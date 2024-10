Hermana de Karol G revela cómo afronta su lucha por una enfermedad que padece: “Siempre voy con fe”

Verónica Giraldo, hermana de la famosa cantante, comparte su lucha contra una enfermedad autoinmune. Informa a sus seguidores sobre su condición a través de redes sociales. Sus retos inspiran apoyo y conciencia - crédito verogiraldonavarro / Instagram

Verónica Giraldo, hermana de la reconocida cantante colombiana Karol G, compartió en sus redes sociales el difícil momento que atraviesa debido a su artritis reactiva, una enfermedad autoinmune que le ha causado complicaciones de salud significativas.

En sus publicaciones recientes, Verónica mostró imágenes de sus manos inflamadas, un síntoma característico de esta condición que afecta las articulaciones y puede ser extremadamente doloroso. Verónica, que además es madre de la única sobrina de La Bichota, ha utilizado sus plataformas digitales para mantener informados a sus seguidores sobre su estado de salud.

Con una comunidad considerable de seguidores, gracias a su trabajo como creadora de contenido de belleza y empresaria de su propia marca, la familiar de la intérprete de Mañana será bonito ha sido abierta sobre los desafíos que enfrenta debido a su enfermedad.

Verónica Giraldo, hermana de Karol G, padece artritis reactiva, afectando su vida y carrera - crédito @verogiraldonavarro/Instagram

La artritis reactiva es una condición que provoca inflamación en las articulaciones, y en el caso de Verónica, ha sido tan severa que en ocasiones la ha obligado a permanecer en cama. En sus redes, expresó lo difícil que ha sido lidiar con esta enfermedad, especialmente cuando debe someterse a tratamientos médicos que, aunque necesarios, pueden ser agotadores.

En un mensaje conmovedor, Verónica declaró: “Les he dicho varias veces que soy fuerte ante mi problema de salud, pero estos días sé que me ha dado duro la artritis y más cuando me ponen medicamentos, pero siempre voy con fe”. Esta declaración refleja su determinación y esperanza a pesar de las dificultades que enfrenta.

La situación de Verónica ha resonado entre los seguidores de la afamada cantante colombiana, quienes han mostrado su apoyo y solidaridad en este momento complicado. La visibilidad que ha dado a su enfermedad también ha contribuido a generar conciencia sobre la artritis reactiva, una condición que, aunque no es ampliamente conocida, puede tener un impacto significativo en la calidad de vida de quienes la padecen.

Verónica Giraldo utiliza sus redes para mostrar el impacto de la artritis reactiva en su vida diaria - Crédito verogiraldonavarro / Instagram

Jessica Giraldo hermana de Karol G, fue homenajeada por Billboard como ejecutiva influyente del año

En paralelo, Jessica Giraldo, otra de las hermanas de la artista antioqueña, fue homenajeada por Billboard como una de las ejecutivas más influyentes del año. Este reconocimiento destaca su papel crucial en la carrera de su hermana, no solo como familiar, sino también como su manager. La intérprete de Mineras me curo del cora, compartió su orgullo a través de la plataforma social Instagram, donde cuenta con poco más de 70 millones de seguidores.

El homenaje de Billboard a Jessica no es casualidad. Su trabajo incansable y su capacidad para gestionar la carrera de la cantante colombina han sido fundamentales para su éxito. En una publicación en sus historias de Instagram, Karol G mostró una captura de pantalla del artículo de Billboard y expresó su admiración por su pariente.

“Que mi hermana, que es también mi manager, sea homenajeada de nuevo por Billboard como una de las ejecutivas más influyentes del año; no les puedo decir que me sorprende, porque yo la veo trabajar incansablemente todos los días… Sí, les puedo decir que el orgullo que siento no me cabe en el pecho. Te admiro mucho, Jessica”, manifestó la cantante.

Karol G se emocionó por el reconocimiento que recibió su hermana Jessica Giraldo como una de las ejecutivas más influyentes del año - crédito @karolg/IG

El artículo de Billboard destacó cómo Jessica Giraldo ha sabido navegar los desafíos del mundo musical y posicionó a Karol G en la cima de las listas de éxitos y asegurando colaboraciones con otros artistas de renombre. Su visión estratégica y su dedicación han sido esenciales para mantener la relevancia y el crecimiento de la carrera de la colombiana.