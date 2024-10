Andrés Cepeda contó por qué Charly García le pegó una cachetada en plena reunión, “Mi gran ídolo diciéndome: “¡Callate!”

El cantante colombiano Andrés Cepeda quiso reaccionar contra Charly García luego de que lo golpeara, pero Fito Páez los separó - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Andrés Cepeda, el reconocido cantante bogotano que ha destacado en la escena musical por sus canciones románticas, ha acaparado los titulares de la prensa por sus interpretaciones y composiciones, que le han permitido recorrer el mundo en giras y ganar múltiples premios. Sin embargo, en medio de su recorrido por el mundo del espectáculo, ha afrontado situaciones incómodas que han involucrado a otros artistas.

En el programa Impresentables, de Los 40 Colombia, el cantante reveló detalles sobre una experiencia que vivió cuando tenía 19 o 20 años. Según relató, en una reunión que tuvo en la casa de una amiga, tuvo un fuerte encontrón con Charly García, músico y cantautor argentino, reconocido por sus canciones de rock, pop y jazz. “Me dio un mamonazo”, confesó Cepeda en la entrevista, calificando lo ocurrido como una situación que ahora recuerda con risa.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Todo sucedió al día siguiente de un concierto que hizo el músico argentino Fito Páez en Bogotá. El también compositor asistió a una reunión en la que estaba Cepeda y a la que, sorpresivamente, también llegó García, que no podía irse de la ciudad hasta no resolver un problema que tenía con su pasaporte. “Fito, que se queda unos días en Bogotá, lo acompañó y lo llevó a todas partes (…). Entonces llegó a la cena que teníamos con un invitado especial, que nadie sabía que iba a aparecer Charly”, explicó.

Fito Páez llevó a Charly García como invitado a una reunión en Bogotá, que no terminó bien - crédito @fitopaezmusica/IG

La presencia de García generó conmoción y resultó siendo el centro de atención. Consiguieron un piano para que interpretara una canción y deleitó a los presentes con canciones de The Beatles. Luego, de un momento a otro, el músico argentino se puso de pie y se fue a la cocina. Mientras tanto, Cepeda tomó su lugar y empezó a cantar, acompañado de otras personas que tomaron sus instrumentos y lo siguieron con la melodía. No obstante, el hecho de que otros artistas hayan acaparado la atención de los presentes molestó a Charly García.

“Cuando me pasaron la guitarra a mí, estaba cantando yo, el tipo regresa a la sala y se molesta mucho que le hubiera como robado el foco de la atención de la fiesta y me va metiendo el manotazo y me manda callar así superviolento (...). Sí, eso fue una experiencia bien especial en la vida, porque (…) fue cachetada con mano abierta”, contó.

El rockero argentino Charly García se molestó con Andrés Cepeda por cantar en una reunión y llevarse la atención de los asistentes y lo golpeó - crédito Juan Manuel Barrero/EFE

De inmediato, Cepeda se puso de pie para enfrentarse al cantante, pero Fito Páez intervino, tratando de separarlos y evitando que el conflicto se agravara. El artista bogotano confesó que el incidente logró afectarlo bastante, sobre todo, por las palabras que gritó García al momento de encontrarlo cantando, mientras todos lo escuchaban. “Para mí eso fue un impacto muy grande, mi gran ídolo diciéndome: ‘¡Callate, boludo, no podés cantar!’”, explicó.

En ese momento, incluso, llegó a cuestionarse el rumbo de su carrera musical. Pensó en estudiar otra cosa para dedicarse a otro oficio de manera profesional. La “crisis existencial” duró por los menos dos semanas, pero, el problema se desvaneció cuando empezó a enterarse de que no era la primera vez que el cantante argentino protagonizaba una escena de ese tipo.

El cantante colombiano Andrés Cepeda aseguró que la experiencia con Charly García le dejó una grata enseñanza - crédito Carlos Ortega/EFE

La noche anterior a la cena en la que fue agredido por el músico, en pleno concierto, García destruyó una guitarra Gibson 339 que él mismo había pintado. Años después, una persona entregó el instrumento a Cepeda, que ahora permanece guardado en su casa. “La tengo como un recuerdo en mi casa, muy especial, de ese encuentro que tuve con mi gran ídolo, que no salió como yo esperaba”, confesó.

Aseguró que la experiencia le dejó una grata enseñanza: que no puede dejarse influenciar por lo que otras personas opinen sobre él.