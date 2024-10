Protagonista de ‘Escobar, el patrón del mal’, reveló que se soñó y habló con el capo durante el rodaje: “Ese man me usó”

El personaje de Escobar provocó que Parra consolidará su carrera a nivel internacional - crédito Jesús Avíles / Infobae

En 2012 se generó una polémica nacional por el estreno de Escobar, el patrón del mal, una serie biográfica que relataba la vida y muerte del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, uno de los criminales que más daño provocó en el país.

La tarea de interpretar al capo la recibió Andrés Parra, que en más de una ocasión ha afirmado que no esperaba que esta producción se convirtiera en un éxito mundial, puesto que fue nominada a más de 30 premios en el mundo, ganó 15 de estos galardones y terminó siendo presentada en varios países.

En un aspecto inédito sorbe la producción de los 104 capítulos de la serie, Andrés Parra reveló en La Kalle, que piensa que parte de los textos que dijo fueron enviados por el criminal, con el que se soñó durante los meses que duró el rodaje.

“A mí si me pasó y a Tappan (Cristián Tappan, que interpretó a Gustavo Gaviria en la serie) también, yo siento que hay una energía que llega. Yo me soñé mucho con el man y nosotros teníamos la posibilidad de improvisar muchas escenas, hay muchos textos de esa serie que yo estoy seguro de que los dijo él”.

La serie se convirtió en un éxito mundial - crédito Caracol

Para explicar su teoría, el actor indicó que su experiencia interpretando a personajes históricos (también actuó como Hugo Chávez), lo han hecho entender que puede tener un rol de “canalizador”, por lo que reveló que intentó hablar con Escobar en más de una ocasión.

“Yo hoy en día estoy convencido de que el actor es un canalizador, si usted verdaderamente se abre, esas entidades empiezan a manifestarse y decir cosa que hay que decir. Yo tenía esas conversaciones en las noches, yo le decía “parce, qué necesita decir, qué no está dicho”. Yo hoy veo escenas y eso no estaba en el guion, son textos muy bien estructurados que no son míos”, afirmó Parra al respecto.

Debido a esa situación, el caleño afirmó que en ningún momento intentó sentirse Pablo Escobar, pero que podía afirmar que “ese man me usó a mí”. Por último, explicó cómo es su proceso de adaptación cuando recibe un personaje o va a participar de una producción basada en hechos reales.

“Hoy, si me dan un personaje que existió, lo primero que yo hago es una especie de rito en la que pido permiso y le digo al man, “aquí estoy, úseme”, a mí los personajes no me importan, pienso más en el equipo”, puntualizó el actor.

El impacto de la serie sobre Escobar

La producción colombiana se estrenó en 2012 - crédito Colprensa

Cabe mencionar que, la serie se basó en el libro La parábola de Pablo, de Alonso Salazar, que es considerada la investigación más completa del líder del cartel de Medellín.

Sobre el trabajo de Parra, a pesar de que el capo ha sido representado por figuras de talla internacional como Javier Bardem o Benicio del Toro; críticos han afirmado que el colombiano ha sido el mejor en la tarea de revivir al narcotraficante.

Además de los halagos que recibió por su actuación, tras finalizar las grabaciones de la producción, Parra decidió no volver a interpretar a Escobar, señalando que no se trataba de un personaje cómico al que le podría sacar mayor provecho, sino un papel que tiene grandes responsabilidades sociales.

“Tampoco es el Chapulín Colorado o Pedro el Escamoso, donde no hay una responsabilidad tampoco. Esto lo digo no desmeritando a esos maravillosos personajes, sino poniéndolos también en donde están. Son personajes de ficción, cómicos, ligeros, que podrían prestarse también para algo así, pero este no. Este personaje trae implícita cierta responsabilidad, independientemente de que ciertos espectadores hayan tomado la decisión de transformar la serie en su comedia favorita”, afirmó el actor en sus redes sociales.