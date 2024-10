Arelys Henao habló de las fiestas privadas a las que invitan a los artistas: “si no vas, tienes un problema grande”

Arelys Henao reveló algunos detalles de las fiestas a las que narcos invitan a los artistas - crédito @arelyshenao / Instagram

La cantante de música popular Arelys Henao confesó en medio de una entrevista para el pódcast Desnúdate con Eva, los peligros que corren algunos artistas en Colombia cuando son invitados a fiestas de narcos, pues asegura que negar la invitación puede traer problemas.

“Todos los artistas hemos tenido privadas difíciles, pero que de verdad tienes que ir, porque si no vas te ponen problema... Si no vas, es peor que ir, lo que toca hacer es ser artista aquí y donde sea”, dijo la cantante de Lo pasado pisado.

Además, la artista oriunda de Sabanalarga confesó que en un momento un magnate la contactó porque estaba interesado en una fiesta privada. “Una vez un señor muy mencionado en Colombia, me contactó y me dijeron que él quería una presentación privada, pero yo creo que me asuste tanto que algo paso y al final no fui”.

“Era alguien de un grupo armado, y la verdad me asusté mucho, y por eso mantuve distancia, y preferí no ir y ser prudente con ese tema, porque me hablaron directamente, porque otra cosa es cuando te contratan y ahí no pasa nada, tú cantas y chao”, explicó.

El manejo de las fotos con personajes

En medio de la entrevista, la cantante de música popular confesó que en oportunidades debe mantenerse al margen con las fotos junto a personalidades que pueden significar “malas reputaciones” en un futuro.

“Es difícil, pero considero que el artista no puede medirse en fotos, el artista es del pueblo y Arelys Henao es del pueblo, Luz Arelys Henao Ruiz es la ama de casa, es la mamá, pero cuando yo salgo de la puesta yo no me puedo medir, no puedo controlar si le gusta a alguien o no y mucho menos en un país que ha sido tan dividido”, comentó.

Henao además reveló que fue invitada por la Segunda Marquetalia, “yo llegué a cantar y me dicen que había llegado al lugar, donde nació la Segunda Marquetalia, yo solo di las gracias, ellos me contaban historias normales... Y en ese momento entendí yo a que iba, eso fue como hace dos años y la minga indígena fue la que nos cuidó”.

Arelys asegura que se tomó demasiadas fotos con la gente, y más allá de tener miedo como lo sintió en situaciones anteriores, entendió que su viaje a ese lugar al final sí tuvo un propósito. “Al final supe que estar allá era como un mensaje de Dios, y al final fue así”.

La pareja de Arelys

Wilfredo Hurtado es el esposo y mánager de la cantante popular, con el que ha compartido varios años de su vida; sin embargo, en medio de la entrevista con Eva, la cantante confesó como ha mantenido el amor y la confianza dentro de su relación.

Además, confesó que en varias oportunidades se le han acercado varias mujeres a su esposo, por lo que ha tenido que verse en la obligación de “ponerlas en su lugar”. “A todas no han salido yeguas finas que quieren ocupar nuestro lugar en el corral, y uno enfrenta eso dándose el lugar de patrona... La mujer gana cuando se da el lugar de señora y cuando no se compara”, dijo.

Incluso la talentosa cantante aseguró que tomó el ejemplo de la esposa de Vicente Fernández cuando en una entrevista en la que aseguró tener confianza de su pareja, “una mujer se da el lugar valorándose, poniéndose linda y defendiendo lo suyo con amor y con cariño”, añadió.

“Honestamente, creo que de nada sirve ir a coger a la otra del pelo, eso no se hace y la verdad creo que duele más la indiferencia, duele más cuando te ven trabajadora”, explico la cantante en medio de la entrevista.