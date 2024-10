Greeicy Rendón reveló detalles de la fiesta de solteras de Shakira: fotos y videos de los mejores momentos

Greeicy Rendón y las fotos de la fiesta soltera que hizo Shakira - crédito @greeicy/IG

A pesar de que la fiesta de ‘solteras’ que organizó Shakira en la lujosa mansión de Lele Pons en Miami, Estados Unidos, fue motivo de noticia por las fotos y videos que compartió la misma cantante en sus redes sociales, en las últimas horas están llamando la atención las nuevas imágenes que publicó la colombiana Greeicy Rendón.

En su perfil de Instagram, la vallecaucana puso un carrusel de postales que para ella se volvieron una memoria importante, ya que son la evidencia de lo bien que lo pasó en la noche que vivió junto a famosas como Shakira, Lele Pons, Natti Natasha, Danna Paola, Farina, Belinda, entre otras.

Como parte de la celebración por el éxito que ha tenido su lanzamiento musical Soltera, Shakira realizó una fiesta en la noche del 14 de octubre acompañada por las amigas que ha hecho en esta nueva etapa de su vida, las cuales esperaron hasta que la artista barranquillera llegara con pizzas.

Momento que quedó registrado en video, pues se logra que ver que llegó a su casa en su camioneta Lamborghini Urus color morado, la misma que salió en el video oficial de la canción y allí trae la comida para sus invitadas, conocidas como ‘la manada de lobas’.

Fiesta de 'solteras' de Shakira se realizó el 14 de octubre y compartieron fotos de los mejores momentos - crédito @Shakira/IG

Sin embargo, el post publicado por Greeicy Rendón en su perfil de Instagram ha llamado la atención del público por la emoción de la caleña al ser invitada a este evento tan especial, pero también por la gente con la que pudo compartir, ya que son personalidades que ella admira.

En la descripción, Rendón aseguró que la pasaron muy bien, se refirió de las personas con las que estuvo, pero principalmente a Shakira, por lo que le dio las gracias al universo por juntarla con ella y a manera de fan le dedicó unas palabras.

“Anoche la pasamos sabroso. Mucha gente chévere por aquí, y ustedes me perdonarán este lado tan fan, pero es que o sea, es fuckin Shakira. Qué chimba tener esa fortuna de conocer un poco más a personas a las que admiras y que te han inspirado. Ella nos ha regalado a muchos esa inyección de inspiración cuando soñábamos con cosas que veíamos muy lejos”, escribió Greeicy.

Shakira y Greeicy compartieron en la fiesta de 'solteras' - crédito @greeicy/IG

De acuerdo con lo que se puede ver en las imágenes, en la fiesta hubo comida, shots de tequila, cocteles, baile, sesión de fotos, regalos y un toro mecánico en que se podían subir las famosas solas o en pareja y montarlo.

En cuanto a los licores, Belinda fue una de las artistas que acompañó a Greeicy a tomar parejo tequila, mientras que Farina se mostró distante y tomó solo un par de combinaciones con jugos, ya que aseguró que “se tomó un aguardiente” y que “el aguardiante emborracha mucho”.

Ante esto, la misma Greeicy publicó un video en el que se ve diciéndole a la artista colombiana que “la dejó morir porque se bajó del bus”, asegurando que la dejó tomando sola, pero además le dijo que “esa no es la forma de representar a Colombia” porque se dice que los colombianos son personas que se destacan por saber tomar y durar buen tiempo sobrio.

“Si no van a tomar tequila conmigo, no me inviten a fiestas donde haya tequila”, puntualizó Rendón en el post.

Dentro de los momentos que más están dando de qué hablar en el mundo del entretenimiento es cuando Greeicy se subió al toro mecánico con la cantante Belinda, pues en medio del susto y de buscar de dónde cogerse, la colombiana cogió las manos de la mexicana y se las puso en sus senos, a manera de broma, para que ella (que iba detrás) se sostuviera desde ahí, mientras que Rendón estaba agarrada de la atracción.

Greeicy Rendón y Belinda se subieron al toro mecánico que hubo en la fiesta de 'solteras' de Shakira y causaron risas - crédito @greeicy/IG

Esta acción a sido motivo de memes, risas y comentarios entre famosos y seguidores de las celebridades, las cuales en todo momento se ven con carcajadas y felices.