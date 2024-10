Exgobernador del Meta busca mediante referendo que las regiones tengan independencia del gobierno central

Zuluaga propone que mediante decreto, los territorios tengan independencia del Gobierno central - crédito Alcaldía de Villavicencio

En medio de la polarización que hay en el país, son bastantes las ideas que se proponen desde diferentes sectores con el fin de mejorar el panorama nacional en cuestiones sociales, económicas o de seguridad. Por lo general, algunas son más populares y apoyadas a nivel local o regional que otras y dependiendo del partido político se genera más o menos relevancia.

Recientemente, en una entrevista para Semana, Juan Guillermo Zuluaga, que ha tenido diferentes cargos públicos a lo largo de su vida política, habló sobre una propuesta que ha tenido relevancia en diferentes territorios de Colombia: independencia regional con respecto al Gobierno nacional.

Según propone, por medio de un referendo, quiere que en Colombia exista independencia territorial con respecto al Gobierno central, que hoy dirige el presidente Gustavo Petro, con el fin de que los departamentos, municipios y veredas puedan gestionar su economía para así proponer sus propias ideas y ejecutarlas sin esperar aprobaciones económicas por parte de las ciudades capitales y el gobierno central.

Cuando se le preguntó por el modo en que está realizando esta propuesta, aseguró que es la manera en que, considera, puede llegar a hacerse realidad, dado que no ha sido posible que en propuestas hechas al senado y al congreso sea aprobado. Por ello ha gestionado en diferentes territorios la promulgación de esta propuesta, teniendo, según indica, gran apoyo: “¿Por qué vía referendo? Porque ya se ha hundido muchísimas veces el tema en el Congreso por iniciativas parlamentarias. Queremos ir con un proyecto de ley respaldado por dos millones de firmas de los colombianos”.

Una de las razones, aseguró, por la que lanza su propuesta es porque el futuro del país se encuentra en la evolución de las regiones y no desde las zonas capitales: “No nos pueden seguir tratando como niños chiquitos porque los dueños del futuro y el desarrollo son las regiones. No puede ser desde el nivel central”, dijo.

Según comentó buscan modificar el artículo 298 de la Constitución Política. Por medio de la pregunta ”¿estaría de acuerdo con que los recursos que se tributan por renta y patrimonio en Colombia se queden en las regiones o se vayan a nivel central?”, pretenden conocer el apoyo que tienen por parte de los habitantes del país. El sí a esta propuesta significaría que los tributos del país se destinarían directamente a cada región del país y no estarían en el poder del mandato de turno.

Criticó al actual Gobierno y a los demás en general, por no hacer transferencias rápidas o necesarias cuando se les ha solicitado, razón por la que considera, este cambio puede generar prosperidad a las regiones no centrales de Colombia: “Muchas regiones del país a quienes les llegan las transferencias de la región son las que más atrasos tienen. Este no es un modelo que nos estamos inventando, está probado en muchas regiones del mundo”.

Un dato de consideración relevante, según Zuluaga, es la división del dinero en el país: “De cada 100 pesos que se recaudan en Colombia, 80 se quedan en el Gobierno nacional, 14 pesos van para los municipios y 6 para los departamentos. Y las necesidades están en las regiones. No queremos que desde oficinas frías y lejanas estén decidiendo el futuro de las regiones”.

Finalmente, aseguró que en 45 días ya han recolectado un millón de firmas. Aspiran a cuatro millones en todo el país.

Trayectoria política de Juan Guillermo Zuluaga

Es especialista en Gerencia, Gobierno y Gestión Pública de la Universidad Santo Tomás. Inicio su trayectoria política siendo concejal de Villavicencio desde 1998 a 2003. En esta ciudad, también fue máximo mandatario de esta metrópoli cuando en el año 2011 fue elegido alcalde. Fue ministro de agricultura entre los años 2017 y 2018, para después ser gobernador del departamento del Meta entre 2020 y 2023.

También ha tenido puestos como secretario social y de participación en la Gobernación del Meta y como miembro de la Junta Directiva del Comité de Vivienda.

