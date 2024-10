Dos concejales de Sabana de Torres protagonizaron un bochornoso momento

El hecho generó diversos comentarios en redes sociales - crédito @javieroliver_ct/X

Tras la instalación de sesiones extraordinarias en Sabana de Torres, en Santander, dos concejales se fueron a los puños. Los protagonistas de este bochornoso momento fueron Julio Donado y Sergio Barrera, que se enfrentaron luego de intercambiar comentarios agresivos.

De acuerdo con las primeras informaciones, la pelea se desató por un comentario que hizo Barrera en un grupo interno de WhatsApp del concejo. En un video difundido en las redes sociales se observa el momento en el que los concejales se enfrentaron, ambos implicados podrían enfrentar sanciones como consecuencia de este incidente.

Este hecho ha generado indignación por la falta de respeto y compostura en estos espacios deliberación pública. El video se viralizó rápidamente en las redes sociales, provocando distintas reacciones por parte de los internautas. “Por eso digo yo, juego de manos, juego de marranos”; “eso se sabía que iba a pasar algún día por tanta problemática y echadera de vainas”; “ratoncitos peleando por el queso”; “es una vergüenza para el municipio”; “Julio Donado cada vez más en actos bochornosos y así la gente lo sigue eligiendo”, son algunos de los comentarios que se leen.

Esta no es la primera vez que Donado se ve envuelto en polémicas - crédito @javieroliver_ct/X

Esta no es la primera vez que Donado, concejal del Partido Liberal, se ve en vuelto en una polémica, pues en el mes de julio estuvo en el foco por unas declaraciones que dio. En unas sesiones del concejo afirmó abiertamente ser un ‘bandido’. “Podemos durar todo el día. Yo sé que van a comenzar a decir que yo soy un bandido, sí. Pero lo digo de frente. Yo no me le oculto a nadie, no necesito decir mentiras para que me den el voto”, dijo.

En las últimas elecciones recibió el respaldo de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, al que la Procuraduría formuló pliego de cargos por su participación indebida en política. Sabana de Torres cuenta con 12 concejales, entre ellos Donado, sus palabras generaron indignación y varios comentarios por parte de los ciudadanos, que critican su descaro y cuestionan su relación con Pinilla, ya que estaría implicado en el desvío de fondos públicos.

De acuerdo con el Ministerio Público, el exsubdirector habría utilizado su imagen y cargo para apoyar la campaña electoral de Darío Buchenicow Caballero, que aspiraba a la alcaldía del municipio y actualmente ocupa ese cargo. Según las investigaciones, Pinilla se desplazó hasta Sabana de Torres sin permiso de la Ungrd para revisar puntos neurálgicos del río Lebrija y posteriormente reunirse con miembros de la comunidad.

El exsubdirector de la Ungrd había apoyado una candidatura de Darío Buchenicow Caballero a la alcaldía de Sabana de Torres, Santander - crédito Procuraduría General de la Nación

En esos días, el funcionario publicó en sus redes sociales fotografías y frases como “nos tomamos Sabana de Torres” y “volvimos con más fuerza”, las cuales fueron escritas con los colores alusivos a la campaña del alcalde. “Manifestaciones que, para el órgano de control y en atención al contexto electoral que se vivía, “fueron usadas por el funcionario para avivar los ánimos de los electores y, de forma indirecta, buscaban anunciar su respaldo a una campaña electoral”, comentó la Procuraduría.

La entidad asegura que su presencia en el municipio no estaba relacionada con el ejercicio de sus funciones. “La actuación del disciplinable implicó un quebrantamiento sustancial de la prohibición de influir en el proceso electoral 2024-2027, pues si bien los servidores públicos tienen derecho a participar en procesos electorales a través del sufragio, les está prohibido utilizar el cargo o función para participar en las contiendas electorales, por cuanto afectan, entre otros, los principios de moralidad e igualdad”, subrayó el Ministerio Público. Para la Procuraduría, el actuar del funcionario habría sido una falta grave a título de dolo.