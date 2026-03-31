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Medellín decreta tres días de duelo por bombero Iván Darío Posada tras incendio en La Toscana

El uniformado falleció tras el colapso de una estructura mientras atendía una emergencia; sus compañeros le rinden homenaje y avanzan los actos fúnebres en la ciudad

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El incendio se agravó con el colapso estructural y culminó con la pérdida de un miembro experimentado del cuerpo de bomberos - crédito Fico Gutiérrez / X
El incendio se agravó con el colapso estructural y culminó con la pérdida de un miembro experimentado del cuerpo de bomberos - crédito Fico Gutiérrez / X

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, decretó tres días de duelo en la ciudad tras el fallecimiento del bombero Iván Darío Posada Gómez, quien murió en cumplimiento de su deber durante la atención de un incendio estructural en el barrio La Toscana.

La decisión fue anunciada a través de su cuenta en la red social X, donde el mandatario indicó que la medida tiene como propósito honrar la memoria del uniformado, reconocer su servicio a la ciudad y acompañar a su familia, compañeros y al Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín en este momento.

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En su pronunciamiento, Gutiérrez expresó: “Con profundo dolor decretamos 3 días de duelo en Medellín por la partida de Iván Darío Posada Gómez, un héroe que entregó su vida sirviendo a los demás”. Asimismo, el alcalde extendió un mensaje directo de solidaridad a sus familiares, mencionando a su madre, Luz Estella, y a su hijo Matías, además de sus compañeros de institución.

El mandatario también señaló que durante estos días se rendirán homenajes institucionales y se mantendrán actos simbólicos en reconocimiento a la labor del bombero, destacando que su legado permanecerá en la ciudad como referente del servicio público.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, decretó tres días de duelo en la ciudad tras el fallecimiento del bombero Iván Darío Posada Gómez - crédito @FicoGutierrez/X
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, decretó tres días de duelo en la ciudad tras el fallecimiento del bombero Iván Darío Posada Gómez - crédito @FicoGutierrez/X

Homenajes institucionales y actos fúnebres

Como parte de los actos oficiales, el féretro del bombero fue trasladado en una caravana institucional desde el barrio Prado Centro hasta la estación de bomberos de Guayabal, en un recorrido acompañado por unidades del organismo y banderas de Colombia y Antioquia.

El cuerpo permanece en cámara ardiente en dicha estación, donde sus compañeros le rinden homenaje. Está previsto que en la mañana de este martes sea llevado a la Catedral Metropolitana de Medellín, donde se realizará la ceremonia religiosa de despedida.

Adicionalmente, durante la noche previa se llevó a cabo una velatón en las instalaciones del cuerpo de bomberos, con participación de ciudadanos y miembros de distintas entidades, en reconocimiento a la labor del uniformado.

La comunidad y el cuerpo de bomberos realizaron un homenaje en la estación de Barrio Triste para despedir a Posada Gómez - crédito @Guardianes_Ant/X

Detalles del fallecimiento en La Toscana

Iván Darío Posada Gómez, de 34 años, falleció el domingo 29 de marzo mientras atendía un incendio estructural en una vivienda del barrio La Toscana, en la comuna Castilla.

De acuerdo con el reporte del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd), el bombero ingresó al inmueble junto a otros compañeros para controlar las llamas, momento en el cual se presentó el colapso de una losa que agravó la emergencia.

El desplome dejó atrapados a varios uniformados, quienes fueron rescatados posteriormente. Posada fue trasladado a un centro hospitalario, donde se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.

Los otros tres bomberos afectados (Harold Otálvaro Cardona, Jorge Hernán Pineda Hincapié y Julián Pablo Correa Parra) reciben atención médica y se encuentran fuera de peligro.

Emergencia y labores de rescate

La emergencia se registró hacia las 2:00 p. m., cuando unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos acudieron al lugar tras recibir el reporte del incendio. Durante la intervención, los equipos identificaron riesgos estructurales en la edificación, lo que obligó a iniciar maniobras de evacuación.

Sin embargo, la losa cedió de manera repentina, generando el atrapamiento de los bomberos que se encontraban en el interior. Dos de ellos lograron salir con lesiones menores y participaron en las labores para rescatar a su compañero.

Un bombero fallece tras el colapso de una losa durante un incendio estructural en el barrio La Toscana de Medellín - crédito Bomberos Medellín
Un bombero fallece tras el colapso de una losa durante un incendio estructural en el barrio La Toscana de Medellín - crédito Bomberos Medellín

Pronunciamiento del Dagrd

El Dagrd confirmó que este tipo de hechos no se registraban en Medellín desde hace 22 años, en referencia a la muerte de un integrante activo del cuerpo de bomberos durante la atención de una emergencia.

La entidad también informó que se adelantan acciones de acompañamiento psicológico para los funcionarios involucrados y reiteró su mensaje de condolencias a los familiares del uniformado.

Trayectoria del uniformado

Iván Darío Posada Gómez ingresó al Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín en 2016. Durante su trayectoria, se desempeñó en diferentes labores operativas y fue reconocido por su compromiso con la atención de emergencias en la ciudad.

Su fallecimiento ocurrió mientras cumplía funciones de respuesta ante un incendio, en el marco de las labores habituales de la institución.

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