Quién es Vetto Gálvez, que cantó el himno en el partido de Colombia vs. Chile: apareció en ‘Chepe Fortuna’

Vetto Gálvez cantó el himno en el partido de Colombia vs. Chile/ Vetto Gálvez en su personaje en la novela ‘Chepe Fortuna’ - crédito @vettogalvez/Instagram

El cantante de vallenato y actor barranquillero Vetto Gálvez fue el encargado de interpretar el himno nacional de Colombia en el estadio Metropolitano de Barranquilla antes del partido de eliminatorias al mundial 2026 entre la Tricolor y Chile. La presentación de Gálvez, que también es conocido por su papel en la telenovela Chepe Fortuna, generó curiosidad entre los asistentes y usuarios de redes sociales, quienes rápidamente lo identificaron.

El evento, que reunió a más de 35 mil personas, fue un momento importante para el artista, que expresó su orgullo por representar a Barranquilla en una ocasión tan importante. “Es un honor para mí”, comentó en una entrevista con El Heraldo, en la cual también confesó su nerviosismo ante la posibilidad de olvidar la letra del himno frente a una multitud tan grande.

El actor y cantante expresó orgullo por representar a Barranquilla en su presentación antes del partido de eliminatorias al Mundial 2026 - crédito @dona_pily2/X

Gálvez, que comenzó su carrera musical en 2002 con el álbum Bésame, ha logrado reconocimiento tanto en el ámbito musical como en el televisivo. Su canción Mírame fijamente fue un éxito que lo catapultó a la fama, y su participación en producciones televisivas como Oye Bonita y Chepe Fortuna le permitió consolidarse como un artista versátil, en esta telenovela, interpretó a ‘El Bellaco’, un personaje que se volvió famoso entre la audiencia colombiana.

Además de su participación en el evento deportivo, el barranquillero continúa activo en su carrera artística. Recientemente, lanzó un sencillo titulado A mi esposa, inspirado en su vida personal y está dedicado a su esposa, la diseñadora de moda Liliana Botero.

El actor interpretó a ‘El Bellaco’ en la novela del Canal RCN - crédito @vettogalvez/Instagram

“La historia de esta canción fue bastante curiosa, porque una madrugada me levanté, más o menos a la 1:30 a. m. y me pregunté: ¿a qué no se le ha cantado? Porque se le ha cantado mucho a las novias, a las amantes y a las mujeres. Pero casi nunca se le canta a las esposas, y quise componerle una a mi esposa (...) el amor es absoluto, al amor no hay que ponerle ni agregarle nada. Es decir, tú tienes que aceptar a tu pareja tal cual como es, cuando peleas con ella solo entra en sus ojos y haz que esa pelea se acabe lo más rápido posible. Entonces mi canción se trata un poco de eso y quise que todo esto fuera una sorpresa para mi esposa, por eso se la dediqué aquí en Barranquilla”, contó el cantautor en entrevista con el medio citado.

El cantautor reveló, en una entrevista con el programa Se dice de mí de Caracol Televisión, que su gusto por la música comenzó desde muy joven cuando decidió llevarse los instrumentos musicales sin autorización de su escuela para su casa y así poder aprender a tocarlos: “Duré como tres meses con esos instrumentos escondidos y los tocaba en la casa, ahí aprendí a medio tocar porque yo no soy un músico así tan versátil, pero sí empíricamente toco los instrumentos”.

El cantante le compuso y dedicó un sencillo a su esposa Liliana Botero - crédito @vettogalvez/Instagram

Sus inicios en la televisión colombiana cuando se mudó a Bogotá y empezó a tocar puertas en los bares para darse a conocer como músico, pero al mismo tiempo empezó a estudiar actuación en la Academia Charlot: “Yo vivía con Julio Echeverry, un gran amigo a quien quiero mucho, y él ya estaba actuando, estaba en Escalona y otras novelas, y ahí me empezó el bichito a través de Julio y bueno, ahí empezamos a trabajar y a estudiar, entonces los fines de semana cantaba y entre semana en las noches estudiaba en la Academia Charlot”, añadió para el medio.

Al barranquillero se le dio su primera oportunidad en la televisión en la novela La costeña y el cachaco, pero al mismo tiempo triunfó con el tema Mírame fijamente del compositor Tobías Enrique Pumarejo, el cual al principio fue un tema que el actor presentó para la serie: “Resulta que esa canción fue un batazo, un coñazo como dicen en Venezuela, fue un tremendo hit, que se vendió en 27 países y ahí arranca mi carrera ya como en serio, me firma Universal Music por tres álbumes y ahí arranca todo a una locura, a viajar por toda Colombia, conciertos, shows por todos lados”, expresó el artista.

Su primera oportunidad en la televisión llegó con la novela ‘La costeña y el cachaco’ - crédito @vettogalvez/Instagram