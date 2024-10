Yina Calderón opinó sobre la nueva pareja de Aida Victoria Merlano: “Uno verá si se consigue a alguien feo, bonito, con plata, sin plata”

Yina Calderón dijo qué piensa sobre la nueva relación de Aida Victoria Merlano - crédito @yinacalderonoficial/Instagram

La empresaria de fajas y DJ Yina Calderón volvió a llamar la atención del público en las redes sociales tras haber compartido su opinión sobre el nuevo romance que protagoniza la influencer Aida Victoria Merlano, una relación que ha sido tema de conversación durante los últimos meses.

Aunque es conocida por su carácter explosivo y sus comentarios directos, en esta oportunidad Calderón sorprendió a muchos porque habló con un enfoque más relajado y conciliador.

En el pasado, Yina fue crítica de las relaciones sentimentales de Merlano, especialmente durante su polémico romance con el streamer Westcol, lo que la llevó a emitir comentarios severos que no pasaron desapercibidos en varias oportunidades, incluso, hubo rifirrafe entre las dos en su momento. Sin embargo, esta vez, Calderón optó por referirse al tema, porque sus fans se lo pidieron durante una de sus habituales dinámicas de preguntas y respuestas en Instagram, con un tono más ligero y sin aparente importancia.

Yina Calderón volvió a hablar de las relaciones sentimentales de Aida Victoria Merlano - crédito @aidavictoriam y @yinacalderontv/Ig

Tras retomar su actividad en Instagram luego de perder su octava cuenta, Yina se ha mostrado más activa que nunca en la plataforma, interactuando con sus seguidores y opinando sobre diversos temas. Fue así como volvió a opinar sobre diferentes temas, entre los cuales estuvo la nueva relación amorosa de Aida Victoria Merlano, quien ha sido noticia por los gestos de cariño que comparte en redes sociales con su actual pareja, a pesar de que al principio trató de tener la situación y su novio en el anonimato.

Sin embargo, de las cosas que más sorprendió fue que lejos de emitir críticas mordaces, Calderón decidió responder de la manera más despreocupada y menos severa. Pero también se mencionó a ella y la actitud que ha tenido en algunos momentos con estos temas.

“Me preguntaron por esto (el nuevo novio de Aida) y yo digo ellos por qué se mueren por saber qué pienso yo. Nunca pensé decir lo que voy a decir, pero ¿a mí qué me importa? Pues, nené, que cada quien sea feliz, ¿si me entienden? O sea, yo no sé, pues, uno verá si cambia de novio a cada ratico. Uno verá si se consigue a alguien feo, bonito, con plata, sin plata”, comentó entre risas.

El comentario fue interpretado por muchos como una señal de que Yina no está interesada en entrar en conflictos con la influencer esta vez y también porque ya no es una figura relevante en su vida. Además, aseguró que esta nueva posición que tiene es porque su cabeza y ánimo se encuentra en otros aspectos que la tienen contenta, pero que todavía no puede contar, sin embargo, dijo que es un proyecto que pronto va a publicar.

Yina Calderón habló del nuevo novio de Aida Victoria Merlano - crédito @chismescalientescol/IG

Aunque la DJ y empresaria no quiso profundizar demasiado en la relación de Aida Victoria Merlano, sí aprovechó la oportunidad para ofrecer un consejo tanto a ella como a sus seguidoras, refiriéndose a la importancia de la discreción en las redes sociales cuando se trata de relaciones amorosas.

“Lo único que yo sí le recomendaría no solo a ella, sino a todas las mujeres, es: no muestren tanto su relación, no la muestren tanto. Esas que la muestran tanto o no duran o están bien mal”, dijo Calderón en sus historias de Instagram, dejando claro que, en su opinión, la exposición constante de la vida amorosa puede ser perjudicial.

Con este comentario Yina Calderón mostró su postura frente al noviazgo de la creadora de contenido de Barranquilla, pero también a lo correspondiente en las relaciones sentimentales de los famosos, ya que ella tuvo que aplicar esa determinación desde hace tiempo tomó, según aseguró, pues también ha sido objeto de controversias por mostrar aspectos muy personales de su vida en redes.

Varios seguidores dijeron que la empresaria de fajas estaría actuando así porque ha estado lidiando con sus propios desafíos en el ámbito digital, pues perdió su octava cuenta de Instagram en medio de un conflicto que la ha mantenido en el ojo del huracán.