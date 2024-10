Paloma Valencia lanzó pullas a Gustavo Petro por supuesto golpe de Estado tras investigación del CNE a su campaña: “Colombia superó sus excusas”

La senadora del Centro Democrático indicó que las denuncias del presidente Gustavo Petro no tuvieron la acogida suficiente del pueblo colombiano - crédito Colprensa/Presidencia

En su más reciente columna de opinión publicada en la red social X, la senadora Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, lanzó fuertes críticas al presidente Gustavo Petro, luego de que el mandatario denunciará el inicio de un supuesto golpe de Estado, tras la formulación de cargos en el Consejo Nacional Electoral (CNE) por violación de topes y financiación ilegal de su campaña presidencial en 2022.

La congresista de oposición manifestó en su escrito que las denuncias del jefe de Estado han sido “unos coloridos, oscuros, graves, perturbadores… tantos y tan frecuentes que ya perdimos la cuenta”, y recordó que “a todos esos supuestos intentos de golpe, ha respondido haciendo llamados a la movilización social”.

Igualmente, Valencia indicó que, con la reciente apertura de investigación a su campaña, el presidente Petro pretende que no sea cuestionado en su totalidad. “Las investigaciones que dieron cuenta de que los testigos electorales habían sido pagados en efectivo sin reportarlo en gastos de campaña; y la empresa de bitcoins que le cedió un avión… pretende que no se pueda siquiera cuestionarlo”, comentó.

De igual forma, la senadora del Centro Democrático mencionó que el presidente Gustavo Petro estaría usando el mismo modus operandi que hizo cuando fue alcalde de Bogotá, en la que no se logró avanzar en sus procesos de revocatoria.

“Parece, además, que trata de repetir la faena que realizó como alcalde de Bogotá. Una pésima administración, con tanto descontento, que logró la recolección de firmas para someter a consideración de la ciudadanía su revocatoria del mandato. Petro no dejó. Miles de tutelas, frenos, recursos… jamás permitió que fueran los bogotanos quienes decidieran”, expresó Paloma Valencia en su columna de opinión.

Petro quiere emular lo de su alcaldía en 2013

Incluso, la congresista señaló que la postura del mandatario nacional ya se había visto cuando fue destituido por la Procuraduría en 2013, por el manejo de las basuras en la capital colombiana. “Miles de millones perdidos en camiones chatarra, parecidos a los carro-tanques de la Guajira. Ahí, ante el proceso jurídico, Petro Alcalde optó por la movilización social. El resultado no fue malo. Petro no permitió la revocatoria, que habría sido un golpe fulminante, y la destitución se convirtió en una cátedra de injusticia en su contra, que se comió todo lo demás”, resaltó.

Agregó que, en esos momentos, “nadie habló de la basura en toda Bogotá, de los sobrecostos en los contratos nuevamente con los privados, pero pagando más, por menos (...) la pérdida de los jardines infantiles en containers que no cumplían con los mínimos de salubridad para los niños, ni del fracaso del proyecto del metro (del que tanto habló), ni de las inoperables obras de movilidad; solo de cómo Petro había sido injustamente destituido, como lo corroboraba la entonces sí ágil Cidh”.

Sin embargo, la senadora Paloma Valencia mencionó que, a diferencia de la situación presentada hace once años, en la actualidad hay un ambiente negativo a la figura del presidente, al sostener que, aunque intenta replicar lo hecho en su alcaldía, hoy no tiene efecto porque, según Valencia, su mandato ha sido bastante regular.

“Lo cierto es que este nuevo “golpe de Estado” no tuvo el eco que el Presidente pretendía. Colombia parece haber superado las constantes excusas de Petro, lo que no logre es solo por su propia incapacidad”, opinó.

Posteriormente, la senadora recalcó: “Es interesante observar que no ha traído una sola nueva idea a la discusión; solo pretende reformar todo lo que existe. Parece que olvidó su discurso, donde afirmaba que a “las oligarquías” no les importaba el pueblo, que no veían sus problemas (...) Todos los temas que Petro pretende presentar como sus aportes ya existían”.

No obstante, la senadora recalcó que, pese a que la investigación del CNE está contemplada por la ley, la única instancia donde el presidente de la república podrá ser sancionado, es el Congreso de la República, donde Valencia asegura que la investigación contra la campaña Petro Presidente no avanzará.

“Al llegar al Congreso, la investigación iniciará de nuevo y surtirá el curso constitucional, lento, difícil, y seguramente, nada pasará. Y ese resultado tampoco le sirve al Presidente. Petro no tendrá cómo victimizarse y el país podrá verlo en todo su esplendor, fracasando estruendosamente como gobernante”, concluyó.