenio no es un vehículo para hacer trasteos’ - crédito saintsarki/Instagram

Además, la promoción de buenas prácticas incluye recomendaciones como no acceder por lugares prohibidos y mantener una actitud cívica constante.

La llegada del Metro de Bogotá, previsto para los próximos años, se integrará al sistema de movilidad capitalino y hará más relevante el seguimiento de estos lineamientos de convivencia.

El éxito de Transmilenio, según la Alcaldía, depende tanto de la robustez de su infraestructura como de la cooperación activa de sus millones de usuarios. Solo con el cumplimiento colectivo de la normativa vigente se logrará una movilidad más eficiente y humana para Bogotá.

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