Karol G estrenará la canción ‘No me cansaré’ con Sevdaliz: quién es esta famosa artista iraní

Karol G y Sevdaliza colaborarán en la canción en ‘No me cansaré’ - crédito @sevdaliza/Instagram

Karol G y Sevdaliza confirmaron el lanzamiento de su nueva colaboración musical No me cansaré. La canción, que se estrenará en octubre 2024, ha generado gran expectativa entre los seguidores de ambas artistas.

La noticia fue revelada a través de redes sociales, donde compartieron imágenes y videos del proceso de producción, mostrando a las cantantes juntas: “Nuevo single ‘No me cansare’ feat ??/10/24″.

Sevdaliza, cuyo nombre real es Sevda Alizadeh, ha estado en la industria musical desde 2015 y es conocida por su capacidad de fusionar diferentes géneros y culturas en su música. La iraní ha trabajado con varios artistas destacados y ha lanzado temas que han resonado a nivel internacional. Su éxito Alibi, junto a Pabllo Vittar e Yseult, se viralizó rápidamente en plataformas como TikTok.

La cantante iraní estrenará una canción con Karol G - crédito @sevdaliza/Instagram

Además de su carrera musical, Sevdaliza ha enfrentado controversias en redes sociales, donde ha sido objeto de comentarios sobre su identidad de género. En respuesta, con un video publicado en sus redes, la cantante abordó con ironía los rumores que cuestionaban su género, repitiendo comentarios que había recibido y aprovechando para promocionar su último sencillo.

La controversia en torno a su identidad de género surgió cuando usuarios en plataformas como TikTok y X comenzaron a especular sobre su género, sugiriendo que podría ser un hombre o una persona transgénero. Cansada de estos comentarios, la cantante compartió los mensajes: “’Parece un hombre. Sí, parece un hombre. ¿Es un hombre? ¿Estás seguro? Eso es un hombre. O sea, sí, parece un hombre. ¿Es ella transgénero? No, estuvo embarazada. Tuvo un bebé. Parece un hombre. ¿Es un hombre? Escuchen Alibi’”.

La contutora nació en Teherán, Irán, en 1987 y se mudó a los Países Bajos a los cinco años. Su primer lanzamiento fue su EP, The Suspended Kid, bajo su propio sello discográfico, Twisted Elegance. Desde entonces, ha lanzado varios sencillo y álbumes, incluyendo Ison en 2017 y Shabrang en 2020, coproducidos con el productor neerlandés Mucky.

Sevdaliza nació en Irán y se mudó a Países Bajos a los cinco años - crédito @sevdaliza/Instagram

La música de Sevdaliza es un reflejo de sus experiencias multiculturales, fusionando géneros como el dance, el urbano y la música carioca. Ha colaborado con artistas como Villano Antillano, Tokischa y Elyanna.

Además de su música, la cantante ha utilizado su plataforma para abordar temas políticos y sociales. En 2017, lanzó la canción Bebin en respuesta a las políticas migratorias del entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cantada en farsi como una declaración de protesta.

“Como protesta ante el clima político inhumano que estamos viviendo estos días, no podía quedarme sin hacer nada desde mi posición privilegiada. Escribí Bebin en farsi como muestra de apoyo. Permanezco firme gracias al amor. En este caso decidí evitar los medios de comunicación principales, porque no tengo ningún interés en posicionarme como víctima. Puesto que no podré viajar a los Estados Unidos durante un tiempo indefinido, tomad esto sin luces, cámara, acción. No soy más que una mensajera. En el cerebro del amor, no hay lugar para el racismo ni la intolerancia”, expresó la cantante de acuerdo a una cita que compartió el blog El arte de la música.

Sevdaliza ha colaborado con artistas como Karol G y Tokischa - crédito @sevdaliza/Instagram

A lo largo de su carrera, Sevdaliza ha demostrado ser una artista versátil y comprometida, utilizando su música no solo como una forma de expresión artística, sino también como una herramienta para abordar temas relevantes y personales. Su capacidad para fusionar diferentes estilos musicales y culturales la ha posicionado como una figura destacada en la escena musical internacional.

Su nueva colaboración con Karol G ha generado una gran expectativa en las redes sociales: “🔥yes!!! La más ❤️❤️❤️”; “Karol G y Sevdaliza creando un hit”; “Dios mío Karol G y Sevdaliza se viene”; “bendecido de que la hitmaker global lance música para fin de año o sea Karol G y que mejor con Sevdaliza!”; “Karol G & Sevdaliza. Una diosas completamente”; “Karol G es tan genuina, ella decidió colaborar con un artista poco conocido, no por números, si no porque genuinamente vio el talento que tiene Sevdaliza”, son algunas de las reacciones en las diferentes plataformas digitales.