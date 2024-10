Flavia Dos Santos reveló experiencia íntima que tuvo con una mujer: “Todos venimos al mundo bisexuales”

Flavia Dos Santos confesó que tuvo una experiencia sexual con una mujer en Londres - crédito flavia2santos/Instagram

La reconocida sexóloga Flavia Dos Santos, quien fue entrevistada por La Diva Rebeca, aprovechó ese espacio para confesar cómo pudo descubrirse sexualmente después de salir de su casa, pues explicó que su madre no le permitió sentir libertad con su cuerpo mientras era joven.

En la intervención, la brasileña explicó que hasta que se independizó y se fue a vivir a Londres pudo experimentar su sexualidad y darse la oportunidad con una mujer. “En Londres hubo una época en la que yo tuve una experiencia con una mujer; pero, marica, tengo que decir que no es lo mío, por ahora...”, explicó.

“Me parece muy lindo en el plano de la fantasía y de esa cosa muy sensual, me parece que el beso femenino es muy sensual y el toque también... Pero tengo que decir que no me cierro a nada y en futuro estoy abierta a otra experiencia así... y quiero decir que realmente todos lo estamos, todos venimos al mundo bisexuales”, comentó Flavia.

Dos Santos además mencionó que el gusto por ambos sexos es natural en las personas, sino que por situaciones políticas y sociales es normal que se intente buscar una pareja del otro sexo o incluso no permitirse experimentar.

“Somos bisexuales de naturaleza, lo que pasa es que por cuenta de la cultura y la crianza tú vas aprendiendo a reprimir uno de los lados, la bisexualidad siempre está, incluso se manifiesta en las fantasías y en la homofobia”, dijo la experta en sexualidad.

La homofobia: una respuesta de los sentimientos reprimidos

Incluso Flavia aseguró que muchas de las actitudes de la homofobia corresponden a respuestas de sentimientos bisexuales reprimidos. “¿De dónde creen que viene la homofobia?, eso pasa cuando yo veo y eso se me alborota porque en realidad soy bisexual, y eso que estoy rechazando hace que se ataquen a las personas, entonces matan y violentan a otros porque no pueden lidiar con esa presión”.

En la entrevista para El Show de La Diva Rebeca la brasilera también explicó que el placer sexual no hace parte de la orientación sexual, por lo que invitó a dejarse llevar por los instintos y no por los comentarios que juzgan.

“Tenemos que aceptar que los seres humanos venimos al mundo desprovisto de experiencias y que tenemos un cuerpo lleno de ramificaciones nerviosas, esto unido a que sentimos placer independientemente de la orientación sexual, a veces la gente me confiesa que en sueños se han besado con personas de su mismo sexo y se angustian, pero la verdad es que eso hace parte de nosotros”, explicó.

No existe una edad para definir su orientación sexual

La experta en sexualidad además dijo en la entrevista que muchas personas le preguntan por la edad en que un niño define su sexualidad, a lo que ella asegura que no existe una edad en la que una persona deba hacer oficial ese tipo de información, pues según ella los gustos cambian y es mejor no encerrarse bajo una sola perspectiva.

“Nosotros no somos tarros ni latas de productos para poner etiquetas, somos seres humanos, y lo que nos caracteriza es la ambigüedad, pero puede que haya personas que decidan ser hetero y así lo mantienen por toda su vida, mientras que otros sienten cosas y cambios a cierta edad”.

Incluso confesó que muchas mujeres le han revelado que al llegar a cierta edad descubrieron que el cuerpo de otras mujeres les excitaba, “y eso está perfecto, como humanos es normal pensar todo el tiempo en una vida erótica y fantasías”, añadió.