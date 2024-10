A Estiwar G le llegó una cucaracha en un consomé que pidió a domicilio: “Ya eso es sayayín”

Estiwar G compartió desagradable experiencia con un pedido a domicilio - crédito @Estiwarg/X

Luis Fernando Arias, conocido en el mundo de las redes sociales como Estiwar G, saltó a la fama gracias a sus videos de “calle” donde destaca la gastronomía “de barrio”, y más aún, por su participación en el reality de cocina “más famoso del mundo”, MasterChef Celebrity Colombia, al que regresará en un nuevo formato llamado Al rojo vivo, junto con otros tres exparticipantes.

De acuerdo con su publicación en la plataforma TikTok, el jueves 17 de octubre, Estiwar vivió una desagradable experiencia luego de pedir a domicilio un suculento caldito tipo consomé para iniciar la mañana con energías. Esta preparación la compartió con su esposa sin ningún problema aparente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Sin embargo, la situación cambió cuando en el fondo del recipiente de icopor observó lo que parecía ser un insecto. “Restauranteros ojo con el aseo!! 😡 qué es lo peor que han encontrado en una comida?”, fue la descripción que acompañó su video.

El creador de contenido no le gustó el menú que pidió a domicilio por un pequeño detalle - crédito Jesús Avilés/Infobae

Esto lo alertó de inmediato, por lo que lo sacó con una cuchara y lo puso a la luz para identificar que clase de animal era. Al revisar, se sorprendió cuando observó que se trataba de una cucaracha pequeña.

El influenciador recalcó que dicha experiencia no le había sucedido en otros espacios, como por ejemplo, es su popular “Toxitour”, donde hace un recorrido en diferentes puestos callejeros probando todo tipo de comidas.

“Ñeros, me pasó algo asqueroso, algo nefasto. Compré un caldito para desayunar y márqueme este recadito, es que ni siquiera en los Toxitour me pasa esto. Les hago este video para que vean que no estoy inventando. Miren, míreme a este amiguito. Soy tu amigo fiel...”, expresó en el video que acumula más de 21.000 likes.

La cucaracha apareció en el fondo de la coca donde venía su consomé - crédito Fotocomposición Infobae (Colprensa y @ColombiaOscura/X)

El creador de contenido aseguró que no pretende “boletear” al restaurante implicado en este tipo de casos; no obstante, indicó que ya había realizado la queja respectiva. “Yo tengo estómago de gamín, pero qué difícil me la pusiste. El corazón no me da para decir dónde lo compré, porque no quiero tirarme un negocio. Obviamente, les hice la reclamación. Visajes como esos no pueden pasar perritos. Una cosa es ver una cucaracha en el piso de un restaurante que es fullero, pero que se la sirvan a usted como proteína extra. Uy, perro, eso ya es muy sayayín”, complementó en su crítica.

Finalmente, envió un mensaje a los propietarios de negocios gastronómicos sobre la importancia de la higiene y la limpieza en estos establecimientos. Señaló que los dueños deben preocuparse por el estado de sus locales, prestando atención al aseo y a la fumigación, sin importar el tamaño o la popularidad del negocio.

Estiwar G acostumbra a consumir todo tipo de comida callejera - crédito Fotocomposición Infobae (@estiwar.g/Instagram y @elpaisadel7/Instagram)

“Uno se puede enfermar con un visaje de esos, ñero, si uno se lo llega a tragar. Mi esposa también tomó ese caldo y obviamente la sorpresa de ver que a lo último aparece una amiguita, es duro, es fulero. Mucha banda cree que uno a lo bien talla cuando uno dice que los cubiertos estén limpios, que los platos estén limpios, que el piso de un restaurante esté limpio, que la cocina no tenga suciedad. Es que son visajes que nos estamos llevando al cuerpo, que nos estamos llevando a la boca, entonces más cuidado con eso, seamos más exigentes y bueno, pónganse la mano en el pecho, no, no hagan esos visajes”, concluyó en su mensaje.

En efecto, esta experiencia que compartió el influenciador bogotano generó reacciones divididas. Algunos indican que es innecesario el video, mientras que otros recalcan que se trata de más proteína para el organismo.

“Reclamos así se hacen en Privado..... Porque Pudo ser un accidente de Un Sólo Día..”; “No los expongas, pero mandarles a secretaría de salud es muy bueno, porque sí van al negocio”; “Papi mis respetos no rompió códigos , hizo el llamado de atención al encargado y un video sin dañar un negocio excelente 👏🏼”; “pero el camarón terrestre estaba pequeño (sic)”, fueron algunas reacciones al respecto.